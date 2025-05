UN NUOVO MODELLO MATEMATICO PER STIMARE LA PROBABILITA' DI VITA EXTRATERRESTRE

Sabato 17 ottobre 2009 - quindi stiamo parlando di circa 16 anni fa - alle 21, presso il Teatro Bellarte di Torino, c'erano 60 persone in attesa che iniziasse l'evento: "". Fra i relatori - in qualità di esperto di statistica - c'ero anch'io e intrattenni il pubblico con un intervento intitolato: "". Prima di tutto spiegai i fondamenti della probabilità, ad esempio la differenza fra probabilità a priori e a posteriori e quella fra probabilità soggettiva e probabilità matematica. Poi mostraiin mancanza di dati che consentissero un rigoroso campionamento probabilistico.

Il punto fondamentale - già all'epoca - era la famosa equazione di Drake che in realtà non consentiva di stimare sostanzialmente nulla, tanto meno la probabilità di vita extraterrestre. Quell'equazione, che conteneva frequenze (peraltro basate su stime molto grossolane) e non probabilità, fu anche uno degli argomenti che trattai in un libro uscito nel 2023.

L'equazione di Frank Drake è anche uno dei punti di partenza (in epoca moderna) del libro: "Sotto i cieli lontani - Alla ricerca di civiltà extraterrestri", che ho recensito poco tempo fa. Lo scopo di quel libro però era essenzialmente aggiornare i lettori sui passi avanti compiuti dalla ricerca SETI negli ultimi decenni. Ed effettivamente, mentre il tempo avanza inesorabilmente, la scienza produce conoscenza di livello sempre più alto. Anche i modelli matematici e statistici vengono aggiornati ed è proprio questo il tema del libro oggetto di questo articolo: si tratta di "Cercare l'ago extraterrestre nel pagliaio cosmico - C'è qualcun altro là fuori?" scritto da Claudio Grimaldi - fisico teorico della materia affiliato al Politecnico di Losanna e al centro ricerche Enrico Fermi di Roma - e pubblicato da Apogeo.

Anche Claudio Grimaldi parte dall'equazione di Drake e la analizza molto dettagliatamente - anche dal punto di vista matematico - concludendo che, su sei fattori, solo tre sono stimabili in modo accettabile. Di conseguenza tre fattori restano di fatto incogniti e l'equazione non può produrre alcun risultato attendibile. Ma - rispetto ai suoi predecessori - Grimaldi fa molto di più, considerando elementi che mancavano nell'equazione originaria, scomponendo i singoli fattori e ricavando anche una forma generalizzata dell'equazione. Ma non è solo questo il motivo per cui sto recensendo questo libro. Il fatto veramente innovativo - che troverete espresso in maniera esplicita al termine del primo capitolo - è costruire un intero e nuovo modello matematico - statistico - probabilistico per stimare effettivamente (e con i dati attuali) la probabilità di vita extraterrestre.

Devo dirvi che lo sviluppo di un modello del genere implica la trattazione di parecchia matematica e statistica (proprio con formule, simboli e tutto il resto), che non vi aspettereste di trovare in un libro divulgativo (e che resta comunque tale). Tuttavia non è detto che voi dobbiate addentrarvi nei dettagli tecnici del modello, potreste semplicemente godervi la lettura di questo libro, analizzando tutti i punti necessari per stimare la probabilità di vita extraterrestre (le tecnofirme e la loro demografia, le tecnoemissioni, cosa è stato cercato finora, cosa possiamo capire con un'analisi bayesiana, cosa rispondere al famoso paradosso di Fermi) e i risultati finali (sintetizzati in modo estremo nell'epilogo).

Dopo aver letto questo libro, vi capiterà senz'altro di osservare il cielo notturno quando è molto limpido, magari mentre siete in macchina e state aspettando qualcuno per uscire. Ebbene, guarderete il cielo con altri occhi, scoprendo che la poesia e la matematica non sono poi così tanto lontane fra loro.

Cercare l'ago extraterrestre nel pagliaio cosmico

scritto da Claudio Grimaldi

e pubblicato da Apogeo nel mese di settembre 2024





Walter Caputo

Divulgatore specializzato in Scienze Statistiche

Autore del libro: "Non è colpa della statistica"