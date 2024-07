I canali mediaset non si vedono: come risolvere il problema

Il problema di non vedere i canali Mediaset su Tivùsat può essere risolto facilmente. In molti casi, è possibile effettuare dei controlli e apportare alcune modifiche, senza dover chiamare un antennista. Vedremo anche come sintonizzare i canali Mediaset su televisori con digitale terrestre (DVB-T2) e decoder.

TivùSat è la piattaforma digitale satellitare italiana realizzata da Tivù S.R.L, con quote detenute da Rai (48,25%), Mediaset (48,25%) e Telecom Italia Media (3,5%). È completamente gratuita ed è stata concepita come piattaforma complementare al digitale terrestre per le aree non coperte da quest'ultimo. Grazie al segnale satellitare, assicura la copertura totale dei canali gratuiti italiani, inclusi quelli di Mediaset. La trasmissione avviene dai satelliti Hot Bird (Eutelsat 13°Est) e ha iniziato le sue trasmissioni il 31 luglio 2009. Per usufruirne è necessario un decoder TivùSat.

Perché i canali Mediaset non si vedono più su TivùSat?

Dal 21 dicembre 2022, TivùSat non permette più la visione dei canali tramite decoder non certificati. Se non riesci a vedere i canali, potrebbe essere perché stai utilizzando un decoder non certificato. Tivù SRL è sempre attenta alla protezione dei contenuti e alla lotta contro la pirateria, per questo ha deciso di bloccare la visione dei canali sui decoder non certificati, permettendola solo su dispositivi ufficiali. Durante il 2023, i sistemi tecnici di sicurezza hanno continuato a controllare e a bloccare le smart card TivùSat utilizzate in decoder non autorizzati o modificati.

Come risolvere il problema e tornare a vedere i canali Mediaset su TivùSat

Se possiedi un decoder certificato TivùSat ma non riesci a vedere i canali Mediaset, potrebbe essere necessario aggiornare il software del dispositivo e procedere alla ricerca dei canali. Potrebbero esserci stati aggiornamenti o cambiamenti nelle frequenze e nei parametri di ricezione dei canali.

Aggiornare il decoder TivùSat

Accedi al menu del decoder e cerca "Aggiornamento Software" sotto "Strumenti" o "Informazioni decoder". Seleziona "Inizio Ricerca" per avviare l'aggiornamento del dispositivo. Durante l'aggiornamento, non spegnere il decoder per evitare che il processo venga interrotto o rimanga incompleto, il che potrebbe causare malfunzionamenti.

Dopo aver scaricato l'ultima versione del firmware, riporta il decoder alle impostazioni iniziali effettuando un reset di fabbrica. Questa pratica è consigliata anche quando la smart TV non trova i canali. Accedi al menu, vai su Strumenti, cerca "Ripristino impostazioni di fabbrica" e conferma. Una volta terminato, dovrai reimpostare i settaggi seguendo le istruzioni sullo schermo.

Ricerca canali TivùSat

Dopo aver ripristinato il decoder, effettua la ricerca dei canali TivùSat. Accedi al menu principale di configurazione, poi vai su Programmi > Installazione > Ricerca automatica o Ricerca TivùSat. Inserisci il codice PIN del dispositivo (se richiesto) e avvia la ricerca dei canali. Dopo qualche minuto, al termine della scansione, dovresti vedere tutti i canali disponibili, inclusi quelli della Mediaset. Se continui a non vedere i programmi, prova con la sintonizzazione manuale inserendo le frequenze dei canali Mediaset.

Sostituire il vecchio decoder con uno certificato TivùSat

Se utilizzi un decoder non certificato o un modello molto vecchio e desideri accedere ai programmi Mediaset e agli altri canali italiani gratuiti disponibili, dovrai acquistare un nuovo decoder certificato. L'obiettivo è limitare l'uso di decoder non ufficiali e scoraggiare pratiche scorrette.

Sintonizzare i canali Mediaset su TV e decoder

Se hai un nuovo televisore e non riesci a vedere i canali Mediaset, o se il tuo decoder o vecchio televisore non mostrano più i canali, ci sono diverse soluzioni che puoi provare.

Trova le frequenze Mediaset

Se, ad esempio, non riesci a vedere Canale 5 ma puoi vedere Rete 4 e Italia 1, puoi provare a sintonizzare il singolo canale trovando le frequenze. Prima di procedere, verifica che il tuo televisore o decoder supporti lo standard DVB-T2 HEVC, entrato in vigore dal 2023. Collegati alla pagina dedicata alla copertura, seleziona regione, provincia e comune di residenza e visualizza le frequenze dei canali Mediaset disponibili.

Sintonizzazione manuale canali Mediaset

Per sintonizzare manualmente i canali Mediaset, accendi i dispositivi e premi il tasto Menu sul telecomando. Trova la voce che fa riferimento alla gestione dei canali e scegli la sintonizzazione manuale. Inserisci la frequenza su cui effettuare la ricerca, imposta su DTV e conferma selezionando Ok/Aggiorna. Al termine della sintonizzazione, dovresti vedere i canali trovati.

Sintonizzazione automatica canali Mediaset

Per la sintonizzazione automatica, accedi al menu della gestione dei canali e trova la voce relativa alla scansione automatica. Scegli Antenna come sorgente di input e avvia la ricerca dei canali. L'operazione dura pochi minuti e al termine dovresti vedere i canali Mediaset già ordinati correttamente.

Problemi dopo la sintonizzazione

Se dopo vari tentativi continui a non vedere i canali Mediaset, il problema potrebbe essere dovuto a un malfunzionamento dell'apparecchio, un segnale scarso degli impianti di trasmissione o un problema all'antenna. In questo caso, è consigliabile rivolgersi a un tecnico specializzato che possa individuare e risolvere il problema.