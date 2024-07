Come diventare giornalista pubblicista e professionista: Guida completa

Giornalista Pubblicista

Definizione

Il giornalista pubblicista è colui che svolge attività giornalistica non continuativa e non come principale fonte di reddito. Questo ruolo consente di collaborare con testate giornalistiche senza dedicarsi esclusivamente al giornalismo.

Requisiti

Per diventare giornalista pubblicista, è necessario essere iscritti all'Ordine dei Giornalisti nella sezione "Pubblicisti". È essenziale dimostrare di aver collaborato continuativamente per almeno due anni con una o più testate giornalistiche registrate presso il Tribunale. Durante questo periodo, è fondamentale aver pubblicato un numero significativo di articoli. Ogni Ordine Regionale ha specifici requisiti riguardanti il numero minimo di articoli necessari. Occorre presentare documentazione che attesti le collaborazioni, comprese lettere di incarico, ricevute di pagamento e copie degli articoli pubblicati. Una volta iscritti, è necessario pagare una quota annuale all'Ordine dei Giornalisti.

Procedura di Iscrizione

La procedura inizia con la raccolta di tutta la documentazione necessaria per dimostrare le collaborazioni e i pagamenti ricevuti per gli articoli pubblicati. Successivamente, si presenta la domanda di iscrizione all'Ordine Regionale dei Giornalisti, completa di tutta la documentazione richiesta. L'Ordine esamina la domanda e, se accettata, si riceve la comunicazione ufficiale di iscrizione all'albo dei pubblicisti.

Giornalista Professionista

Definizione

Il giornalista professionista è colui che esercita la professione giornalistica in modo continuativo e come principale fonte di reddito. Questo ruolo richiede una formazione più strutturata e il superamento di esami specifici.

Requisiti

Per diventare giornalista professionista, è obbligatoria l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti nella sezione "Professionisti". È necessario svolgere un praticantato di 18 mesi presso una testata giornalistica regolarmente registrata. Durante il praticantato, è obbligatorio frequentare un corso di formazione organizzato dall'Ordine dei Giornalisti, che copre vari aspetti della professione giornalistica, inclusi i diritti e i doveri del giornalista, le tecniche di scrittura, l'etica professionale e la legislazione. Al termine del praticantato, è necessario superare un esame di Stato che consiste in una prova scritta e una prova orale.

Procedura di Iscrizione

La procedura inizia trovando una testata giornalistica dove svolgere il praticantato. Successivamente, si svolgono i 18 mesi di praticantato sotto la supervisione di un giornalista professionista e si frequenta il corso di formazione obbligatorio. Dopo aver completato il praticantato e il corso, si presenta la domanda per l'esame di Stato. Una volta superato l'esame, si presenta la domanda di iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti.

Differenze tra Giornalista Pubblicista e Giornalista Professionista

Il giornalista pubblicista non svolge l'attività giornalistica come principale fonte di reddito, mentre il giornalista professionista sì. Il percorso per diventare giornalista professionista è più strutturato e richiede il superamento di un esame di Stato, mentre per il pubblicista è sufficiente la documentazione delle collaborazioni. Entrambi devono essere iscritti all'Ordine dei Giornalisti, ma in sezioni differenti (Pubblicisti o Professionisti).

Diventare giornalista in Italia richiede dedizione e impegno. Sia che si scelga la strada del pubblicista che quella del professionista, entrambi i percorsi offrono la possibilità di contribuire al mondo dell'informazione e svolgere un ruolo importante nella società. È essenziale seguire attentamente i requisiti e le procedure stabilite dall'Ordine dei Giornalisti e impegnarsi nella propria formazione e pratica professionale. Con passione e determinazione, èpossibile raggiungere il proprio obiettivo di diventare un giornalista di successo





