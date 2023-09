Telegram Web: la guida completa all'uso

Se interagisci con clienti o partner esterni, Telegram Web ti offre una comunicazione sicura attraverso la crittografia end-to-end. Questo garantisce che solo mittente e destinatario possano visualizzare il contenuto del messaggio, proteggendo così la riservatezza delle informazioni.

Un altro vantaggio per chi lavora da remoto è la capacità di trasferire file di grandi dimensioni. Mentre molte piattaforme limitano la dimensione dei file, con Telegram puoi inviare fino a 2 GB, facilitando la condivisione di presentazioni, materiali o filmati.

Se hai bisogno di effettuare una chiamata vocale o video, Telegram Web mette a disposizione questa funzionalità. Basta selezionare l'icona corrispondente nella chat per iniziare una conversazione.

Per quanto riguarda la personalizzazione, Telegram Web ti permette di cambiare l'aspetto della tua interfaccia, scegliendo tra vari temi o aggiungendo uno sfondo unico alle tue conversazioni. Ciò può contribuire a rendere il tuo spazio di lavoro online più accogliente e allineato ai tuoi gusti.

Telegram Web rappresenta un'opzione formidabile per il lavoro a distanza. Che tu debba comunicare con i colleghi, condividere risorse rilevanti o partecipare a meeting virtuali, Telegram Web soddisfa ogni esigenza con un'interfaccia chiara e una vasta gamma di funzioni. È l'opzione ideale per chi cerca un mezzo di comunicazione efficace e sicuro per il lavoro remoto.



La storia di Telegram: dalle origini ai giorni nostri



Nel panorama delle applicazioni di messaggistica, Telegram ha sempre rappresentato una proposta unica, distinguendosi per la sua attenzione alla sicurezza e alla libertà dell'utente. Ma come è nata questa piattaforma e come è cresciuta fino ai giorni nostri?



Origini



Telegram è stato lanciato nell'agosto 2013 dai fratelli Nikolai e Pavel Durov, già noti per aver fondato il popolare social network russo VKontakte (VK). A differenza di molte altre app di messaggistica, Telegram si è focalizzata fin da subito sulla sicurezza, offrendo crittografia end-to-end e promettendo mai di vendere o condividere dati degli utenti. In un mondo post-Snowden, questa promessa ha attirato l'attenzione di molti.



Crescita e innovazione



Negli anni seguenti, Telegram ha introdotto una serie di caratteristiche innovative. Oltre ai messaggi di testo, gli utenti potevano inviare media, stickers personalizzati e documenti di grandi dimensioni. A differenza di altri servizi, Telegram ha offerto la possibilità di creare "canali" per trasmettere messaggi a grandi gruppi di persone e "supergruppi" con migliaia di partecipanti.



Il 2015 ha visto l'introduzione dei bot, programmi automatizzati all'interno della piattaforma che potevano fare tutto, dall'assistere nelle operazioni di customer service al gioco di quiz. Ciò ha portato a una proliferazione di bot creativi e utili, consolidando ulteriormente la posizione di Telegram come piattaforma versatile.



Confronto con altre piattaforme



Mentre WhatsApp e Facebook Messenger dominavano il mercato della messaggistica, Telegram si è affermato come una valida alternativa. La sua promessa di riservatezza e le sue caratteristiche uniche hanno attratto utenti preoccupati per la sicurezza e desiderosi di maggiore flessibilità.



Sfide e controversie



Non tutto è stato facile per Telegram. La sua posizione ferma sulla privacy ha portato a scontri con vari governi. In particolare, la Russia ha tentato di bloccare il servizio nel 2018 quando Telegram ha rifiutato di fornire alle autorità le chiavi di crittografia per accedere ai messaggi degli utenti. Anche in altri paesi, la piattaforma è stata vista con sospetto, spesso associata a movimenti di protesta o attività illegali.



Evoluzione recente



Malgrado le sfide, Telegram ha continuato a innovare. L'introduzione delle chiamate vocali criptate nel 2017 e delle chiamate video nel 2020 ha ampliato le capacità della piattaforma. Con la crescente importanza della privacy online, Telegram ha visto un'impennata di nuovi utenti, in particolare nei momenti in cui altre piattaforme erano sotto esame per le loro pratiche di gestione dei dati.



Oggi



Ai giorni nostri, Telegram non è solo un'app di messaggistica, ma una piattaforma completa. Gli utenti possono accedervi da dispositivi mobili, desktop e persino da browser web. Con una crescente base di utenti in tutto il mondo, la piattaforma continua a essere un baluardo per la privacy e l'innovazione.



La storia di Telegram è quella di una piattaforma che, contro ogni previsione, è riuscita a emergere in un mercato saturato. La sua dedizione alla sicurezza dell'utente, combinata con una costante spinta all'innovazione, ha reso Telegram una scelta prediletta per milioni di persone in tutto il mondo. Con le sfide e le opportunità del futuro, si può solo immaginare cosa riserverà il prossimo capitolo per questo servizio unico.









Telegram Web: cosa devi sapere





Per quanto riguarda le versioni desktop di Telegram, disponibili per Windows, macOS e Linux, queste possono operare indipendentemente dall'app per Android e iOS. È anche possibile utilizzare Telegram Web su molteplici schede del browser e su diversi computer contemporaneamente.



Telegram Web può essere utilizzato su qualsiasi browser e da diverse postazioni, consentendo agli utenti di rispondere rapidamente ai messaggi dal PC, con il comfort di un mouse e una tastiera, e ricevendo notifiche in tempo reale per i nuovi messaggi.



È importante sottolineare che Telegram Web e le versioni desktop dell'app non supportano le chat segrete. Se si desidera scambiare messaggi con cifratura end-to-end, è necessario utilizzare un dispositivo mobile.



Le chat segrete di Telegram, al contrario delle normali chat, utilizzano la cifratura end-to-end (simile a WhatsApp) e non conservano le conversazioni sui server centrali. Questo perché le chiavi crittografiche sono conservate sui dispositivi dei partecipanti alla chat e rimangono inaccessibili a terzi.



Per iniziare una chat segreta sulla versione mobile di Telegram, bisogna toccare l'icona della matita situata in basso a destra e selezionare "Nuova chat segreta". Questo tipo di chat offre anche funzionalità aggiuntive come la possibilità di impostare un timer di autodistruzione per i messaggi, impedire l'inoltro dei messaggi ad altri e bloccare la creazione di screenshot tramite la combinazione di tasti del dispositivo.

Consigli per sfruttare al massimo Telegram Web



A differenza di WhatsApp, è possibile accedere a Telegram Web anche quando il dispositivo mobile su cui è installata l'app non ha una connessione internet attiva. Per verificarlo, attivate la modalità aereo sul vostro smartphone e noterete che Telegram Web rimane funzionale, permettendovi di avviare nuove chat e mandare messaggi.





2. Optare per la navigazione anonima per garantire privacy



Premendo i tasti CTRL+MAIUSC+N nella maggior parte dei browser, si avvierà una sessione di navigazione anonima. Questo impedisce la registrazione delle vostre attività online e cancella tutti i dati una volta chiusa la sessione.



Accedendo a Telegram Web per la prima volta, vi verrà richiesto di inserire il numero di telefono utilizzato per la registrazione iniziale e un codice di conferma inviato al vostro dispositivo. Una volta fatto ciò, potrete utilizzare Telegram da qualsiasi browser, indipendentemente dal fatto che abbiate o meno Telegram installato su un dispositivo mobile.



Riaprendo Telegram Web dopo averlo chiuso, avrete accesso a tutti i messaggi precedenti, tranne quelli delle chat segrete. Se solitamente utilizzate Telegram sul vostro smartphone ma avete accesso a un PC, potete facilmente visualizzare e recuperare messaggi e file inviati in passato. Per questo motivo, è fondamentale bloccare il vostro sistema Windows quando non lo state usando.



La modalità di navigazione anonima assicura un livello extra di privacy. Chiudendo la sessione, i cookie di autenticazione e tutto ciò che avete fatto su Telegram Web verranno eliminati.





3. Inviare messaggi a se stessi tramite Telegram Web



Differente da WhatsApp, dove occorre usare un metodo creativo per inviare messaggi a se stessi, Telegram e Telegram Web permettono questa funzione direttamente. Questa caratteristica è utile per salvare note, documenti o altri contenuti che potrebbero servire in futuro, o per trasferire rapidamente dati e file tra vari dispositivi di proprietà.



Per usufruire di questa funzione su Telegram Web, seleziona "Messaggi salvati", proprio come faresti sull'app per dispositivi mobili.





5. Impostare un codice di sicurezza o l'autenticazione a doppio stadio



Per prevenire che Telegram Web possa essere usato da persone non autorizzate, come accennato in precedenza, raccomandiamo di accedere alle impostazioni dell'app e, nella sezione "Privacy e sicurezza", impostare un codice di sicurezza o attivare la verifica in due fasi.





6. Telegram Web come applicazione direttamente accessibile dalla barra di Windows



Se utilizzate Chrome, avete la possibilità di convertire Telegram Web in un'applicazione pratica, direttamente accessibile dalla barra delle applicazioni di Windows. Questo approccio consente di ottenere una versione di Telegram Web con una finestra dedicata, più estesa, priva di menu e senza gli elementi grafici tipici di un browser.



Il processo per trasformare Telegram Web in un'applicazione a sé stante è simile a quello che si potrebbe adottare per WhatsApp Web.





7. Scoprire le nuove edizioni di Telegram Web: WebK e WebZ



Nel mese di aprile 2021, Telegram ha lanciato due varianti aggiornate di Telegram Web: WebK e WebZ. Si possono distintamente riconoscere attraverso i caratteri "k" e "z" posti alla fine del loro nome.



Queste due edizioni di Telegram Web sono piuttosto simili, ma con alcune differenze nel design. WebK presenta un'interfaccia in italiano, mentre WebZ è in lingua inglese.



Entrambe le versioni sono state progettate da squadre differenti e sono basate su tecnologie distinte. Esaminando il codice sorgente, si può notare che WebZ è costruito su React, mentre WebK non utilizza librerie famose come React, Vue o Angular, essendo scritto direttamente in JavaScript.



Durov ha chiarito che la filosofia di Telegram è quella di incoraggiare la competizione interna. Di conseguenza, hanno deciso di rilasciare due versioni distinte della loro piattaforma web per vedere quale potrebbe ottenere un maggiore apprezzamento tra gli utenti.