Corsi di Giornalismo di Interior Design: quali i migliori e perché

Il giornalismo nel campo dell'interior design è un'area di nicchia ma in rapida crescita che combina la passione per il design degli interni con l'abilità di comunicare idee e tendenze attraverso la scrittura. Se sei interessato a intraprendere questa carriera, esistono numerosi corsi che possono aiutarti a sviluppare le competenze necessarie per eccellere. Ecco una panoramica dei migliori corsi di giornalismo su interior design.

In Italia

Diventare giornalista nel campo del design e dell'interior design è una carriera affascinante che combina la passione per l'arte, l'architettura e il design con l'abilità di raccontare storie. In Italia, esistono pochi specificiche possono aiutare a sviluppare le competenze necessarie per eccellere in questo settore.

Ecco alcuni dei migliori corsi disponibili.

I seguenti corsi, pur non essendo specifici per un percorso di Giornalismo su Interior Design possono comunque essere utili per apprendere le tecniche di comunicazione giornalistica

All'Estero

1. New York School of Interior Design (NYSID)

La NYSID offre vari corsi e programmi che possono essere estremamente utili per aspiranti giornalisti di interior design. Mentre la scuola è principalmente conosciuta per i suoi programmi di design degli interni, offre anche corsi di scrittura e comunicazione specifici per il settore. Studiare qui ti permetterà di acquisire una solida base in design degli interni, che è fondamentale per scrivere con autorevolezza sull'argomento.

2. Parsons School of Design - The New School

Parsons offre un programma di laurea in giornalismo di design che copre vari aspetti del design, inclusi moda, architettura e interior design. Il corso si concentra su tecniche di scrittura, reportage e storytelling nel contesto del design. Questo programma è ideale per chi desidera una formazione completa che combini teoria del design e abilità giornalistiche.

3. London College of Communication (LCC)

Parte della University of the Arts London, il LCC offre corsi di giornalismo specializzati, inclusi quelli in design e moda. I corsi coprono tecniche di scrittura, critica del design e giornalismo digitale. Il London College of Communication è rinomato per la sua eccellenza accademica e le sue connessioni con l'industria del design, offrendo opportunità di networking preziose.

4. Savannah College of Art and Design (SCAD)

SCAD offre un programma di laurea in scrittura e un minor in design degli interni. Questa combinazione permette agli studenti di sviluppare competenze avanzate in scrittura mentre acquisiscono conoscenze specifiche nel campo del design degli interni. SCAD è noto per il suo approccio pratico e interdisciplinare, preparando gli studenti a carriere versatili nel settore del design.

5. Interior Design Magazine Master Classes

Interior Design Magazine, una delle pubblicazioni più influenti nel settore, offre master class e webinar su vari argomenti di interior design. Questi corsi sono spesso tenuti da professionisti del settore e possono fornire approfondimenti preziosi e aggiornati sulle ultime tendenze e tecniche di scrittura nel campo dell'interior design.

6. Coursera e edX

Le piattaforme di apprendimento online come Coursera ed edX offrono corsi in design degli interni e giornalismo, spesso in collaborazione con università prestigiose. Questi corsi online possono essere una risorsa accessibile e flessibile per chiunque desideri migliorare le proprie competenze senza dover frequentare fisicamente una scuola. Alcuni corsi raccomandati includono:

"Design Thinking" di Coursera, offerto dalla Stanford University.

di Coursera, offerto dalla Stanford University. "Journalism for Social Change" di edX, offerto dalla University of California, Berkeley.

7. MasterClass

MasterClass offre corsi tenuti da professionisti rinomati nel campo del design e del giornalismo. Ad esempio, il corso di design degli interni di Kelly Wearstler può fornire preziose conoscenze sulle tendenze del design, mentre i corsi di scrittura di Malcolm Gladwell o Margaret Atwood possono aiutarti a migliorare le tue capacità di storytelling e scrittura.