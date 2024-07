Corso di scrittura creativa: online e con laboratori

Vuoi diventare uno scrittore o una scrittrice? Un corso per imparare le regole della scrittura di un racconto, un romanzo, un romanzo per ragazzi o un saggio.





Se il tuo sogno è diventare uno scrittore, questo corso introduttivo potrebbe fare al caso tuo. Pensato per chi desidera apprendere l'arte della scrittura, sia per passione personale sia per motivi professionali, questo percorso didattico è ideale per aspiranti autori che vogliono sviluppare la propria creatività. Imparerai a costruire un linguaggio originale che possa esprimere le tue idee in modo efficace.

Un corso realizzato da Interiorissimi, rivista edita da Soltec It Editore

Il corso non promette che diventerai famoso come J.K. Rowling, l’autrice della saga di Harry Potter, o che vincerai il Premio Pulitzer come Ernest Hemingway con "Il vecchio e il mare". Tuttavia, ti fornirà le basi per comprendere le regole e i metodi della scrittura creativa. Eviterai gli errori più comuni e conoscerai le tecniche necessarie per scrivere un buon romanzo, racconto o saggio. Capirai come evitare gli sbagli tipici dei principianti e inizierai a migliorare la tua tecnica.

Struttura del Corso

Il corso è composto da dieci lezioni online, ciascuna della durata di due ore. Ogni lezione è dedicata a un argomento specifico. La modalità di insegnamento include webinar frontali, permettendo un'interazione diretta con i docenti.

Contenuti del Corso

Durante il corso, avrai modo di ottenere una solida tecnica di narrazione e una buona panoramica sui vari generi e forme letterarie. Gli esercizi pratici di narrazione e linguaggio ti guideranno dalla creazione dei personaggi alla struttura della storia, fino ad arrivare alla pubblicazione. Attraverso questi esercizi, svilupperai le competenze necessarie per scrivere in modo efficace e coinvolgente.

Benefici del Corso

Partecipare a questo corso ti permetterà di sapere "cosa fare" e soprattutto "cosa NON fare" per evitare errori nella scrittura. Probabilmente ci vorrà del tempo, dovrai leggere molto e, soprattutto, scrivere molto. Ma con la guida e il supporto forniti durante il corso, avrai una chiara direzione su come migliorare le tue capacità di scrittura.

Struttura del Corso di Scrittura Creativa

Il corso di scrittura creativa è articolato in dieci lezioni, ciascuna della durata di due ore. Ogni lezione affronta un tema specifico della scrittura, offrendo una combinazione di teoria, esempi pratici ed esercitazioni. Di seguito è presentata una possibile struttura del corso:

Lezione 1: Introduzione alla Scrittura Creativa

Obiettivi: Comprendere l'importanza della scrittura creativa e le sue diverse forme. Contenuti: Definizione di scrittura creativa, panoramica sui vari generi (racconto, romanzo, saggio, romanzo per ragazzi), il processo creativo, l'ispirazione e la motivazione.

Lezione 2: Costruzione del Personaggio, Struttura della Narrazione, Dialogo e Voce Narrativa

Obiettivi: Imparare a creare personaggi credibili e coinvolgenti. Contenuti: Caratterizzazione dei personaggi, sviluppo delle personalità, relazioni tra personaggi, l'arco del personaggio, tecniche per dare profondità e autenticità. Comprendere come organizzare la trama di una storia. Contenuti: Struttura in tre atti, incipit, climax, e conclusione, sviluppo della trama, tecniche per mantenere l'interesse del lettore, gestione dei colpi di scena. Scrivere dialoghi realistici e trovare la propria voce narrativa. Contenuti: Tecniche di scrittura dei dialoghi, differenze tra dialogo diretto e indiretto, il punto di vista narrativo (prima, seconda e terza persona), stile e tono.

Lezione 3: Ambientazione e Descrizioni

Obiettivi: Creare ambientazioni vivide e descrizioni efficaci. Contenuti: Tecniche di descrizione dei luoghi e delle atmosfere, l'importanza del contesto, come utilizzare i cinque sensi nella scrittura, integrazione delle descrizioni nella narrazione.

Lezione 4: Tecnologie utili: strumenti software e app per la gestione del lavoro di scrittura e per mettersi in contatto con la casa editrice

Obiettivi: Nell'era digitale, gli scrittori hanno accesso a una vasta gamma di strumenti software e applicazioni che possono semplificare e migliorare il processo di scrittura. Questi strumenti non solo aiutano a organizzare e gestire il lavoro di scrittura, ma facilitano anche la comunicazione con gli editori e le case editrici. L'obiettivo di questa lezione è esplorare le tecnologie disponibili e come utilizzarle efficacemente.

Lezione 5: L'intelligenza artificiale, tecniche avanzate a supporto della costruzione dell'idea narrativa

Obiettivi: L'IA può essere utilizzata per stimolare la creatività, correggere i refusi e gli errori logici nella trama. Esistono programmi di scrittura assistita da IA, come OpenAI , che possono suggerire spunti di trama, sviluppare personaggi o persino creare intere scene narrative. Questi strumenti possono aiutare gli scrittori a superare il blocco dello scrittore e a esplorare nuove direzioni per le loro storie.Lezione 6: Tecniche di Revisione e Editing

Lezione 7: Scrittura di Racconti

Obiettivi: Approfondire le tecniche specifiche per la scrittura di racconti brevi. Contenuti: Struttura del racconto breve, sviluppo rapido dei personaggi, focalizzazione su un tema o evento, tecniche di scrittura concisa ed efficace.

Lezione 8: Scrittura di Romanzi

Obiettivi: Affrontare le sfide specifiche della scrittura di romanzi. Contenuti: Pianificazione del romanzo, sviluppo di trame complesse, gestione di sotto-trame, tecniche per mantenere la coerenza narrativa, motivazioni e conflitti a lungo termine.

Lezione 9: Scrittura di Saggi e Non-Fiction

Obiettivi: Esplorare le tecniche per scrivere saggi e opere di non-fiction. Contenuti: Struttura e organizzazione del saggio, ricerca e documentazione, tecniche per argomentare e persuadere, stile e voce nella scrittura non-fiction.

Lezione 10: Pubblicazione e Promozione

Obiettivi: Comprendere il processo di pubblicazione e promozione delle proprie opere. Contenuti: Opzioni di pubblicazione (tradizionale vs self-publishing), come preparare un manoscritto per la presentazione, strategie di marketing e promozione, l'importanza della presenza online e del networking nel mondo letterario.





AL TERMINE DEL CORSO SI VERRÀ ISCRITTI A UNA ASSOCIAZIONE SCRITTORI DOVE SARÀ POSSIBILE PARTECIPARE A FIERE E AD EVENTI DI SCRITTURA NARRATIVA IN TUTTA ITALIA





COME ISCRIVERSI?

Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno (agosto compreso). È sufficiente inviare una email a info@interiorissimi.it richiedendo la brochure gratuita e i costi di iscrizione che possono variare durante l'anno in quanto la casa editrice predispone spesso borse di studio per chi desideri collaborare con l'editoria.

Il corso di scrittura creativa di Interiorissimi offre un percorso completo per chi desidera migliorare le proprie competenze di scrittura, sviluppando tecniche e strumenti utili per esprimere al meglio la propria creatività. Ogni lezione è pensata per fornire conoscenze teoriche e pratiche, aiutando gli aspiranti scrittori a trasformare le loro idee in opere scritte efficaci e coinvolgenti.