Il Liceo Norberto Rosa celebra la Giornata della Scienza 2025: studenti protagonisti tra esperimenti, innovazione e divulgazione

Giovedì 8 maggio 2025, a partire dalle ore 9:00, il Liceo Norberto Rosa – sede di Bussoleno – ospiterà la nuova edizione della Giornata della Scienza, evento ormai tradizionale che valorizza la cultura scientifica tra gli studenti del triennio dei corsi di Scientifico Tradizionale e Scienze Applicate.



L’edizione 2025 vede la collaborazione di Gravità Zero, rivista specializzata in comunicazione scientifica, che seguirà l’evento come media partner, contribuendo alla visibilità delle attività svolte.



A valutare i progetti sarà una giuria composta da docenti universitari ed ex studenti oggi impegnati in percorsi scientifici, che premieranno i lavori più originali e significativi.



L’iniziativa si concluderà con una cerimonia di premiazione e i ringraziamenti alle autorità locali che da anni sostengono l’evento.



“Nel piccolo sono sempre presenti i principi del grande, come nel grande è contenuto il piccolo.”

Una frase guida per una giornata in cui la scienza si mette in mostra con passione e competenza.





Per maggiori informazioni



Contatti



Liceo Norberto Rosa – Sede di Bussoleno

www.liceonorbertorosa.edu.it



Gravità Zero Rivista di Comunicazione Scientifica e Istituzionale

www.gravita-zero.it | info@gravita-zero.it

Durante la mattinata, gli studenti presenteranno esperimenti, simulazioni e progetti teorici che spaziano dalla matematica alla fisica, dalla robotica all’intelligenza artificiale, in un clima di collaborazione e divulgazione aperta. L’iniziativa è inserita nel PTOF dell’istituto, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi al metodo scientifico e al pensiero critico.