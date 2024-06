Qual è la differenza tra Giornalista Pubblicista e Giornalista Professionista?

Il mondo del giornalismo è complesso e variegato, caratterizzato da diverse figure professionali che operano in vari ambiti. Due delle categorie principali nel giornalismo italiano sono il giornalista pubblicista e il giornalista professionista. Sebbene entrambe le figure svolgano attività giornalistiche, esistono differenze sostanziali tra loro in termini di formazione, modalità di accesso alla professione, diritti e doveri. Questo articolo si propone di esplorare queste differenze in modo esaustivo, chiarendo i ruoli e le responsabilità di ciascuna figura.

Definizione e Ruoli

Giornalista Pubblicista

Il giornalista pubblicista è un individuo che esercita l'attività giornalistica in maniera non esclusiva. Questo significa che il pubblicista può avere altre occupazioni oltre al giornalismo. Solitamente, i pubblicisti contribuiscono con articoli, recensioni o reportage a diverse testate giornalistiche senza essere assunti a tempo pieno. La loro attività giornalistica è spesso complementare ad altre professioni o attività lavorative.

Giornalista Professionista

Il giornalista professionista, invece, svolge l'attività giornalistica in maniera esclusiva e continuativa. Questa figura è spesso impiegata presso redazioni di giornali, radio, televisioni o siti web di informazione. I giornalisti professionisti possono ricoprire ruoli vari all'interno delle redazioni, da redattori a inviati speciali, fino a diventare direttori di testata.

Formazione e Accesso alla Professione

Percorso per Diventare Giornalista Pubblicista

Per diventare giornalista pubblicista, non è richiesto un percorso di formazione specifico. Tuttavia, l'aspirante pubblicista deve dimostrare di aver svolto attività giornalistica per almeno due anni, collaborando con testate regolarmente registrate. Durante questo periodo, è necessario raccogliere un certo numero di articoli pubblicati e retribuiti. Una volta soddisfatti questi requisiti, l'aspirante pubblicista può presentare domanda all'Ordine dei Giornalisti, allegando tutta la documentazione necessaria. L'Ordine valuta la domanda e, se accolta, iscrive il richiedente nell'Albo dei Pubblicisti.

Percorso per Diventare Giornalista Professionista

Diventare giornalista professionista richiede un percorso più strutturato. L'aspirante giornalista deve frequentare una Scuola di Giornalismo riconosciuta dall'Ordine dei Giornalisti o completare un praticantato di 18 mesi presso una testata giornalistica. Al termine di questo periodo di formazione, il candidato deve superare un esame di Stato, composto da una prova scritta e una prova orale. Solo dopo aver superato questo esame, l'aspirante può essere iscritto nell'Albo dei Giornalisti Professionisti.

Diritti e Doveri

Diritti dei Giornalisti Pubblicisti

I giornalisti pubblicisti hanno diritto a una retribuzione per i loro contributi giornalistici e possono firmare gli articoli con il loro nome. Tuttavia, non godono degli stessi diritti sindacali dei giornalisti professionisti, come l'accesso a contratti giornalistici specifici o alla previdenza sociale dedicata ai giornalisti.

Diritti dei Giornalisti Professionisti

I giornalisti professionisti hanno accesso a una serie di diritti sindacali e previdenziali. Possono stipulare contratti giornalistici che garantiscono tutele specifiche in termini di retribuzione, ferie, malattie e previdenza. Inoltre, i professionisti possono accedere a ruoli di responsabilità all'interno delle redazioni e partecipare alle elezioni per le cariche dell'Ordine dei Giornalisti.

Doveri di Entrambe le Figure

Sia i giornalisti pubblicisti che quelli professionisti sono tenuti a rispettare il Codice Deontologico dell'Ordine dei Giornalisti. Questo codice stabilisce i principi etici e le norme di comportamento che i giornalisti devono seguire, come l'obbligo di verificare le fonti, il rispetto della verità dei fatti e la tutela della dignità delle persone coinvolte nelle notizie.

Opportunità di Carriera

Giornalista Pubblicista

Le opportunità di carriera per i giornalisti pubblicisti sono generalmente legate a collaborazioni con diverse testate. Possono scrivere per giornali, riviste, blog e siti web, e la varietà delle loro collaborazioni dipende dalle loro competenze e dalla capacità di costruire una rete di contatti. Alcuni pubblicisti riescono a farsi un nome in settori specifici come la critica culturale, lo sport o il giornalismo enogastronomico.

Giornalista Professionista

I giornalisti professionisti, grazie alla loro formazione e al loro status, hanno maggiori opportunità di carriera all'interno delle redazioni. Possono aspirare a ruoli di redattore capo, inviato speciale, direttore di testata o editorialista. Le loro competenze possono essere applicate anche in ambiti diversi, come la comunicazione aziendale, il marketing e le relazioni pubbliche.