TI SPIEGO LA STATISTICA CON PAROLE SEMPLICI

Tutti noi nel quotidiano, a volte anche inconsapevolmente, facciamoquando prendiamo unanei vari ambiti della nostra vita. Il libro: "" scritto dae pubblicato daha un grande merito: quello died esempi pratici e di vita quotidiana, facendo diventare concetti complessi più abbordabili e in qualche modo familiari. Ci svela il “” di uno studio statistico, qual è la corretta costruzione di una statistica.

Questo non significa che sia un libro da leggere la sera prima di andare a dormire, tutt’altro! È un libro che merita di essere affrontato con la giusta attenzione e curiosità, oserei dire “tensione”, perché ci parla comunque di una materia che ha regole rigorose e applicazioni che lo dovrebbero essere altrettanto.

L’autore ci accompagna a scoprirle, ci insegna a non farci ingannare da statistiche malfatte o mal presentate (che i redattori siano in buona o cattiva fede poco importa), a leggere cosa comunica un grafico e accertarne l’attendibilità, a capire cosa c’è dietro un dato e come interpretarlo. È anche un libro onesto perché non nasconde i limiti della statistica ma li spiega e ne traccia i contorni.

Grazie a questo libro ho capito la trasversalità della statistica, l’importanza che ha nell’affiancare numerose discipline, come ad esempio la criminologia, la sociologia, la psicologia, oltre a quelle che ci appaiono a lei più consone, come la finanza e la demografia (davvero interessante il capitolo sulla nascita della statistica).

Un cenno, infine, alle considerazioni dell’autore sul fatto che una disciplina scientifica è un corpo vivo che - cito testualmente - “evolve, cambia, produce nuovi strumenti per risolvere nuovi problemi” al pari, aggiungo io, delle discipline umanistiche.

Un argomento decisamente affascinante che è stato affrontato con rigore e trasmesso con passione.

Paride Iuso

N.B.: la foto dell'articolo, realizzata da Paride Iuso, intende richiamare l'attenzione sul fatto che un grafico possa mettere insieme climatologia, finanza e... naturalmente statistica!





