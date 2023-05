Casa del Futuro: Piero Luigi Carcerano intervista l'architetto Stefano Boeri

Nell'ambito dell'architettura, si è verificata una rivoluzione senza precedenti: la natura è stata finalmente accolta come componente integrante dei progetti edilizi. Non è più vista come un semplice sfondo o un elemento ornamentale, ma come una parte fondamentale del design e del processo creativo. Stefano Boeri è uno dei protagonisti di questa corrente filosofica che considera gli edifici come parte integrante di un ecosistema più vasto.

Boeri ha sviluppato soluzioni architettoniche innovative che dimostrano un'attenzione particolare alla natura. Questo nuovo approccio all'architettura ha l'obiettivo di valorizzare la vita in tutte le sue forme, garantendo la sopravvivenza delle specie animali e vegetali e migliorando la qualità della vita umana.

L'architettura, in questo scenario, diventa un elemento dinamico e vitale, in costante evoluzione in relazione all'ambiente circostante. Non si tratta di dominare la natura, ma di dialogare con essa, imparando a valorizzare e rispettare le sue caratteristiche. La cura per la natura si riflette anche nella scelta dei materiali e delle tecniche di costruzione, sempre più sostenibili e a basso impatto ambientale.

Un esempio di questa filosofia è il Bosco Verticale di Milano, un edificio residenziale che incorpora una vasta copertura vegetale. Questo progetto dimostra come sia possibile integrare la natura nella vita urbana, migliorando la qualità dell'aria e creando un ambiente più sano e vivibile per le persone.

Un altro esempio di architettura sostenibile è l'ultimo progetto di Stefano Boeri, la casa del futuro ad Amatrice, ideato da Stefano Boeri e premiato dall'"After the Damages International Award". Il progetto segue il concetto di ecologia integrale introdotto da Papa Francesco nell'enciclica "Laudato si'", che sottolinea l'importanza di un approccio olistico verso le questioni ambientali e sociali e la necessità di un impegno comune a livello globale per affrontare le sfide del nostro tempo.

Piero Luigi Carcerano ha intervistato sulla rivista Interiorissimi l'architetto Stefano Boeri proprio in riferimento a questo innovativo progetto di ricostruzione del Complesso Don Minozzi di Amatrice, importante sito storico distrutto dal terremoto del 2016. Tale progetto si basa sulla filosofia dell'ecologia integrale, affermata dall'Enciclica di Papa Francesco, che invita a risolvere le sfide ambientali e sociali con un approccio globale e olistico. L'intervento consiste nell'utilizzo di tecniche costruttive antisismiche, il recupero delle terre da scavo, la gestione attenta delle acque meteoriche e l'installazione di pannelli solari integrati nel tetto per ridurre l'impatto ambientale.

Il progetto non si limita alla definizione di una nuova pianificazione urbana, ma vuole anche suscitare una riflessione sul ruolo del territorio e la sua gestione futura. Le corti del Complesso Don Minozzi saranno trasformate in luoghi comunitari di formazione, incontro e accoglienza, aperti a giovani, cittadini e visitatori. L'attenzione è posta anche sull'inserimento paesaggistico-ambientale dell'intervento, con il 40% delle superfici verdi e la creazione di spazi aperti ad usi differenziati. Il rispetto del patrimonio storico dell'area viene garantito attraverso l'utilizzo di materiali locali e il recupero del 60% del volume totale delle macerie.

