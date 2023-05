Temperatura: definizione e spiegazione della unità di misura

La temperatura è una grandezza fisica che misura la capacità di un corpo di scambiare energia termica con altri corpi o con l'ambiente circostante. In altre parole, la temperatura rappresenta il grado di calore o di freddo di un corpo.

L'unità di misura della temperatura è il grado Celsius (°C), che fu introdotto nel 1742 dal fisico svedese Anders Celsius. Il grado Celsius è definito come la differenza di temperatura tra il punto di fusione del ghiaccio (0°C) e il punto di ebollizione dell'acqua a pressione atmosferica standard (100°C).

Esistono anche altre unità di misura della temperatura, come il grado Fahrenheit (°F) e il kelvin (K). Il grado Fahrenheit è stato introdotto nel 1724 dal fisico tedesco Daniel Gabriel Fahrenheit e si basa su due punti di riferimento: il punto di fusione del ghiaccio (32°F) e il punto di ebollizione dell'acqua a pressione atmosferica standard (212°F).

Il kelvin, invece, è l'unità di misura della temperatura del Sistema Internazionale (SI) ed è definito come 1/273,16 della temperatura termodinamica del punto triplo dell'acqua, che è la temperatura a cui coesistono tre fasi dell'acqua: solida, liquida e gassosa.

Una delle proprietà interessanti della temperatura è che gli oggetti tendono a raggiungere l'equilibrio termico, cioè tendono a raggiungere la stessa temperatura di un altro corpo con cui sono a contatto termico. Questo principio è alla base di molti fenomeni naturali e tecnologici, come il riscaldamento e il raffreddamento degli ambienti, la regolazione della temperatura degli alimenti, la produzione di energia termica e la termoregolazione del corpo umano.

Inoltre, la temperatura può essere misurata utilizzando diversi strumenti, come i termometri a mercurio, i termometri digitali e i termometri a infrarossi. Ognuno di questi strumenti utilizza un principio fisico diverso per misurare la temperatura, come l'espansione termica dei liquidi, la resistenza elettrica dei materiali o l'emissione di radiazione infrarossa.

Conversioni di temperatura

Le conversioni di temperatura sono operazioni matematiche che permettono di esprimere una temperatura in una determinata unità di misura in un'altra unità di misura. Le unità di misura più comuni sono il grado Celsius (°C), il grado Fahrenheit (°F) e il kelvin (K).

Di seguito, riportiamo alcune delle conversioni di temperatura più comuni con degli esempi pratici:

- Da °C a °F: per convertire i gradi Celsius in gradi Fahrenheit, si può utilizzare la seguente formula: °F = (°C × 1,8) + 32. Ad esempio, per convertire 20°C in gradi Fahrenheit, basta moltiplicare 20 per 1,8 e aggiungere 32, ottenendo così 68°F.

- Da °F a °C: per convertire i gradi Fahrenheit in gradi Celsius, si può utilizzare la seguente formula: °C = (°F - 32) ÷ 1,8. Ad esempio, per convertire 80°F in gradi Celsius, basta sottrarre 32 a 80 e dividere il risultato per 1,8, ottenendo così 26,7°C.

- Da °C a K: per convertire i gradi Celsius in kelvin, basta aggiungere 273,15 alla temperatura in gradi Celsius. Ad esempio, per convertire 25°C in kelvin, basta aggiungere 273,15, ottenendo così 298,15 K.

- Da K a °C: per convertire i kelvin in gradi Celsius, basta sottrarre 273,15 dalla temperatura in kelvin. Ad esempio, per convertire 300 K in gradi Celsius, basta sottrarre 273,15, ottenendo così 26,85°C.

- Da °F a K: per convertire i gradi Fahrenheit in kelvin, si può utilizzare la seguente formula: K = (°F + 459,67) ÷ 1,8. Ad esempio, per convertire 70°F in kelvin, basta aggiungere 459,67 a 70 e dividere il risultato per 1,8, ottenendo così 294,26 K.

- Da K a °F: per convertire i kelvin in gradi Fahrenheit, si può utilizzare la seguente formula: °F = (K × 1,8) - 459,67. Ad esempio, per convertire 300 K in gradi Fahrenheit, basta moltiplicare 300 per 1,8 e sottrarre 459,67, ottenendo così 80,33°F.

Le conversioni di temperatura sono fondamentali in molti campi, come la scienza, la tecnologia, la cucina e la meteorologia. Conoscere come convertire le temperature da un'unità di misura all'altra è importante per poter utilizzare correttamente gli strumenti di misura, per seguire le ricette e per capire le previsioni meteorologiche.

Differenza tra calore e temperatura





Calore e temperatura sono due concetti diversi in termodinamica, spesso confusi tra loro. La temperatura si riferisce all'agitattezza molecolare di una sostanza, mentre il calore è l'energia trasferita da una sostanza a un'altra a causa della differenza di temperatura.

La temperatura è una grandezza fisica che esprime il livello di agitazione termica delle particelle che costituiscono un corpo o una sostanza. Si misura in gradi Celsius (°C), Fahrenheit (°F) o Kelvin (K). Quando la temperatura di un corpo aumenta, le particelle che lo costituiscono si muovono con maggiore energia e velocità, mentre quando la temperatura diminuisce, le particelle si muovono con minore energia e velocità.

Il calore, d'altra parte, è l'energia termica che si trasferisce tra due corpi a diversa temperatura. Si misura in joule (J) o calorie (cal). Il calore può essere trasferito in diversi modi, come conduzione, convezione e irraggiamento.

Inoltre, la temperatura non dipende dalla quantità di sostanza presente in un corpo, ma solo dalla sua agitazione molecolare. Al contrario, il calore dipende dalla quantità di sostanza e dalla sua capacità di immagazzinare energia termica, chiamata calore specifico.

Ad esempio, due oggetti possono avere la stessa temperatura, ma se uno ha una maggiore massa rispetto all'altro, richiederà più calore per aumentare la sua temperatura della stessa quantità.



Qual è la temperatura più bassa dell'Universo?





La temperatura più bassa possibile nell'universo è nota come "temperatura di fondo cosmico", o "radiazione cosmica di fondo". Si tratta della radiazione elettromagnetica residua del Big Bang, avvenuto circa 13,8 miliardi di anni fa, che si è espansa e raffreddata nell'universo in espansione.

La temperatura della radiazione cosmica di fondo è di circa -270,45 °C (-454,81 °F o 2,725 K), ovvero appena sopra lo zero assoluto, che corrisponde alla temperatura minima teorica possibile. Lo zero assoluto rappresenta il punto in cui tutte le molecole si fermano completamente, non esiste alcun movimento termico e non si può raggiungere una temperatura inferiore.

La temperatura della radiazione cosmica di fondo è stata misurata con grande precisione grazie a osservazioni astronomiche e satellitari, come il satellite Planck dell'ESA, e conferma la validità della teoria del Big Bang e della sua evoluzione cosmologica.

Qual è la temperatura più bassa raggiunta in laboratorio?





La temperatura più bassa mai raggiunta in un laboratorio è di circa 100 picokelvin, ovvero 0,000 000 000 1 K, ottenuta utilizzando tecniche di raffreddamento adiabatico di isotopi di elio, come l'elio-3 e l'elio-4. Questa temperatura estremamente bassa è stata raggiunta negli anni '90 da un gruppo di ricerca guidato da Wolfgang Ketterle, Eric Cornell e Carl Wieman, che vinsero il premio Nobel per la fisica nel 2001 per questa scoperta.

Per raffreddare gli isotopi di elio a queste temperature così basse, si utilizzano tecniche di raffreddamento laser e magnetico, che sfruttano le proprietà quantistiche della materia. In pratica, si raffreddano gli atomi utilizzando l'effetto Doppler prodotto dalla luce laser, che rallenta gli atomi facendoli "cadere" in un trappola magnetica a bassa temperatura. In questo modo, gli atomi possono essere raffreddati fino a pochi nanokelvin, e successivamente tramite un processo di evaporazione termica, si possono raggiungere temperature ancora più basse.

Queste temperature estremamente basse consentono di studiare i fenomeni quantistici della materia, come la condensazione di Bose-Einstein, che è stata osservata proprio in queste condizioni di temperatura e densità. Inoltre, questi studi hanno importanti applicazioni in diversi campi della fisica, come la fisica della materia condensata, la fisica atomica e la fisica delle particelle.





Cos'è la temperatura percepita

La temperatura percepita, o sensazione termica, è una grandezza fisica che rappresenta la temperatura che si percepisce sulla pelle, tenendo conto di diversi fattori che influenzano la sensazione di caldo o freddo. La temperatura percepita può essere diversa dalla temperatura misurata con un termometro a causa di fattori come l'umidità, il vento e la radiazione solare.

Ad esempio, in una giornata calda e umida, la temperatura percepita può essere più alta rispetto alla temperatura reale, a causa dell'effetto combinato dell'aria umida e della temperatura dell'aria. Al contrario, in una giornata fredda e ventosa, la temperatura percepita può essere più bassa rispetto alla temperatura reale, a causa dell'effetto del vento che raffredda la pelle.

Esistono diverse formule matematiche che permettono di calcolare la temperatura percepita, a partire dalla temperatura dell'aria, dall'umidità relativa, dalla velocità del vento e da altri fattori come la radiazione solare. Queste formule tengono conto dei meccanismi fisiologici che regolano la sensazione di caldo o freddo sulla pelle umana, come la termoregolazione corporea e la percezione sensoriale.

La temperatura percepita è una grandezza importante per valutare gli effetti delle condizioni ambientali sulla salute e sul benessere delle persone, in particolare durante le ondate di calore o di freddo. È inoltre utilizzata nell'industria del turismo e degli sport all'aria aperta per fornire informazioni ai turisti e agli atleti sulla temperatura effettiva che si percepisce durante l'attività fisica.