NO, NON E' MAI COLPA DELLA STATISTICA

La statistica è una disciplina che ai più può sembrare ostica,, nel suo libro “” (C1V Edizioni) ha la capacità di portare questa materia “sulla Terra”, alla portata di chiunque abbia un po’ di curiosità per capirne il funzionamento.

Dalla raccolta dei dati, alla loro “pulizia” fino al risultato finale, l’autore ci accompagna in un percorso che ci fa comprendere, con esempi pratici, come la statistica sia una disciplina che – se messa nelle mani giuste – può essere davvero un valido supporto alle decisioni che prendiamo e che permea molti aspetti della nostra vita. Se invece viene piegata ai propri interessi, è una vera e propria arma che può essere usata per proprio tornaconto.

L'autore riesce – in maniera semplice e diretta – a farci capire quanto sia importante sia potere, che saper analizzare i dati. E alla fine il titolo del libro ti porta a dire che no, non è mai colpa della statistica, ma è sempre grazie a lei che molte cose funzionano in un certo modo. Insomma, se vi piace la statistica troverete questo libro molto interessante, e se proprio non vi piace, probabilmente inizierà a farlo accendendo in voi quella curiosità che è alla base della ricerca, e che farà di voi un campione di… statistica!

Ing. Gaetano Lisco

N.B.: Per questo articolo, potremmo nominare il gatto nella foto, "StatGatto". Se ha quell'espressione, tendenzialmente sta elaborando una nuova distribuzione probabilistica, denominata "StatGat". Sarà piuttosto difficile, una roba solo per gatti di alto livello, insomma, una vera sfida per umani divulgatori scientifici specializzati in Scienze Statistiche...

APPROFONDIMENTI

Indagine sui limiti della calcolabilità - intervista al Prof. Alfredo Garro - intervista al Prof. Alfredo Garro

Video su Tik Tok a cura di "Libriperdavvero" in cui viene presentato il libro "Non è colpa della statistica" e letta l'introduzione a cura di "Libriperdavvero" in cui viene presentato il libro "Non è colpa della statistica" e letta l'introduzione

Recensione a cura di Antonella Amato a cura di Antonella Amato