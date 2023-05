Comprare casa: come si calcola la rata del mutuo

In Italia la casa di proprietà è considerata da molti una priorità. Sono infatti tanti coloro che già possiedono l’abitazione in cui vivono ed è abitudine diffusa preferire l’acquisto della casa all’affitto. I nodi cruciali della questione sono numerosi, a partire dal fatto che non è sempre facile comprendere le offerte delle banche per i mutui sull’acquisto della casa. Quando si chiedono in prestito somme elevate conoscere in anticipo sia l’ammontare della rata, sia il tasso di interesse da saldare è essenziale.

La proposta di Deutsche Bank





Se stai cercando casa, puoi trovare la soluzione più consona alle tue esigenze con il calcola rata mutuo e gli altri strumenti di simulazione disponibili sul sito di Deutsche Bank. Sul sito della banca sono infatti disponibili vari strumenti di simulazione, che consentono di calcolare la rata del mutuo per l’acquisto di un’abitazione qualsiasi sia la situazione specifica del singolo acquirente. È infatti possibile fare il calcolo della rata del mutuo online sia per l’acquisto della prima che della seconda casa, o anche per chi necessita di un prestito per la ristrutturazione di un immobile che già possiede. Questo anche nel caso in cui le esigenze riguardino la surroga o la sostituzione del mutuo insieme alla necessità di ottenere ulteriore liquidità per ristrutturare casa. Grazie agli strumenti offerti è possibile trovare la soluzione più adatta, si potrà godere inoltre di zero spese ricorrenti e di un esperto, che seguirà tutto il percorso e saprà consigliare sulle proposte disponibili e sulle loro specifiche caratteristiche. Deutsche Bank offre anche una polizza assicurativa, per una maggiore tranquillità. La polizza proposta è disponibile per clienti che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 71 anni. Il costo di questa è costante per l’intera durata del mutuo, indipendentemente dall’età del contraente e non varia nel caso in cui si cambi lavoro o vi siano modifiche alla composizione del nucleo familiare.





I tassi del mutuo





Per il calcolo della rata del mutuo è necessario conoscere non solo la percentuale di interesse proposta dalla banca, ma anche la tipologia di tale tasso. Sono infatti disponibili mutui a Tasso fisso, variabile o misto. Se si calcola la rata del mutuo fisso si ottiene un’informazione che riguarda tutte le rate per l’intero periodo di ammortamento. Questo perché il tasso fisso rimane tale indipendentemente da qualsiasi questione; è proprio questa la sua caratteristica essenziale: la prevedibilità della rata anche nel caso in cui la durata del periodo di ammortamento sia di molti anni. Il mutuo a tasso variabile invece presenta un tasso di interesse che varia nel corso dei mesi, a seconda dell’andamento dei tassi di mercato. Tale variazione può essere anche elevata, ma dipende strettamente da indicatori a livello europeo. Si può, però, anche scegliere un mutuo a tasso misto, che consente di passare dal tasso variabile a quello fisso o viceversa, a seconda della convenienza del momento. Ovviamente tale cambiamento può essere effettuato a scadenze fisse, della durata di 2, 5 o 10 anni. Il cliente può scegliere se avviare il mutuo a tasso variabile, per poi passare eventualmente al fisso, o viceversa.