A CHE PUNTO E' LA RICERCA SETI DI CIVILTA' EXTRATERRESTRI?

Il cielo visto da Torino oggi è pieno di nuvole. Dalla finestra si vedono pochissime auto in questo sabato mattina incerto. Eppure c'è ancora qualche spiraglio di cielo azzurro tra una nuvola e l'altra. Vien subito da pensare ai cieli di altri pianeti, a come si potrebbe viveree se c'è qualcuno o qualcosa da qualche parte nell'Universo, oltre alla Terra, si intende. "" è proprio il sottotitolo del libro: "", scritto dae pubblicato danel mese di settembre 2024.

Innanzitutto dobbiamo sgombrare il campo da eventuali equivoci. Graziano Chiaro è un astrofisico dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano, di conseguenza toglietevi dalla testa UFO e roba simile, perché nel libro l'autore si mantiene entro i binari della scienza. Ciò è particolarmente evidente quando tratta questioni che non hanno ancora risposta: semplicemente dice che non lo sappiamo. Così non sappiamo se effettivamente siamo soli nell'Universo, ma la scienza indaga e in particolare il progetto SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) ha fatto molti passi avanti nel corso degli anni. Ed è proprio questo lo scopo del libro: definire a che punto siamo arrivati, che cosa ci siamo lasciati alle spalle e cosa intendiamo fare in futuro per esplorare il cosmo alla ricerca di segnali provenienti da altre civiltà.

Un'altra cosa che potrebbe pensare il lettore di fronte ad un libro del genere è che sia difficile, perché le discipline che lo sorreggono sono la Fisica, l'Astrofisica, l'Astronomia, la Biologia, l'Astrobiologia, la Chimica, la Matematica, la Statistica e il Calcolo delle Probabilità. E' finanche possibile che in questo elenco io abbia dimenticato qualcosa. Eppure non è così, il libro di Graziano Chiaro non è difficile, è anzi divulgativo e rivolto a tutti. Inoltre scorre molto bene, in quanto è ben scritto e suddiviso in brevi capitoli, per un totale di sole 107 pagine.

L'altro aspetto molto importante da rilevare è che l'autore - in un certo senso - è molto pragmatico ed ha i piedi ben saldi a terra, perciò si tratta di una lettura non solo divulgativa e scorrevole, ma anche molto pratica e decisamente ancorata alla realtà. In più è evidente per il lettore che grandi quantità di informazioni su tutta la storia del SETI fino ad oggi e verso il prossimo futuro sono state abilmente sintetizzate, al fine di offrire gli elementi essenziali, senza però dimenticare tutti gli aspetti della ricerca. Ad esempio qui non si tratta solo di radiotelescopi e segnali radio, ma anche di segnali ottici (messaggistica tramite luce) ed utilizzo dei neutrini. La vita al di fuori della Terra, poi, non è soltanto ipotizzata sulla superficie solida di un esopianeta, ma anche sott'acqua (nei cosiddetti "mondi oceano"). Si prendono anche in considerazione le ricerche sui tipi di messaggi da diffondere nell'Universo (anche tramite sonde) e infine se l'umanità sia preparata ad un'eventuale notizia di presenza extraterrestre.

Vorrei concludere con due belle citazioni che troverete a fondo libro. La prima è questa: "Dobbiamo veramente imparare ad immaginare altri mondi", perché ci ricorda che l'immaginazione e la creatività sono un sostegno fondamentale per la scienza. La seconda è questa: "Ogni cosa che verremo a sapere affinerà sempre di più quel poco che conosciamo, avvicinandoci comunque e in ogni caso alla verità".

Sotto i cieli lontani - Alla ricerca di civiltà extraterrestri

scritto da Graziano Chiaro

e pubblicato da Mondadori Università

nella collana Scienza e Filosofia nel 2024





Walter Caputo

Divulgatore scientifico dal 2008