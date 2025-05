Pompe di calore in classe A+++, buoni motivi per affidarsi a Immergas

Tra le soluzioni per il riscaldamento e il raffrescamento domestico, oggi più che mai si cercano sistemi affidabili, efficaci e, diciamolo pure, capaci di abbattere i consumi e migliorare la spesa energetica. Ecco perché i sistemi ad alta efficienza in grado di riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda sanitaria, il tutto strizzando l’occhio alla sostenibilità, sono tra i più richiesti.

In questo contesto le pompe di calore in classe A+++ di Immergas puntano a dare il massimo comfort, tagliare i consumi e garantire un futuro più verde.

Quando l’efficienza non è un optional

Si può essere puntigliosi finché si vuole, ma davanti ai numeri si resta in silenzio. Le pompe di calore Immergas in classe A+++ restituiscono energia termica quattro volte superiore rispetto a quella elettrica assorbita. Significa che per ogni kilowattora di elettricità impiegata, si ottengono circa quattro kilowattora di calore. In soldoni? La bolletta è più leggera, e non si sprecano risorse, non si scende a compromessi.

Il modello Magis M di Immergas, ad esempio, è un piccolo concentrato di ingegno. Funziona in modo silenzioso, si adatta a climi rigidi e fa tutto questo senza bisogno di manutenzioni continue.

Ibrido? Full Electric? La scelta non è mai stata così flessibile

Immergas propone soluzioni innovative. Prendiamo, ad esempio, il sistema Magis Combo V2: un matrimonio perfetto tra una pompa di calore aria-acqua e una caldaia a condensazione. Il risultato? Una macchina capace di destreggiarsi tra esigenze diverse, stagioni diverse, senza mai deludere le aspettative. Nelle mezze stagioni, quando il clima è più mite, è la pompa di calore a compiere il proprio dovere. Nei giorni più freddi dell’anno, a contrastare le temperature più rigide è invece la caldaia. Se poi la casa ha anche un impianto fotovoltaico, si assiste a un piccolo capolavoro di ingegneria: consumi ridotti al minimo e un autonomia energetica da manuale.

Il comfort non è solo questione di gradi

Chi si ferma alla temperatura sbaglia di grosso. Il comfort è anche silenzio, assenza di vibrazioni, rispetto degli spazi. Le pompe di calore Immergas sono silenziose e possono restituire una temperatura personalizzata in ogni ambiente di casa: un salotto tiepido al mattino, una camera fresca di notte: tutto si regola con una semplicità che sorprende, grazie a sistemi di termoregolazione avanzati. E il tutto avviene senza bisogno di essere ingegneri o tecnici specializzati.

Tecnologia al servizio di un futuro sostenibile

Il bello delle pompe di calore Immergas è che trasformano il concetto di efficienza in un’esperienza quotidiana. Si riducono i consumi, si alleggerisce la bolletta e si contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2, che non è affatto una cosa da poco.

Ma non finisce qui. Grazie alla possibilità di abbinare le pompe di calore a sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili, si apre la strada verso una casa sempre più autonoma, libera dalle oscillazioni di prezzo del mercato energetico. Un sogno? No, una realtà che Immergas ha reso concreta, anche grazie agli incentivi pompe di calore , segui il link per scoprire tutti i dettagli sulle agevolazioni fiscali.

Immergas, dal 1964 un punto di riferimento nel panorama del riscaldamento e della climatizzazione domestica

Immergas nasce nel 1964, in un’Italia che correva veloce e sognava in grande. E da allora non si è più fermata. Si è fatta largo con il passo sicuro di chi ha le idee chiare, mettendo al centro del proprio lavoro un’idea semplice: portare calore dentro le case. Un calore affidabile, intelligente, capace di rispettare l’ambiente e di far risparmiare chi lo sceglie. È in questa direzione che si muove da sempre, con una ricerca tecnologica costante. Non è un caso se nel tempo è diventata un riferimento solido nel panorama del riscaldamento e della climatizzazione domestica.

Dietro ogni prodotto Immergas c’è una storia fatta di scelte precise. La cura del dettaglio è maniacale, perché sono i dettagli a fare la differenza tra un impianto che dura una stagione e uno che accompagna una casa per decenni. È una filosofia che si è sedimentata negli anni, e che si ritrova intatta, oggi, nei sistemi di ultima generazione.

Le pompe di calore in classe A+++ firmate Immergas non sono un salto nel vuoto, ma la naturale evoluzione di questo cammino lungo sei decenni. Un percorso costruito a piccoli passi, ma sempre in avanti. Immergas ha iniziato a scommettere sulle energie rinnovabili e sull’efficienza energetica quando questi temi erano ancora lontani dai riflettori. E ha continuato a farlo con testardaggine, puntando tutto su soluzioni che sapessero coniugare innovazione e affidabilità. Il risultato? Tecnologie di riscaldamento e raffrescamento che non tradiscono mai, perché progettate per funzionare sempre, in ogni condizione, con la massima efficienza.