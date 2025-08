Web app o app mobile? Qual è la scelta giusta per il tuo progetto nel 2025

Il mercato delle applicazioni web progressive (PWA) supererà i 2,74 miliardi di dollari entro il 2025 e crescerà a un tasso del 30,8% all'anno fino al 2037. Il costo dello sviluppo di un'app nativa varia da 80.000 a 250.000 dollari per piattaforma, a seconda della complessità e delle funzionalità. Sulla base di queste cifre, cerchiamo di capire quale sia l'opzione giusta per il vostro progetto.

Web app: porta d’ingresso universale

Le progressive web app (PWA) nascono per eliminare frizioni: nessun download, aggiornamenti istantanei, URL condivisibili. Se il tuo obiettivo è raggiungere rapidamente un pubblico eterogeneo – magari via thread su Reddit o articoli educativi – la possibilità di caricare l’app con un clic di link fa la differenza. Un partner esterno come un’agenzia web design può trasformare in poche settimane un’idea grezza in un MVP navigabile da qualsiasi dispositivo.

Dal punto di vista economico, i numeri parlano chiaro: realizzare una PWA richiede in media dal 30% al 75% in meno rispetto a due codebase native separate. Il risparmio non sta solo nel progetto iniziale; con un’unica pipeline di deploy puoi iterare più volte al mese senza temere i tempi di revisione degli store.

In termini di esperienza, le differenze con il nativo si assottigliano: service-worker e caching offline fanno sì che molte PWA carichino sotto il secondo, anche su connessioni instabili. Lato SEO, ogni pagina resta indicizzabile, moltiplicando le occasioni di backlink organici dalle directory di agenzie o da blog tecnici che linkano alla demo live.

App mobile nativa: potenza in tasca

Quando il prodotto vive di fotocamera, sensori o grafica in 3D, l’accesso diretto all’hardware regala un vantaggio di prestazioni tra il 20% e il 30% rispetto alle soluzioni web. Collaborare con veri sviluppatori di app consente di sfruttare API come Metal o Vulkan senza compromessi.

La spesa è rilevante – 80.000-250.000 $ per piattaforma nella fascia media – ma il ritorno passa da funzionalità non replicabili (AR nativa, pagamenti biometrici, notifiche push che compaiono sul lock-screen). E qui emergono i dati di retention: utenti che ricevono almeno una push nei primi 90 giorni mantengono un tasso di fidelizzazione quasi tre volte superiore a chi non ne riceve. L’icona installata sullo smartphone diventa così un reminder quotidiano del tuo brand.

Inoltre, gli store offrono un ecosistema di recensioni, classifiche e keyword che può amplificare la visibilità: investire in un’ottimizzazione ASO ben mirata aumenta download organici e crea un circolo virtuoso con il passaparola.

Numeri e sfumature a confronto

Dunque, la web app eccelle in accessibilità e velocità di iterazione, grazie a un solo codice e a deploy istantanei; l’app nativa domina in performance hardware e ingaggio continuo grazie alle push personalizzate. Sul fronte sicurezza, entrambe beneficiano di TLS, ma il nativo implementa più facilmente biometria e chiavi hardware. Quanto ai costi lungo tre anni, una PWA limita gli esborsi di aggiornamento, mentre il nativo impone cicli di refactor a ogni major release di iOS o Android.

Quale opzione per la tua realtà?

Startup – Se stai validando il product-market fit con budget ridotto, lancia una PWA: in 6-8 settimane puoi misurare KPI reali e pivotare senza attese da “review”.

eCommerce – Il carrello deve essere fulmineo e le notifiche sullo stock in tempo reale: un’app nativa con wallet integrato e push segmentate moltiplica il valore medio d’ordine.

SaaS B2B – Dashboard complessa, uso prevalente da desktop e necessità di SSO? La web app è la scelta logica. Se in futuro serviranno alert istantanei, potrai affiancare una companion app nativa riciclando le API esistenti.

Priorità, non moda

La decisione corretta nasce dall’incrocio tra budget, urgenza di mercato ed esperienza che vuoi offrire. Se la tua sfida è raggiungere molti utenti in poco tempo e testare rapidamente, scegli la strada web; se invece la fedeltà quotidiana e le funzioni hardware sono il cuore del valore, investi nel nativo.

Hai ancora dubbi? Chiedi un'analisi gratuita

su

Sortlist

, una piattaforma B2B che mette in contatto le aziende con oltre 40.000

agenzie e fornitori di marketing, design e sviluppo verificati

. Il loro algoritmo abbina ogni progetto a fornitori verificati in meno di 48 ore, così riceverete una roadmap personalizzata - completa di stime dei costi e KPI - per trasformare la vostra scelta tecnologica in una leva strategica della vostra aziend