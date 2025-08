Il ruolo della canna fumaria nelle stufe a legna e nelle stufe a pellet

Molto spesso, nella scelta di un sistema di riscaldamento, l’attenzione si concentra proprio sull’elemento riscaldante: come le stufe a legna o stufe a pellet. Si tende invece a trascurare un elemento che è importantissimo per il buon funzionamento, il rendimento e la sicurezza di un impianto di riscaldamento a legna e pellet: la canna fumaria.

Soprattutto per quel che riguarda gli impianti di riscaldamento basati su stufe a legna e pellet, una canna fumaria prezzo adeguata, installata nel modo corretto e sempre pulita è determinante. Quindi bisogna dedicare la giusta attenzione a questo elemento. E in particolare conoscere:

installazione - come installare in modo corretto una canna fumaria per le stufe a pellet e legna;

manutenzione - quali sono le operazioni di pulizia e manutenzione da eseguire nella canna fumaria delle stufe a pellet e legna;

sicurezza - l’aspetto della sicurezza dell’impianto di riscaldamento in relazione alla canna fumaria.

Suggerimenti per l’installazione della canna fumaria per le stufe a legna e pellet

Per quel che riguarda l’installazione della canna fumaria per le stufe a legna e pellet ci sono alcuni suggerimenti che è sempre importante tenere ben presenti. Il primo riguarda il percorso della canna fumaria.

Che si tratti di canna fumaria installata all’interno o all’esterno dell’edificio, è importante che il percorso, che parte dalle stufe a legna o pellet per arrivare al camino, sia, per quanto possibile verticale e lineare.

Questo significa evitare un numero eccessivo di curve (e ampliare l’angolo delle stesse) e soprattutto evitare i tratti orizzontali. Infatti sono proprio questi tratti a rendere difficoltosa l’espulsione dei fumi di combustione all’esterno. E se i fumi non vengono espulsi nel modo corretto, le stufe a legna e pellet non possono funzionare al meglio.

Attenzione anche, per le installazioni in esterno della canna fumaria, a che i tubi siano assicurati nel modo più saldo possibile all'edificio. Questo per prevenire eventuali distacchi, che possono verificarsi per usura delle parti fissanti oppure per eventi atmosferici particolari (come vento molto intenso o grandine). Per questo è importante scegliere elementi di fissaggio adatti, di alta qualità, in materiali resistenti alla corrosione e controllare che siano installati nel modo corretto.

Nel caso di installazione della canna fumaria per stufe a legna o pellet all'interno dell'edificio, è necessario provvedere in modo che i tubi, se accessibili nei diversi ambienti di casa, siano isolati in modo adeguato, per prevenire danni accidentali a persone o cose (e limitare il rischio di incendi).

La manutenzione della canna fumaria delle tue stufe a legna e a pellet per garantire la piena efficienza calorica

Una corretta pulizia e manutenzione della canna fumaria delle tue stufe a legna e a pellet è necessaria perché le stufe a legna e pellet stesse siano sempre efficienti dal punto di vista della produzione di calore.

Il ruolo della canna fumaria per le stufe a legna e a pellet è infatti quello di garantire il corretto “tiraggio”: quindi che i fumi di combustione siano eliminati rapidamente nell’ambiente esterno. Se questo accade, la combustione avviene sempre nella maniera corretta: quindi la produzione di calore e l’efficienza termica è al massimo.

Quindi, se vuoi che il tuo impianto di riscaldamento funzioni al meglio, la pulizia regolare delle canne fumarie è necessaria: in questo modo infatti si rimuovono i residui di fuliggine ed eventuali ostacoli fisici all’espulsione dei fumi.

Allo stesso modo la manutenzione delle canne fumarie deve essere effettuata con regolarità: vanno ispezionati, per quanto possibile, tutti gli elementi della canna fumaria stessa. Con particolare attenzione alla curve e ai raccordi, come quelli che collegano le canne fumarie con le stufe a pellet e a legna.

Nel caso anche solo uno di questi elementi presenti un problema, devi provvedere nel più breve tempo possibile alla sua sostituzione: solo in questo modo puoi garantire l’efficienza del sistema di riscaldamento.

Considerazioni relative alla sicurezza della canna fumaria per le stufe a legna e a pellet

Capitolo sicurezza: una corretta installazione, una buona manutenzione e una pulizia regolare della canna fumaria delle stufe a pellet e a legna sono importantissimi per evitare che si generino incendi o altre problematiche altrettanto gravi per la salute delle persone.

Bisogna infatti considerare che nelle canne fumarie la temperatura dei fumi prodotti dalla combustione della legna e pellet può essere anche molto elevata: quindi il materiale scelto deve resistere alla corrosione, che la canna fumaria si danneggi.

Inoltre, se non pulita nel modo corretto, la canna fumaria delle stufe a legna o pellet può diventare il punto di origine di pericolosi incendi: a bruciare sono spesso i residui in eccesso di fuliggine, e i danni che si creano possono essere anche molto importanti.

La canna fumaria delle stufe a legna e a pellet, se ostruita, può poi portare ad accumulare monossido di carbonio all’interno degli ambienti della casa, con un conseguente grave rischio per la salute: quindi pulizia e manutenzione regolari sono d’obbligo.