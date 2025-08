Come inviare un carattere vuoto su Snapchat?

Con 414 milioni di utenti attivi ogni giorno, Snapchat è tra le piattaforme di social media più popolari. Le persone lo usano per chattare e condividere le proprie esperienze di vita, principalmente attraverso immagini e video.

Una tendenza crescente che sta prendendo piede tra gli utenti di Snapchat è quella di inviare messaggi vuoti. Ma perché le persone inviano messaggi vuoti? Beh, la maggior parte degli utenti lo fa per divertimento, per suscitare curiosità negli altri.

Tuttavia, molti utenti non sanno ancora come fare, dato che Snapchat non consente l'invio di messaggi vuoti. Esiste però una soluzione alternativa che permette di inviare messaggi di testo vuoti su Snapchat o su qualsiasi altra piattaforma che non consenta l'inserimento di caratteri vuoti. Si tratta di utilizzare caratteri invisibili. In questo articolo del blog, ne parlerò in dettaglio per fugare ogni dubbio.

In questo post del blog discuteremo l'approccio alla base dei testi invisibili o vuoti e il metodo per inviarli facilmente.

Cosa sono i personaggi invisibili?

I caratteri invisibili sono simboli Unicode che non appaiono sullo schermo, ma vengono comunque conteggiati come caratteri in un messaggio. Non sono spazi normali.

Se premi semplicemente la barra spaziatrice e provi a inviare, Snapchat non lo permetterà. Tuttavia, caratteri invisibili come lo spazio a larghezza zero (U+200B) sono codificati in modo speciale. Questi riempiono gli spazi senza essere visibili all'occhio umano. Se inserisci un carattere come questo in Snapchat, il sistema lo riconosce come un input valido. Questo è il trucco che le persone usano per inviare messaggi vuoti o invisibili su Snapchat .

Metodi per inviare un messaggio invisibile su Snapchat

Di seguito sono riportati i metodi che spiegano passo dopo passo il processo di invio di messaggi vuoti su Snapchat.

Metodo 1: utilizzare un sito Web Unicode

Il primo metodo prevede l'utilizzo di un sito web Unicode. Ti stai chiedendo come trovare un sito del genere? Beh, è facile. Basta una semplice ricerca su Google. Questi siti offrono accesso a caratteri Unicode vuoti che puoi facilmente copiare e incollare dove vuoi, a seconda delle tue preferenze.

Uso Symbl.cc come esempio per spiegare. Questo sito web mostra i caratteri Unicode e aiuta a copiarli negli appunti.

Per ottenere il carattere vuoto Unicode da questo, utilizza la funzione di ricerca del sito web. Digita semplicemente "Spazio a larghezza zero" nella casella di ricerca e premi il pulsante di ricerca .





Dopodiché, otterrai il tuo carattere Unicode vuoto. Copialo semplicemente negli appunti tramite il pulsante " Copia" , come mostrato nell'immagine qui sotto:





Questo sito offre caratteri Unicode che puoi copiare e incollare in Snapchat per rendere invisibile il tuo messaggio.

Se non volete la seccatura di cercare un sito web Unicode e poi navigarci dentro per individuare i caratteri Unicode, non preoccupatevi, ho un altro metodo da condividere, piuttosto rapido e semplice. Scopriamolo.

Utilizzare uno strumento generatore di spazi vuoti

Questo metodo richiede uno strumento online per la generazione di caratteri invisibili. Uno di questi strumenti è offerto da Editpad . Permette agli utenti di copiare facilmente e velocemente i caratteri invisibili senza registrarsi o pagare nulla.

Dopo aver visitato lo strumento, vedrai il pulsante "copia negli appunti" sotto Metodo 1.

Basta cliccarci sopra per copiarlo.

Se questa soluzione non funziona, puoi anche cliccare sul pulsante "Seleziona il testo" del Metodo 2.





Potresti chiederti come capire se hai copiato caratteri invisibili. Per risolvere questo problema, lo strumento offre anche un campo di prova in cui puoi incollare i caratteri copiati. Se il numero di caratteri aumenta, significa che hai copiato correttamente caratteri vuoti.

L'immagine sopra mostra che in questa casella sono incollati 5 caratteri invisibili.

Passaggio 2: apri Snapchat e incolla il carattere vuoto

Ora apri Snapchat e seleziona l'amico a cui desideri inviare questo messaggio vuoto. Tocca la casella di testo della chat come fai sempre. Incolla il carattere copiato negli appunti nella barra della chat.





Passaggio 3: premere il pulsante Invia

Dopo aver incollato il carattere nella casella del messaggio, la vedrai ancora vuota. Non preoccuparti, c'è qualcosa lì. Ora, premi semplicemente il pulsante Invia per inviare un messaggio vuoto.





Considerazioni finali

Inviare caratteri invisibili su Snapchat può sembrare complicato a prima vista, ma in realtà è solo un semplice trucco. Non richiede competenze tecniche specifiche. Un carattere Unicode nascosto fa tutto questo con un paio di clic.

Con l'aiuto dei generatori online di caratteri invisibili, questo processo è ora più semplice. Questi metodi per inviare messaggi invisibili funzionano sia su Android che su iOS. Basta andare su uno di questi siti e copiare il carattere negli appunti, quindi incollarlo nella conversazione del tuo amico per sorprenderlo.