Pre‑workout +Watt: quali formule scegliere e perché

22 luglio 2025

Prepararsi al meglio prima di un allenamento può fare la differenza tra una sessione mediocre e una performance davvero efficace. L’energia, la concentrazione e la capacità di resistere alla fatica sono elementi che possono essere ottimizzati con il giusto supporto nutrizionale. +Watt, brand italiano specializzato in integratori sportivi, ha sviluppato diverse soluzioni pre‑workout per rispondere alle esigenze di atleti e appassionati di fitness. Tra i prodotti più apprezzati troviamo Energy Pump, Glycerol e Warm Up Pump Evolution, ognuno con caratteristiche specifiche per supportare differenti tipologie di attività fisica.

In questa guida analizziamo nel dettaglio le formule, gli ingredienti attivi e i momenti ideali di assunzione, per aiutarti a scegliere consapevolmente l’integratore più adatto ai tuoi obiettivi.

Energy Pump: energia immediata e concentrazione potenziata

Energy Pump è un pre‑workout liquido in fiala, pensato per fornire un rapido apporto energetico e migliorare la reattività mentale. La sua formula si distingue per la presenza di guaranà (300 mg), una fonte naturale di caffeina, abbinata a 200 mg di caffeina pura e 500 mg di taurina. Questi ingredienti agiscono sinergicamente per stimolare il sistema nervoso centrale, aumentando la vigilanza e la concentrazione durante le fasi cruciali dell’allenamento.

I carboidrati semplici come destrosio e fruttosio, insieme alle maltodestrine, offrono un rilascio rapido di energia per sostenere sforzi brevi e intensi. La vitamina C completa la formulazione con la sua azione antiossidante, utile per contrastare i radicali liberi generati dall’attività fisica.

Quando usarlo: Energy Pump è ideale da assumere 20-30 minuti prima di allenamenti ad alta intensità come sessioni di HIIT, pesistica o sport da combattimento. Il formato pratico lo rende adatto anche per un boost energetico durante gare lunghe, quando è necessario superare cali di concentrazione e stanchezza.

Glycerol: idratazione cellulare e pump muscolare

Glycerol è un integratore specifico per chi cerca un effetto “pump” più marcato durante le sessioni di allenamento con sovraccarichi. Ogni dose fornisce 10 g di glicerolo vegetale, una sostanza con capacità osmotica che attira acqua nelle cellule muscolari. Questo processo, noto come iperidratazione, contribuisce a:

aumentare il volume muscolare percepito,





migliorare la vascolarizzazione,





favorire la distribuzione di nutrienti ai tessuti attivi.





Un’idratazione cellulare ottimale, inoltre, aiuta a mantenere la temperatura corporea sotto controllo, risultando particolarmente utile in ambienti caldi o durante allenamenti prolungati.

Quando usarlo: si consiglia di assumere Glycerol 30-60 minuti prima dell’attività, soprattutto in giornate di allenamento pesante o quando si prevede una sudorazione intensa. Può essere una scelta strategica anche per sport di resistenza come ciclismo e maratona, dove la gestione dell’idratazione è cruciale.

Warm Up Pump Evolution: preparazione completa per il workout

Warm Up Pump Evolution è la soluzione più completa della linea pre‑workout +Watt, studiata per sostenere il riscaldamento muscolare, fornire energia e migliorare la resistenza. La sua formula combina diversi attivi chiave:

L‑arginina (1,1 g) e L‑citrullina : favoriscono la produzione di ossido nitrico, migliorando la vasodilatazione e il flusso sanguigno ai muscoli.





β‑alanina : contribuisce a tamponare l’accumulo di acido lattico, ritardando la comparsa della fatica.





Taurina e caffeina (195 mg) : stimolano energia e concentrazione mentale per affrontare anche le fasi iniziali più impegnative dell’allenamento.





Vitamine del gruppo B : supportano il metabolismo energetico e contribuiscono a ridurre la sensazione di stanchezza.





Carboidrati (maltodestrine e fruttosio) : garantiscono un rilascio energetico graduale.





Quando usarlo: Warm Up Pump Evolution si assume 20-30 minuti prima della sessione, ed è perfetto per chi desidera un pre‑workout completo che supporti sia la fase di riscaldamento sia la performance durante l’allenamento. È indicato per sport di forza, bodybuilding e circuiti funzionali.

Quale pre‑workout +Watt scegliere?

La scelta del pre‑workout dipende dall’obiettivo personale e dal tipo di attività svolta:

Energy Pump per chi cerca una spinta immediata di energia e focus mentale, ideale per sport esplosivi.





Glycerol per ottenere un pump muscolare intenso e una migliore idratazione cellulare.





Warm Up Pump Evolution per una preparazione completa che combina energia, resistenza e supporto al riscaldamento.





Tutti e tre i prodotti condividono un’attenzione particolare per la qualità delle materie prime e sono privi di glutine, adatti anche a chi segue diete specifiche.

Precauzioni e buone pratiche

Pur essendo sicuri e ben tollerati, gli integratori pre‑workout devono essere usati con attenzione:

Evita l’assunzione serale se contengono caffeina, per non interferire con il sonno.





Non superare le dosi consigliate riportate in etichetta.





Consulta un medico o un nutrizionista se hai patologie o segui terapie farmacologiche.





Ricorda che un’integrazione efficace va sempre accompagnata da una dieta equilibrata e un corretto programma di allenamento.





Preparati al meglio per ogni allenamento

Scegliere il pre‑workout giusto può trasformare il tuo approccio all’allenamento, permettendoti di iniziare ogni sessione con l’energia, la concentrazione e la preparazione ottimali. Che tu voglia aumentare il focus mentale, ottenere un pump muscolare più evidente o migliorare la resistenza, +Watt offre soluzioni mirate per ogni esigenza. Integra in modo consapevole e ascolta il tuo corpo per ottenere il massimo dalle tue performance.