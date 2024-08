Qual è il buco nero più vicino alla Terra?

Un articolo pubblicato su Mnras annuncia la scoperta del buco nero più vicino alla Terra. Si tratta di un buco nero di massa stellare che orbita attorno a una stella simile al Sole, situato a circa 1600 anni luce di distanza, nella direzione della costellazione dell'Ofiuco. Questa scoperta potrebbe indicare l'esistenza di una popolazione di oggetti simili. Kareem El-Badry del CfA, primo autore dell'articolo, ha fornito un commento sulla scoperta.

Gaia BH1 ha una massa circa 10 volte quella del Sole e orbita attorno a una stella simile al Sole a una distanza simile a quella tra la Terra e il Sole​.

Secondo quanto riportato, il buco nero, denominato Gaia BH1, è parte di un sistema binario e inizialmente osservato con il telescopio spaziale Gaia. Successivamente, è stato riosservato con il telescopio Gemini North alle Hawaii, dove è stato classificato come un buco nero quiescente, con una massa circa 10 volte quella del Sole e situato a 1600 anni luce nella costellazione dell'Ofiuco. La scoperta è stata resa possibile dalle osservazioni spettroscopiche del movimento della stella compagna, simile al Sole, che orbita attorno al buco nero a una distanza comparabile a quella della Terra dal Sole.

Questo buco nero è tre volte più vicino alla Terra rispetto al precedente detentore del record, una binaria a raggi X nella costellazione di Monoceros. Diversamente da Gaia BH1, il precedente detentore appartiene alla categoria dei buchi neri stellari "attivi", che emettono radiazioni energetiche nei raggi X mentre consumano materiale dalla stella compagna.

Non è la prima volta che viene annunciata una scoperta simile. Circa due anni fa, l'ESO aveva rivendicato la scoperta del buco nero stellare più vicino alla Terra, HR 6819, situato a circa mille anni luce di distanza. Tuttavia, Kareem El-Badry ha pubblicato un articolo nel 2020 dimostrando che HR 6819 non è un buco nero, confermato da ulteriori ricerche.

El-Badry ha commentato che la dinamica del sistema Gaia BH1 non può essere spiegata senza la presenza di un buco nero, ma le teorie attuali sull'evoluzione dei sistemi binari non riescono a spiegare come questo sistema si sia formato. La stella progenitrice del buco nero doveva essere almeno 20 volte più massiccia del Sole, trasformandosi rapidamente in una supergigante e inghiottendo la stella compagna. La sopravvivenza di quest'ultima come stella normale è quindi un mistero.

El-Badry ha concluso che il sistema Gaia BH1 non si adatta facilmente ai modelli standard di evoluzione binaria, sollevando molte domande su come questo sistema si sia formato e su quanti buchi neri quiescenti potrebbero esserci nell'universo.





