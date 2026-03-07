Ancora un grande successo per la Festa della Matematica. E questa volta vince il Liceo Cattaneo





Anche al PalaGianni Asti, lo storico Palazzetto dello Sport del Parco Ruffini di Torino, si è registrato un nuovo, grande successo per la “Festa della Matematica”, edizione numero 23. Gare di matematica che hanno coinvolto circa 700 studenti, più altri 300 coinvolti nelle varie iniziative di divulgazione e laboratori.

Ecco i numeri, di un evento contrassegnato … dai numeri.

Sono stati 695 gli studenti coinvolti nelle gare delle scuole, medie inferiori e superiori, quelle per il pubblico e premi speciali per gli esperimenti scientifici presentati al “Mercatino delle idee”, in collaborazione con l'AIF (Associazione per l'Insegnamento della Fisica). In totale, 102 squadre per le gare adibite al pubblico, 7 squadre online, 55 alla gara ufficiale, 20 per quella delle scuole medie.





I vincitori





E questa volta , dopo una lunga “battaglia” testa a testa, la gara ufficiale l’ha vinta il Liceo Cattaneo di Torino, interrompendo una tradizione che da sempre ha visto, spesso, vincitore il “Galileo Ferraris”, che comunque si è piazzato al secondo posto: Cattaneo 1497 punti, contro i 1274 del “GalFer”.

E se il Cattaneo ha alzato la prestigiosa coppa dedicata al grande matematico Gatteschi, tutte le prime otto della gara ufficiale andranno a Cesenatico per le gare nazionali il prossimo mese di maggio. E sono il “Newton” di Chivasso, l’Avogadro di Torino, lo “Juvarra” di Venaria Reale, il “Majorana” di Torino, il “Majorana” di Desio, e il “Grassi” di Saronno.

Ma hanno alzato trofei anche la squadra “G. Alice” per la gara del pubblico, e con i team “G. Stefano” e “Juvarra 1” sul podio. E i ragazzi delle scuole medie, con i vincitori del “Meucci Matici” (Scuola Media Meucci), e poi i “Mitocondri di Alpignano” (Tallone di Alpignano) e “La matematica ti sbanna ” (Istituto comprensivo di Santena) gloriosamente sul podio.





Una tradizione annuale per Torino





La Festa della Matematica 2026, è un evento organizzato dall'Associazione Luigi Lagrange, con il supporto del Comune di Torino e della Banca Territori del Monviso, e la collaborazione della Scuola di Formazione Scientifica “Luigi Lagrange”, del Dipartimento di Matematica “Peano” dell’Università di Torino, dell’Istituto di Istruzione Superiore “Copernico”, Associazione Insegnamento della Fisica (AIF) sezione di Torino.

Anche quest'anno infatti la “Festa della Matematica”, oltre alle competizioni, ha proposto eventi quali conferenze e il tradizionale “Mercatino delle idee”, dove i ragazzi, con il supporto degli insegnanti, hanno presentato esperimenti e giochi di matematica, fisica e chimica.

Presente anche un “Laboratorio Sermig”, un punto d’incontro per discutere di pace e scienza, con conferenze dedicate alla cooperazione culturale tra popoli.





La competizione





L’ex “PalaRuffini” di Torino si è trasformato quindi in terreno di battaglia, ma a livello culturale e matematico, per vincere i vari trofei in palio.

Le gare rappresentano sempre una bella sfida per i ragazzi delle scuole medie superiori, ma anche, con qualche piccolo cambiamento nel regolamento per i ragazzi delle medie inferiori, per “alleggerire” le difficoltà dei compiti matematici da svolgere.

Come da tradizione, le squadre meglio piazzate della gara ufficiale a squadre si aggiudicheranno la partecipazione alla fase nazionale delle “Olimpiadi a squadre di matematica”, che si svolgeranno in primavera a Cesenatico.

“Ogni anno vediamo nella Festa della Matematica centinaia di ragazze e ragazzi che si mettono in gioco con passione e impegno nella competizione e nelle attività - ha detto l’Assessora all’Istruzione della Città di Torino, Carlotta Salerno – Siamo orgogliosi come Città di collaborare per il terzo anno consecutivo alla manifestazione, diventata per noi una tradizione. L’organizzazione rende un tema apparentemente lontano, come la matematica, fonte di conoscenza, scoperta e divertimento”.





Il mercatino delle idee





Anche quest'anno i ragazzi hanno proposto giochi didattici, esperimenti, e test nell'ambito del “Mercatino delle idee”, inaugurato alle ore 10 e che raccoglie esperimenti scientifici, applicazioni tecnologiche, giochi matematici, quesiti originali, proposti dalle scuole partecipanti alla festa e dalle associazioni che collaborano all’evento.

Le migliori “idee” presentate dalle scuole sono state valutate da una commissione di esperti che selezionerà i migliori lavori da premiare al termine della manifestazione.

La “Festa della Matematica” edizione numero 23 ha preso il via alle 9,30 al PalaRuffini con la presentazione delle attività da parte dei professori rappresentanti il Comitato organizzatore, Pierluigi Pezzini, Tommaso Marino, e con la partecipazione del Prof. Savant Ros Mattia, vicepresidente Associazione Lagrange; la Professoressa Susanna Terracini, Direttore dipartimento di Matematica Università di Torino; Prof. Luigi Vezzoli, del dipartimento di Matematica dell’Università di Torino, l’Avvocato Luca Murazzano, Direttore Generale Banca Territori del Monviso.





Le conferenze: Numeri e Intelligenza Artificiale





Al PalaGianni sono state seguite da 400 studenti, alcune conferenze sui temi della matematica applicata alla discipline scientifiche, con il Professor Andrea Seppi, Professore Ordinario di Matematica- Università di Torino con la conferenza dal titolo “Matematica e cartografia”, e del matematico Alfio Quarteroni, professore emerito del Politecnico di Milano ed EPFL di Losanna con una conferenza dal tema: “L’invisibile intelligenza dei computer” con il sottotitolo “E se ti dicessi che l’intelligenza artificiale non deve per forza ‘tirare a indovinare’, ma può imparare le leggi della fisica per arrivare a simulare persino il battito del tuo cuore?”

Poi, alle ore 14, le gare vere e proprie, con l’introduzione alla competizione e la distribuzione del regolamento. Alle 14,30 si inizia. Fino alle 16,20 sono in programma la Gara ufficiale tra Istituti, la Gara del pubblico, e quella per le scuole medie inferiori. Al termine delle gare, dalle ore 17:00 alle 17:30, Premiazione e Consegna della "Coppa Gatteschi".

“Ancora una volta abbiamo ottenuto grande successo - dice il Professor Tommaso Marino, uno dei docenti dell’organizzazione per la Fondazione Lagrange - I ragazzi partecipanti hanno vissuto una giornata intensa e interessante. Le prime otto classificate della gara ufficiale parteciperanno alle gare nazionali, in maggio, a Cesenatico. Hanno partecipato presentando diversi esperimenti di matematica, fisica e scienze nell’ambito delle STEM. Un esperienza di scuola formativa, interessante e al passo con i tempi”.





