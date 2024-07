Vespaio in pietrame, con ghiaia o con igloo: come realizzarlo?

La costruzione di un vespaio è una pratica antica e fondamentale per garantire la salubrità degli edifici, prevenendo problemi di umidità e migliorando l'isolamento termico. Ci sono diversi metodi per realizzare un vespaio: con pietrame, con ghiaia o con igloo. Ognuno di questi metodi ha le sue peculiarità e vantaggi. Vediamo nel dettaglio come realizzare ciascuno di questi tipi di vespaio.

Vespaio in pietrame

Il vespaio in pietrame è uno dei metodi più tradizionali e consiste nell'utilizzo di pietre naturali disposte in modo tale da creare una base drenante sotto l'edificio. Ecco i passaggi per realizzarlo:

Preparazione del Terreno: Il primo passo è livellare e compattare il terreno dove sarà costruito il vespaio. È essenziale rimuovere qualsiasi materiale organico o detriti. Strato di Ghiaia: Si posa uno strato di ghiaia grossa, solitamente con uno spessore di circa 10-15 cm. La ghiaia facilita il drenaggio dell'acqua e previene la risalita capillare dell'umidità. Disposizione del Pietrame: Si procede alla posa del pietrame. Le pietre devono essere disposte in modo da creare interstizi che permettano la circolazione dell'aria. Questo metodo permette una buona areazione del sottosuolo, ma richiede un'accurata sistemazione delle pietre per evitare che l'umidità ristagni. Strato Finale di Ghiaia: Sopra il pietrame, si posa un ulteriore strato di ghiaia più fine per completare la stratigrafia e preparare la base per la pavimentazione​ ( Habitante ) ( Wood Lab )

Vespaio in ghiaia

Il vespaio in ghiaia è una soluzione semplice ed economica, spesso utilizzata in alternativa al pietrame. Ecco come procedere:

Preparazione del Terreno: Come per il vespaio in pietrame, è necessario preparare il terreno, livellandolo e compattandolo. Strati di Ghiaia: Si applicano diversi strati di ghiaia con granulometrie differenti. Si inizia con uno strato di ghiaia grossa (10-15 cm), seguito da uno strato di ghiaia più fine. Ogni strato deve essere ben compattato. Rivestimento e Magrone: Sopra gli strati di ghiaia si può applicare un magrone, una miscela di cemento e sabbia che serve come base per la pavimentazione​ ( Habitante ) ( Gruppo MADE )

Vespaio con igloo

Il vespaio aerato con igloo è una tecnologia moderna che prevede l'utilizzo di casseri modulari in plastica, detti "igloo", che formano una camera d’aria sotto il pavimento dell’edificio. Questa soluzione offre numerosi vantaggi, tra cui una migliore areazione e isolamento termico. Ecco i passaggi per la sua realizzazione:

Scavo e Preparazione del Sottofondo: Si inizia con lo scavo e la preparazione del sottofondo in calcestruzzo, detto magrone, che serve come base stabile. L'altezza del magrone è generalmente di 10 cm. Posa delle Bocchette di Aerazione: Si predispongono le bocchette di aerazione, essenziali per garantire la ventilazione della camera d'aria. Le bocchette devono essere posizionate strategicamente per massimizzare il flusso d'aria. Posa degli Igloo: Gli igloo vengono posizionati sul magrone. I moduli sono ad incastro, il che rende la posa rapida e semplice. Gli igloo possono variare in altezza da 10 cm a oltre 70 cm, a seconda delle necessità del progetto. Rete Elettrosaldata e Getto di Calcestruzzo: Sopra gli igloo si posa una rete elettrosaldata, che rinforza la struttura. Successivamente, si esegue il getto di calcestruzzo, partendo dal centro e distribuendolo uniformemente. Strato di Isolamento e Barriera al Vapore: Si applica uno strato di materiale isolante, come polistirene estruso (XPS) o poliuretano rigido (PUR), seguito da una barriera al vapore impermeabilizzante. Questo passaggio è fondamentale per migliorare l'isolamento termico e prevenire la formazione di condensa​.

La scelta del tipo di vespaio dipende da vari fattori, tra cui il tipo di terreno, le condizioni climatiche e il budget disponibile. Il vespaio in pietrame e ghiaia è indicato per chi cerca soluzioni tradizionali ed economiche, mentre il vespaio con igloo è ideale per chi desidera un'installazione rapida e prestazioni superiori in termini di isolamento e areazione.

Inoltre, il vespaio aerato con igloo è particolarmente efficace nel prevenire la risalita del gas radon, un gas naturale che può accumularsi negli edifici e rappresentare un rischio per la salute.

Realizzare un vespaio correttamente è fondamentale per garantire la durabilità e la salubrità della struttura edilizia. La tecnologia e i materiali disponibili oggi permettono di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, assicurando un ambiente abitativo sano e confortevole.