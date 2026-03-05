I Luoghi della Scienza a Torino: Guida completa su Torino.Plus





Torino è molto più della sua Mole Antonelliana e della tradizione dolciaria. Da secoli rappresenta uno dei poli europei più attivi per la cultura scientifica: fu la capitale di un regno che investiva in spedizioni geografiche, nella costruzione di osservatori e nella dotazione di gabinetti di fisica; è sede di una delle università più antiche della penisola e ha dato i natali a fisici, chimici, matematici e naturalisti che hanno inciso profondamente sul corso della scienza mondiale. Questa guida conduce il lettore attraverso i luoghi in cui quella straordinaria eredità è ancora presente e accessibile.





1. Museo Regionale di Scienze Naturali

Indirizzo: Via Giolitti 36

Collocato nello storico edificio dell'Ospedale di San Giovanni Battista, questo museo è tra i più significativi d'Italia nel campo delle scienze naturali. Le sue collezioni spaziano dalla geologia alla paleontologia, passando per mineralogia, zoologia e botanica: oltre tre milioni di reperti catalogati, molti dei quali provenienti dall'epoca sabauda.

Il patrimonio originario delle raccolte discende in larga misura dal Regio Museo di Zoologia e Anatomia Comparata dell'Ateneo torinese, istituito nel Settecento per volontà della Casa Savoia. Tra le attrazioni più spettacolari figurano gli scheletri di grandi cetacei, raccolte entomologiche di rara completezza e campionature mineralogiche provenienti dalle Alpi occidentali. Il settore paleontologico custodisce fossili di vertebrati e invertebrati di provenienza locale e internazionale, inclusi esemplari di rettili marini mesozoici estratti dalle cave di Besano e dalla Val Malenco.

Notevole è anche la raccolta di minerali e pietre preziose: quarzi, feldspati, tormaline e gemme provenienti dall'arco alpino, dall'Africa e dall'America Latina ne fanno una collezione di valore sia estetico che scientifico. Arricchisce ulteriormente il museo una biblioteca scientifica specializzata, con testi rari di storia naturale, atlanti botanici dei secoli XVIII e XIX e un'ampia selezione di riviste storiche del settore. Il palazzo stesso, con le sue logge e gli ambienti in parte intatti di epoche settecentesca e ottocentesca, rappresenta un documento architettonico e medico di grande interesse.





2. Museo Nazionale del Cinema e la Scienza della Visione

Indirizzo: Via Montebello 20 – Mole Antonelliana

Pur essendo primariamente dedicato all'arte cinematografica, il Museo Nazionale del Cinema ospita una delle sezioni più suggestive sull'origine dell'immagine in movimento, che si configura come un autentico capitolo della storia dell'ottica fisica e della percezione sensoriale.

Nel settore "Archeologia del Cinema" trovano posto lanterne magiche, taumatroscopi, zootropi, fenachistoscopi e prassinoscopi: dispositivi ottici ottocenteschi che sfruttano la persistenza retinica per ingannare la vista. Parte di questi strumenti appartenne a collezionisti privati torinesi o fu acquisita tramite aste internazionali; nel loro insieme costituiscono un insieme unico nel panorama museale del continente.

Il percorso espositivo sviluppa una traiettoria verticale dentro la Mole: l'ampia sala centrale richiama la struttura di un telescopio puntato verso il cielo. L'ascensore panoramico che conduce alla cupola è di per sé un'esperienza sensoriale con risvolti scientifici, un dialogo architettonico con i principi dell'ottica e della prospettiva. Dalla sommità, a 85 metri di quota, la prospettiva sulla città evoca quella degli antichi osservatori astronomici.





3. Il Calendario Perpetuo di Giovanni Plana

Indirizzo: Cappella dei Banchieri, Mercanti e Negozianti – Via Garibaldi 25

Custodito nella sagrestia della Cappella dei Mercanti, il calendario perpetuo realizzato dal matematico e astronomo Giovanni Plana, membro della Accademia delle Scienze, è una delle testimonianze più sorprendenti dell'ingegno scientifico torinese dell'Ottocento. Costruito tra il 1831 e il 1835, si tratta di un meccanismo complesso composto da tamburi rotanti, ingranaggi e sistemi di trasmissione che consentono di ricavare il giorno della settimana, le fasi lunari e alcune ricorrenze religiose per qualsiasi data nell'arco di quattro millenni: dall'anno 1 fino al 4000.

Spesso descritto come un precursore del calcolatore, il dispositivo incarna il legame profondo che nell'Ottocento univa matematica, astronomia e meccanica di precisione. La sua collocazione in una cappella rinascimentale del centro storico lo rende ancora più prezioso: è uno di quei luoghi nascosti che sorprendono persino i torinesi più attenti, e che meritano una visita dedicata per apprezzarne la complessità e la finezza costruttiva.





4. Il Politecnico di Torino e il Suo Patrimonio

Indirizzo: Corso Duca degli Abruzzi 24

Fondato nel 1859 con il nome di Scuola di Applicazione per gli Ingegneri, il Politecnico di Torino è tra i più antichi e rinomati atenei tecnici d'Italia. All'interno del suo campus sopravvive un patrimonio notevole di strumenti scientifici, modelli e raccolte didattiche di valore storico.

Nei laboratori d'epoca, oggi parzialmente fruibili nelle giornate europee del patrimonio o tramite prenotazione, si trovano macchine idrauliche ottocentesche, modelli in legno e gesso di ponti, archi e volte, strumenti di geodesia e topografia, oltre a campionature di materiali edilizi che documentano l'evoluzione dell'ingegneria civile italiana. La biblioteca centrale – tra le più ricche d'Italia nel settore tecnico-scientifico – conserva manoscritti, disegni di progetto originali e prime edizioni di trattati di ingegneria, architettura e meccanica.

Il Politecnico fu la fucina di generazioni di tecnici che plasmarono l'industria torinese: dagli ingegneri che progettarono il sistema idroelettrico piemontese a quelli che lavorarono per la FIAT e per la Olivetti. Una passeggiata nel campus – esso stesso un esempio di architettura razionalista novecentesca – permette di cogliere il nesso profondo tra conoscenza scientifica e trasformazione produttiva della città.





5. L'Osservatorio Astronomico di Pino Torinese

Indirizzo: Strada Osservatorio 30, Pino Torinese

Arroccato sulle colline a est di Torino, a breve distanza dal centro urbano, l'Osservatorio Astronomico dipende dall'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Le sue origini risalgono al 1759, quando Carlo Emanuele III di Savoia fece allestire il primo osservatorio della città nella torre universitaria. L'attuale sede collinare fu edificata tra il 1822 e il 1912, resa necessaria dall'espansione dell'illuminazione artificiale che comprometteva le osservazioni nel cuore urbano.

Il patrimonio strumentale è di straordinario rilievo: telescopi rifrattori e riflettori dell'Ottocento e del Novecento, meridiani, transit circles, cronografi e apparati per la misura del tempo siderale. Spiccano tra tutti il rifrattore Merz da 43 centimetri di apertura, acquisito nel 1886 e ancora in eccellenti condizioni – uno dei più grandi telescopi storici attualmente conservati in Italia. La biblioteca astronomica custodisce manoscritti di Giovanni Battista Beccaria, il fisico settecentesco che misurò il meridiano piemontese, e un prezioso corpus di corrispondenze scientifiche.

L'Osservatorio propone con regolarità serate aperte al pubblico per l'osservazione del cielo, visite guidate alla strumentazione storica e conferenze di divulgazione scientifica. È uno dei rari luoghi in cui è possibile ammirare telescopi funzionanti del XIX secolo nel loro ambiente architettonico originale.





6. Il Museo dell'Automobile e la Meccanica come Scienza

Indirizzo: Corso Unità d'Italia 40

Il MAUTO – Museo Nazionale dell'Automobile – non è soltanto un tempio della memoria industriale italiana: è anche un luogo dove la meccanica applicata, la termodinamica, l'aerodinamica e la scienza dei materiali si raccontano attraverso oltre duecento vetture storiche, documentando quasi centocinquanta anni di innovazione tecnologica, dall'era del vapore all'attuale mobilità elettrica.

Pannelli esplicativi e installazioni interattive illustrano il funzionamento del motore a combustione interna, la fisica della frenata, i meccanismi del cambio automatico e le leggi dell'aerodinamica applicate al design della carrozzeria. Particolarmente istruttiva è la sezione dedicata alla sicurezza attiva e passiva: dall'evoluzione dei sistemi frenanti ai moderni ABS, dalla scocca rigida alle strutture a deformazione progressiva. Una biblioteca specialistica completa l'offerta, conservando riviste tecniche d'epoca, cataloghi industriali, disegni progettuali e documentazione fotografica degli stabilimenti FIAT e Lancia.

Torino ha rappresentato per quasi un secolo il cuore dell'industria automobilistica italiana, e il MAUTO è il luogo dove questa storia viene raccontata con rigore scientifico e cura nella comunicazione visiva.





7. La Biblioteca Nazionale Universitaria

Indirizzo: Piazza Carlo Alberto 3

Istituita nel 1720 per volontà di Vittorio Amedeo II di Savoia, la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino annovera tra i più ricchi archivi del sapere presenti in Italia. Sul versante della storia della scienza, le sue collezioni sono di rilievo eccezionale: vi si trovano manoscritti medievali di matematica e astronomia, prime edizioni di opere fondamentali della rivoluzione scientifica, corrispondenze di scienziati piemontesi e antichi strumenti di misura associati ai fondi librari.

Tra i materiali di maggiore interesse scientifico emergono: testi alchemici e astrologici medievali, i manoscritti di Guarino Guarini (matematico e architetto barocco attivo a Torino), prime edizioni di Galileo, Newton e Leibniz, e il corpus di lettere e appunti di Amedeo Avogadro, il chimico e fisico torinese la cui costante fondamentale porta ancora oggi il suo nome. La biblioteca conserva inoltre cartografia storica del Piemonte e delle Alpi realizzata dai cartografi militari sabaudi, che coniugava rilevamento topografico e ricerca geografica.

L'accesso ai fondi antichi richiede un'apposita credenziale, ma la biblioteca organizza periodicamente mostre tematiche che rendono fruibili al grande pubblico i propri tesori scientifici.





8. Il Museo di Antropologia ed Etnografia dell'Università di Torino

Indirizzo: Via Accademia Albertina 17

Fondato nel 1926, questo museo raccoglie materiali che alla sua nascita si collocavano al confine tra scienze naturali, medicina e antropologia fisica. Oggi, dopo un allestimento rinnovato con maggiore sensibilità critica, offre uno sguardo penetrante sulle categorie scientifiche con cui il XIX e il primo XX secolo interpretarono e classificarono la diversità umana.

Le collezioni includono calchi cranici, preparati anatomici, fotografie etnografiche e manufatti materiali provenienti da ogni continente, frutto del lavoro di esploratori, missionari e ricercatori dell'ambiente universitario torinese. Di particolare peso storico sono i materiali dell'Istituto di Antropologia fondato da Cesare Lombroso, il criminologo che elaborò le sue discusse teorie proprio a Torino. Il museo invita a riflettere criticamente sul rapporto tra scienza, potere e costruzione sociale delle categorie umane: un invito a intendere la storia della scienza non come una marcia lineare verso la verità, bensì come una pratica umana profondamente radicata nel suo tempo.





9. Il Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso

Indirizzo: Via Pietro Giuria 15

Distinto ma tematicamente affine al Museo di Antropologia ed Etnografia, il Museo Lombroso occupa una porzione dell'ex manicomio giudiziario torinese e custodisce la collezione assemblata dallo stesso criminologo lungo l'intera sua carriera. Si tratta, a tutti gli effetti, di un documento storico della pseudoscienza: crani, campioni tissutali, calchi facciali, disegni e oggetti prodotti da detenuti e internati psichiatrici.

La visita è un'esperienza intellettualmente densa e stimolante: ci si trova di fronte a un sistema di pensiero che si riteneva rigorosamente oggettivo e che produceva invece classificazioni profondamente discriminatorie. La scelta museale di non rimuovere questa tensione, ma di porla al centro dell'esposizione attraverso pannelli critici che contestualizzano le teorie lombrosiane e ne analizzano le ricadute sociali e politiche, è metodologicamente corretta e intellettualmente onesta. Per chi si interessa di storia della scienza, epistemologia o biopolitica, questa è una tappa imprescindibile del percorso torinese.





10. Il Museo Diffuso della Resistenza e la Fisica Nucleare

Indirizzo: Corso Valdocco 4a

A breve distanza dal centro storico, il Museo Diffuso della Resistenza ospita una sezione permanente dedicata al contributo degli scienziati torinesi alla storia italiana del Novecento. Vi emerge, tra gli altri, la figura di Enrico Persico e di Bruno Ferretti, fisici che operarono tra Torino e Roma nei decenni formativi della fisica nucleare italiana, in un contesto segnato prima dal Fascismo e poi dalla guerra.

Torino fu sede di laboratori di fisica sperimentale di rilievo già a partire dagli anni Trenta: l'Istituto di Fisica dell'Università, oggi ospitato nell'edificio di Via Pietro Giuria, concentrò ricerche sulle particelle subatomiche, sui raggi cosmici e sulla struttura dell'atomo. Alcuni degli apparati originali – elettrometri, contatori Geiger-Müller, camere a nebbia – sono conservati negli archivi universitari e vengono occasionalmente esposti in occasione di mostre temporanee.





11. Il Castello del Valentino e la Scienza dell'Architettura

Indirizzo: Viale Mattioli 39

Il Castello del Valentino, sede della Facoltà di Architettura del Politecnico, racchiude negli archivi e negli spazi didattici un patrimonio straordinario legato alla storia dell'architettura scientifica. I disegni originali di Guarino Guarini – matematico e ingegnere seicentesco autore della Cappella della Sindone e della chiesa di San Lorenzo – attestano l'intreccio tra geometria, fisica delle strutture e sensibilità artistica che caratterizzò il barocco.

L'archivio storico della facoltà conserva modelli in legno, gesso e cartone di edifici storici e sperimentali, strumenti di rappresentazione e misura, e una biblioteca specializzata in storia dell'architettura e dell'ingegneria strutturale. Le sale del castello stesso – con le volte, i soffitti dipinti e i pavimenti in cotto – costituiscono un testo tecnico aperto: ogni elemento costruttivo racconta soluzioni ingegneristiche elaborate nel XVII secolo e tuttora valide come principi generali di meccanica delle strutture.





12. La Collezione di Strumenti Scientifici dell'Università di Torino

Indirizzo: Via Accademia Albertina – Museo di Storia Naturale dell'Università

L'Università di Torino, fondata nel 1404, custodisce nei propri musei e laboratori una delle raccolte di strumenti scientifici storici più complete dell'Italia settentrionale per l'età moderna e contemporanea. Tra i pezzi più rilevanti figurano microscopi ottici dei secoli XVIII e XIX (alcuni realizzati dalla ditta torinese Koristka), bilance di precisione per misure chimiche e fisiche, strumenti meteorologici d'epoca, galvanometri, elettrometri e apparati dimostrativi delle leggi dell'elettromagnetismo.

Un posto di rilievo spetta alla collezione legata ad Amedeo Avogadro (1776–1856), il chimico e fisico torinese che formulò la legge sui gas che porta il suo nome. Nel cortile dell'ateneo una statua ne onora la memoria; la cattedra di fisica da lui occupata per decenni è parte della storia istituzionale dell'università. Gli strumenti da lui utilizzati nelle misurazioni, conservati in parte nell'archivio universitario, sono testimonianze dirette del metodo sperimentale che condusse alla definizione di una delle costanti fondamentali della chimica moderna.





13. L'Orto Botanico dell'Università di Torino

Indirizzo: Lungo il Po

Attivo dal 1729, l'Orto Botanico dell'Università di Torino è uno dei laboratori viventi più antichi della città. Nato per la coltivazione di piante medicinali e per la didattica delle scienze naturali, ha accolto nel corso dei secoli alcune tra le prime coltivazioni italiane di specie esotiche provenienti dalle Americhe, dall'Asia e dall'Africa, rese possibili dai commerci e dai contatti diplomatici della corte sabauda.

L'orto mantiene una raccolta di alberi e arbusti storici, alcuni dei quali superano i duecento anni di età. Le serre storiche, in parte recuperate, ospitano piante tropicali e subtropicali che testimoniano la storia dei commerci botanici a scala globale. La biblioteca annessa, con erbari del XVIII e XIX secolo, è accessibile agli studiosi e rappresenta un archivio fondamentale per la storia della botanica italiana.





Itinerari Tematici Consigliati

Per chi dispone di più giorni, Torino offre la possibilità di costruire percorsi tematici che mettono in dialogo trasversalmente i luoghi descritti in questa guida.

Il primo percorso, dedicato alla scienza sabauda tra XVII e XIX secolo, collega la Biblioteca Nazionale Universitaria, l'Osservatorio Astronomico di Pino Torinese, il Castello del Valentino e l'Orto Botanico: un viaggio nel mecenatismo scientifico della Casa Savoia.

Il secondo itinerario, incentrato sulla natura classificata, propone una sequenza dal Museo Regionale di Scienze Naturali al Museo di Antropologia ed Etnografia fino al Museo Lombroso: un percorso tra i trionfi e le ombre della storia delle scienze naturali e umane.

Il terzo itinerario connette fisica, chimica e industria, passando per il Politecnico di Torino, il Museo dell'Automobile e la sezione scientifica del Museo Diffuso della Resistenza: un racconto di come Torino abbia convertito il sapere teorico in produzione industriale.

Il quarto percorso è dedicato alla scienza della visione, da esplorare attraverso il Museo del Cinema, l'Osservatorio Astronomico e la collezione di strumenti dell'Università: dallo zootropo al telescopio, passando per il calendario perpetuo di Plana, i mille modi in cui l'occhio e la mente umana hanno imparato a leggere l'universo.





Informazioni Pratiche

La quasi totalità dei musei elencati è raggiungibile con i mezzi pubblici urbani della rete GTT. Il Museo Regionale di Scienze Naturali, il Museo del Cinema e il MAUTO aderiscono alla Torino+Piemonte Card, che garantisce l'ingresso gratuito o agevolato a decine di istituzioni per 2, 3 o 5 giorni. Le serate di osservazione all'Osservatorio Astronomico, concentrate nei mesi estivi, richiedono prenotazione anticipata sul portale INAF. Le collezioni universitarie del Politecnico e dell'Università degli Studi sono generalmente accessibili su appuntamento in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (settembre) o tramite i Musei Reali di Torino, che coordinano parte delle aperture straordinarie.

Torino, Città della Scienza

Torino è una città che si racconta raramente come centro scientifico. Eppure, percorrendo i suoi portici e attraversando i suoi cortili, si incontrano a ogni passo le tracce di una tradizione intellettuale che affonda le radici nell'Illuminismo settecentesco e si protrae fino alla fisica nucleare del Novecento. I luoghi descritti in questa guida non sono semplici contenitori di oggetti antichi: sono ambienti in cui la curiosità incrocia la storia, dove lo strumento scientifico non racconta soltanto la natura, ma anche la mente di chi lo ha costruito e di chi lo ha adoperato.

Visitarli significa comprendere meglio non solo Torino, ma il modo in cui la scienza – intesa come pratica umana, culturale e politica – ha plasmato il mondo in cui abitiamo.

Guida aggiornata a marzo 2026. Orari e accessibilità delle strutture sono soggetti a variazioni: si consiglia di verificare i siti ufficiali prima della visita.



