Attenzione a SMS truffa: falso messaggio del “CUP Centro Unico Primario”
Sta circolando in questi giorni un messaggio fraudolento che invita a contattare con urgenza un presunto “CUP Centro Unico Primario” chiamando il numero 89342238.
❌ NON CHIAMATE QUESTO NUMERO
Si tratta di un tentativo di phishing e truffa telefonica, messo in atto per sottrarre denaro attraverso numeri a pagamento o per rubare dati personali e sensibili.
🚨 Perché è una truffa?
È importante sapere che:
- Il vero CUP (Centro Unico di Prenotazione) NON invia SMS minacciosi o urgenti
- NON utilizza numeri a pagamento come 893, 895, 899
- NON chiede mai di essere contattato con urgenza
- NON richiede dati personali, bancari o sanitari via SMS o telefono
I numeri che iniziano con 893, 899 o 895 sono numeri a sovrapprezzo: chiamarli può comportare costi molto elevati anche per pochi secondi di conversazione.
🏥 Che cos’è il CUP (Centro Unico di Prenotazione)?
Il CUP – Centro Unico di Prenotazione è un servizio ufficiale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che permette ai cittadini di:
- Prenotare visite mediche specialistiche
- Prenotare esami diagnostici
- Gestire disdette o spostamenti di appuntamenti
- Accedere a prestazioni sanitarie pubbliche o convenzionate
Il CUP opera tramite sportelli fisici, numeri verdi ufficiali, siti web regionali o app istituzionali, mai tramite SMS con numeri a pagamento.
🔐 Come riconoscere un SMS truffa a nome del CUP
Fai attenzione se il messaggio:
- Usa parole come “urgente”, “ultimo avviso”, “contattaci subito”
- Riporta un numero 893 / 899
- Non indica nome della ASL o Regione
- Contiene testi generici e poco chiari
- Arriva senza che tu abbia richiesto nulla
👉 In questi casi non rispondere, non chiamare e non cliccare su eventuali link.
✅ Cosa fare se ricevi questo messaggio
- ❌ Non chiamare il numero indicato
- 🗑️ Cancella l’SMS
- 📢 Segnala il messaggio come spam o phishing
- ☎️ Per dubbi, contatta solo i canali ufficiali del CUP della tua Regione
📣 Condividi l’avviso
Diffondere questa informazione può aiutare anziani e persone più vulnerabili a evitare truffe telefoniche e perdite di denaro.
La prevenzione è la miglior difesa.
Post a Comment