Attenzione a SMS truffa: falso messaggio del “CUP Centro Unico Primario”

10:29

Sta circolando in questi giorni un messaggio fraudolento che invita a contattare con urgenza un presunto “CUP Centro Unico Primario” chiamando il numero 89342238.

NON CHIAMATE QUESTO NUMERO

Si tratta di un tentativo di phishing e truffa telefonica, messo in atto per sottrarre denaro attraverso numeri a pagamento o per rubare dati personali e sensibili.




🚨 Perché è una truffa?

È importante sapere che:

  • Il vero CUP (Centro Unico di Prenotazione) NON invia SMS minacciosi o urgenti
  • NON utilizza numeri a pagamento come 893, 895, 899
  • NON chiede mai di essere contattato con urgenza
  • NON richiede dati personali, bancari o sanitari via SMS o telefono

I numeri che iniziano con 893, 899 o 895 sono numeri a sovrapprezzo: chiamarli può comportare costi molto elevati anche per pochi secondi di conversazione.



🏥 Che cos’è il CUP (Centro Unico di Prenotazione)?

Il CUP – Centro Unico di Prenotazione è un servizio ufficiale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che permette ai cittadini di:

  • Prenotare visite mediche specialistiche
  • Prenotare esami diagnostici
  • Gestire disdette o spostamenti di appuntamenti
  • Accedere a prestazioni sanitarie pubbliche o convenzionate

Il CUP opera tramite sportelli fisici, numeri verdi ufficiali, siti web regionali o app istituzionali, mai tramite SMS con numeri a pagamento.

🔐 Come riconoscere un SMS truffa a nome del CUP

Fai attenzione se il messaggio:

  • Usa parole come “urgente”, “ultimo avviso”, “contattaci subito”
  • Riporta un numero 893 / 899
  • Non indica nome della ASL o Regione
  • Contiene testi generici e poco chiari
  • Arriva senza che tu abbia richiesto nulla

👉 In questi casi non rispondere, non chiamare e non cliccare su eventuali link.

✅ Cosa fare se ricevi questo messaggio

  • ❌ Non chiamare il numero indicato
  • 🗑️ Cancella l’SMS
  • 📢 Segnala il messaggio come spam o phishing
  • ☎️ Per dubbi, contatta solo i canali ufficiali del CUP della tua Regione

📣 Condividi l’avviso

Diffondere questa informazione può aiutare anziani e persone più vulnerabili a evitare truffe telefoniche e perdite di denaro.

La prevenzione è la miglior difesa.







