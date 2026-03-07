Le spese militari in europa sono eccessive? Smontiamo la retorica dei finti pacifisti

Si legge spesso sui social l’affermazione secondo cui “spendiamo troppo in spese militari”, accompagnata da calcoli per persona o per famiglia che trasformano il bilancio della difesa in una cifra che sembrerebbe uscire direttamente dal portafoglio dei cittadini.



Questo modo di presentare la questione ha un forte impatto emotivo, ma semplifica molto la realtà. Le spese militari nei paesi europei non servono soltanto alla guerra: comprendono attività di sicurezza del territorio, supporto alle emergenze, partecipazione a sistemi di difesa collettiva e investimenti in ricerca tecnologica.

Per capire davvero il tema è quindi utile guardare a cosa finanziano concretamente questi bilanci e quali funzioni svolgono nella sicurezza e nello sviluppo tecnologico dei paesi europei.









L’argomento usa una tecnica retorica abbastanza comune: prende una cifra reale, la divide “per persona” e la presenta come se fosse una spesa diretta del portafoglio familiare. Questo però semplifica molto la realtà di cosa sono e a cosa servono le spese militari. Alcuni punti aiutano a rimettere la questione nel suo contesto.

1. Le spese militari non servono solo per fare la guerra

In Europa una parte consistente dei bilanci della difesa è usata per funzioni di sicurezza interna e controllo del territorio. Le forze armate partecipano a operazioni come:

sorveglianza dello spazio aereo (intercettazione di velivoli non autorizzati o in difficoltà)

pattugliamento marittimo contro traffici illegali, pirateria e immigrazione criminale organizzata

supporto alle forze dell’ordine in operazioni antiterrorismo

interventi di protezione civile durante disastri naturali

In Italia, ad esempio, i militari sono impiegati anche nell’operazione “Strade Sicure”, che affianca polizia e carabinieri nella vigilanza di luoghi sensibili. In molti paesi europei gli eserciti contribuiscono anche a missioni di soccorso, evacuazioni di civili e gestione di emergenze.

2. Difesa significa anche stabilità e deterrenza

Un’altra funzione centrale è la deterrenza, cioè scoraggiare aggressioni o minacce. I paesi europei fanno parte di sistemi di sicurezza collettiva come la NATO, che si basano proprio sull’idea che avere capacità militari credibili riduce la probabilità di conflitti.

In altre parole, una parte della spesa serve proprio a evitare che la guerra avvenga, non a provocarla.

3. Molta spesa militare è in realtà ricerca e tecnologia

Una quota significativa dei bilanci della difesa finanzia ricerca scientifica e sviluppo tecnologico. Storicamente molti progressi civili sono nati da programmi militari o dual-use, cioè tecnologie utilizzabili sia in ambito civile sia militare. Alcuni esempi noti:

Internet , sviluppato inizialmente da progetti di ricerca del Dipartimento della Difesa USA

, sviluppato inizialmente da progetti di ricerca del Dipartimento della Difesa USA GPS , oggi usato da smartphone, trasporti e logistica

, oggi usato da smartphone, trasporti e logistica avanzamenti in aeronautica, materiali compositi, satelliti, radar e comunicazioni

Anche in Europa diversi programmi di difesa finanziano università, centri di ricerca e industrie tecnologiche, generando innovazione che poi ricade sull’economia civile.

4. Una parte consistente sono stipendi e servizi pubblici

Quando si parla di “spesa militare” spesso si immaginano solo armi. In realtà una grande fetta del bilancio è composta da:

stipendi del personale militare e civile

sanità militare

manutenzione di infrastrutture

logistica e formazione

Sono quindi anche posti di lavoro e servizi pubblici, non solo equipaggiamento.

5. Il calcolo “per famiglia” è fuorviante

Dire “1000 euro a famiglia” suggerisce che quella cifra venga prelevata direttamente dal reddito familiare. In realtà:

la spesa pubblica è finanziata da un sistema fiscale complesso (imposte diverse, aziende, IVA, ecc.)

(imposte diverse, aziende, IVA, ecc.) lo Stato non assegna quote di spesa individuali

le priorità di bilancio vengono decise nel quadro generale della spesa pubblica (sanità, scuola, pensioni, sicurezza, ecc.)

Quindi il numero può essere aritmeticamente corretto, ma non descrive davvero come funziona il finanziamento pubblico.





In sintesi:

le spese militari nei paesi europei non riguardano solo la guerra. Servono anche per sicurezza interna, controllo di spazio aereo e marittimo, deterrenza, gestione delle emergenze, ricerca tecnologica e occupazione qualificata. Ridurre tutto a “soldi tolti alle famiglie per le armi” è una semplificazione retorica che ignora gran parte delle funzioni reali di quei bilanci.

FONTI





Ecco alcune fonti affidabili (istituzioni europee, banche dati internazionali e centri di ricerca) con i principali dati su quanto si spende per la difesa in Italia e in Europa.



Italia

La spesa militare italiana è stimata tra circa 30 e 34 miliardi di euro l’anno negli ultimi anni, a seconda del metodo di calcolo.

negli ultimi anni, a seconda del metodo di calcolo. Nel 2024 la spesa militare italiana è stata circa 38 miliardi di dollari (circa 35 miliardi di euro).

la spesa militare italiana è stata circa (circa 35 miliardi di euro). In rapporto all’economia nazionale, l’Italia spende circa 1,5-1,6% del PIL per la difesa.

per la difesa. Alcune stime indicano che nel 2025 l’Italia punta ad arrivare al 2% del PIL, obiettivo richiesto ai Paesi NATO.



Europa

I Paesi dell’Unione Europea spendono complessivamente circa 381 miliardi di euro per la difesa nel 2025 .

spendono complessivamente circa . Nel 2023 la spesa militare complessiva degli Stati membri dell’UE era circa 279 miliardi di euro , pari a circa 1,6% del PIL .

la spesa militare complessiva degli Stati membri dell’UE era circa , pari a circa . Considerando l’intera Europa (non solo UE), la spesa militare ha raggiunto circa 693 miliardi di dollari nel 2024, secondo i dati dell’istituto SIPRI.





Confronto sintetico

Italia: circa 30–35 miliardi € l’anno (circa 1,5-2% del PIL ).

circa (circa ). Unione Europea: circa 381 miliardi € nel 2025 complessivamente.

circa complessivamente. Europa complessiva: circa 693 miliardi $ nel 2024.

QUANTO SPENDIAMO IN RICERCA IN ITALIA?





Se si confrontano spesa militare e investimento in ricerca, i dati mostrano che in Italia i due valori sono abbastanza vicini, ma non identici. Dipende molto da come si misura la spesa (solo pubblica oppure pubblica + privata).

Spesa militare

Negli ultimi anni l’Italia ha destinato alla difesa circa l’1,5-1,6% del PIL, pari a circa 30-35 miliardi di euro all’anno.

In alcuni conteggi più ampi che includono sicurezza e altre voci, si arriva vicino al 2% del PIL, soglia richiesta ai paesi della NATO.

Investimenti in ricerca e sviluppo (R&S)

La spesa complessiva italiana per ricerca e sviluppo – cioè università, imprese, centri pubblici e privati – è stata circa 29,4 miliardi di euro nel 2023, pari a circa l’1,37% del PIL.

Il confronto diretto

Difesa: circa 1,5–1,6% del PIL

Ricerca e sviluppo: circa 1,37% del PIL

Questo significa che l’Italia spende leggermente di più per la difesa che per la ricerca, ma le due cifre sono relativamente vicine.

Un aspetto importante del confronto

Bisogna però considerare che la spesa per la ricerca include anche gli investimenti delle imprese private, mentre la spesa militare è quasi interamente pubblica.

Se si confrontasse solo la ricerca finanziata dallo Stato, il divario con la difesa sarebbe molto più ampio.

Un altro elemento: il confronto internazionale

Il vero problema italiano non è tanto la spesa militare, quanto il fatto che l’investimento in ricerca è basso rispetto agli altri paesi avanzati.

media OCSE: circa 2,8% del PIL in R&S

in R&S Italia: circa 1,3-1,4%

In altre parole, il dibattito pubblico spesso contrappone difesa e ricerca, ma i dati mostrano che la questione principale è che l’Italia investe poco in ricerca rispetto alle grandi economie, più che spendere troppo in difesa.







