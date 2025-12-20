Quanto costano agli italiani in tasse i vandalismi di ASKATASUNA?

Da Torino arrivano cifre che pesano sulle tasche degli italiani: la cosiddetta “tassa Askatasuna” ha un conto salato. Secondo l’Avvocatura dello Stato, le devastazioni, gli agenti feriti e le bollette mai pagate legate al centro sociale Askatasuna ammontano a circa 6,8 milioni di euro, arrotondati a 7 milioni.

Il centro sociale, occupante dell’immobile di proprietà del Comune in corso Regina Margherita 47 dal 1996, ha generato spese che vanno oltre la semplice manutenzione o utenze. Azioni violente, danni a negozi e ferimenti di agenti hanno costretto lo Stato a intervenire con risorse straordinarie e indennizzi. Tra i casi più emblematici, quello del carabiniere Luigi De Matteo, congedato a seguito di ferite permanenti subite durante uno scontro collegato ad Askatasuna.

La cifra totale è dunque il risultato di più voci di spesa, che includono danni materiali, indennizzi, straordinari del personale e manutenzione degli immobili occupati. Ecco il dettaglio:

Voce di costo Dettagli Stima (€) Danni materiali e devastazioni Danni a negozi, immobili, strutture pubbliche parte dei 6,8 milioni Ferimenti e invalidità di agenti Assistenza, indennizzi e congedi permanenti (es. carabiniere Luigi De Matteo) incluso nei 6,8 milioni Spese straordinarie del personale Ore extra per presidiare l’area, interventi durante le occupazioni e scontri incluso nei 6,8 milioni Spese per manutenzione e utenze dell’immobile Bollette mai pagate e manutenzione del centro occupato circa 150.000 € Costi indiretti (presidi cantiere Tav ecc.) Stanziamenti per unità che sorvegliano l’area Valsusa incluso nei 6,8 milioni

Il centro Askatasuna, intoccabile per anni e sostenuto da pezzi di mondo accademico e politico, continua a catalizzare tensioni in città. A Torino, il clima resta acceso: la popolazione locale e gruppi antagonisti si preparano a manifestazioni, mentre le autorità cercano di garantire la sicurezza senza ulteriori scontri.

Il conto finale, a pagare, è quello dello Stato: gli italiani contribuiscono indirettamente a coprire i costi di tre decenni di occupazioni e conflitti legati ad Askatasuna.

Paga anche chi, onesto, vorrebbe che la legalità venga rispettata.












