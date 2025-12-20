Quanto costano agli italiani in tasse i vandalismi di ASKATASUNA?
Da Torino arrivano cifre che pesano sulle tasche degli italiani: la cosiddetta “tassa Askatasuna” ha un conto salato. Secondo l’Avvocatura dello Stato, le devastazioni, gli agenti feriti e le bollette mai pagate legate al centro sociale Askatasuna ammontano a circa 6,8 milioni di euro, arrotondati a 7 milioni.
Il centro sociale, occupante dell’immobile di proprietà del Comune in corso Regina Margherita 47 dal 1996, ha generato spese che vanno oltre la semplice manutenzione o utenze. Azioni violente, danni a negozi e ferimenti di agenti hanno costretto lo Stato a intervenire con risorse straordinarie e indennizzi. Tra i casi più emblematici, quello del carabiniere Luigi De Matteo, congedato a seguito di ferite permanenti subite durante uno scontro collegato ad Askatasuna.
La cifra totale è dunque il risultato di più voci di spesa, che includono danni materiali, indennizzi, straordinari del personale e manutenzione degli immobili occupati. Ecco il dettaglio:
|Voce di costo
|Dettagli
|Stima (€)
|Danni materiali e devastazioni
|Danni a negozi, immobili, strutture pubbliche
|parte dei 6,8 milioni
|Ferimenti e invalidità di agenti
|Assistenza, indennizzi e congedi permanenti (es. carabiniere Luigi De Matteo)
|incluso nei 6,8 milioni
|Spese straordinarie del personale
|Ore extra per presidiare l’area, interventi durante le occupazioni e scontri
|incluso nei 6,8 milioni
|Spese per manutenzione e utenze dell’immobile
|Bollette mai pagate e manutenzione del centro occupato
|circa 150.000 €
|Costi indiretti (presidi cantiere Tav ecc.)
|Stanziamenti per unità che sorvegliano l’area Valsusa
|incluso nei 6,8 milioni
Il centro Askatasuna, intoccabile per anni e sostenuto da pezzi di mondo accademico e politico, continua a catalizzare tensioni in città. A Torino, il clima resta acceso: la popolazione locale e gruppi antagonisti si preparano a manifestazioni, mentre le autorità cercano di garantire la sicurezza senza ulteriori scontri.
Il conto finale, a pagare, è quello dello Stato: gli italiani contribuiscono indirettamente a coprire i costi di tre decenni di occupazioni e conflitti legati ad Askatasuna.
Paga anche chi, onesto, vorrebbe che la legalità venga rispettata.
