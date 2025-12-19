Nasce Torino.plus : la nuova testata giornalistica digitale che racconta il valore e il futuro di Torino e della sua provincia
Torino, dicembre 2025 – È ufficialmente online Torino.plus, la nuova testata giornalistica digitale dedicata a Torino e alla sua provincia, pensata per valorizzare il territorio attraverso un racconto contemporaneo che intreccia cultura, innovazione, lavoro, tecnologia, lifestyle e turismo.
Torino.plus nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento autorevole e dinamico per chi vive, lavora, investe o guarda a Torino come a un territorio di grande fascino e potenzialità. Una piattaforma editoriale che vuole dare voce alle eccellenze locali, ai progetti innovativi, alle imprese, ai professionisti, alle istituzioni culturali e a tutte le realtà che contribuiscono a rendere Torino un ecosistema attrattivo e competitivo a livello nazionale e internazionale.
La testata si propone di raccontare:
- le trasformazioni economiche e produttive del territorio
- le opportunità legate a lavoro, formazione e nuove professioni
- l’innovazione tecnologica e la ricerca
- il fermento culturale, artistico e creativo
- lo stile di vita, il turismo e la qualità urbana
Un approccio editoriale moderno, multicanale e orientato al futuro, capace di unire informazione, approfondimento e narrazione, valorizzando l’identità torinese e il suo continuo processo di evoluzione.
La governance editoriale
Direttore Editoriale – Giovanni Firera
Presidente dell’Agenzia Digitale Italiana (ADI) e già Presidente GUS Piemonte - Giornalisti Uffici Stampa del Piemonte. Si occupa di promuovere e valorizzare il ruolo delle imprese nel panorama socio-economico italiano. Il suo impegno nelle relazioni istituzionali e nella comunicazione pubblica e delle imprese, in quanto già responsabile della comunicazione dell’INPS del Piemonte, lo ha portato a collaborare con numerosi enti e associazioni, dando sempre un significativo contributo alle PMI orientando i risultati agli obiettivi.
Direttore Responsabile – Claudio Pasqua
Direttore dell’Agenzia Digitale Italiana (ADI), giornalista e professionista della comunicazione, Claudio Pasqua vanta una lunga esperienza nel mondo dell’informazione, dell’editoria e dei media digitali. Attento osservatore dei cambiamenti sociali, economici e tecnologici, coordina la linea editoriale di Torino.plus con l’obiettivo di offrire contenuti di qualità, approfonditi e accessibili, capaci di raccontare il territorio con competenza, passione e visione.
