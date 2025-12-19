Nasce Torino.plus : la nuova testata giornalistica digitale che racconta il valore e il futuro di Torino e della sua provincia

Torino, dicembre 2025 – È ufficialmente online Torino.plus, la nuova testata giornalistica digitale dedicata a Torino e alla sua provincia, pensata per valorizzare il territorio attraverso un racconto contemporaneo che intreccia cultura, innovazione, lavoro, tecnologia, lifestyle e turismo.

Torino.plus nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento autorevole e dinamico per chi vive, lavora, investe o guarda a Torino come a un territorio di grande fascino e potenzialità. Una piattaforma editoriale che vuole dare voce alle eccellenze locali, ai progetti innovativi, alle imprese, ai professionisti, alle istituzioni culturali e a tutte le realtà che contribuiscono a rendere Torino un ecosistema attrattivo e competitivo a livello nazionale e internazionale.

La testata si propone di raccontare:

le trasformazioni economiche e produttive del territorio

le opportunità legate a lavoro, formazione e nuove professioni

l’innovazione tecnologica e la ricerca

il fermento culturale, artistico e creativo

lo stile di vita, il turismo e la qualità urbana

Un approccio editoriale moderno, multicanale e orientato al futuro, capace di unire informazione, approfondimento e narrazione, valorizzando l’identità torinese e il suo continuo processo di evoluzione.

La governance editoriale

Direttore Editoriale – Giovanni Firera

Presidente dell’Agenzia Digitale Italiana (ADI) e già Presidente GUS Piemonte - Giornalisti Uffici Stampa del Piemonte. Si occupa di promuovere e valorizzare il ruolo delle imprese nel panorama socio-economico italiano. Il suo impegno nelle relazioni istituzionali e nella comunicazione pubblica e delle imprese, in quanto già responsabile della comunicazione dell’INPS del Piemonte, lo ha portato a collaborare con numerosi enti e associazioni, dando sempre un significativo contributo alle PMI orientando i risultati agli obiettivi.

Direttore Responsabile – Claudio Pasqua

Direttore dell’Agenzia Digitale Italiana (ADI), giornalista e professionista della comunicazione, Claudio Pasqua vanta una lunga esperienza nel mondo dell’informazione, dell’editoria e dei media digitali. Attento osservatore dei cambiamenti sociali, economici e tecnologici, coordina la linea editoriale di Torino.plus con l’obiettivo di offrire contenuti di qualità, approfonditi e accessibili, capaci di raccontare il territorio con competenza, passione e visione.





PERCHÉ TORINO.PLUS?







Torino è sempre stata abituata a essere definita: città industriale, città operaia, città sabauda. Ma a un certo punto quelle definizioni hanno iniziato a stare strette. Torino non era “meno” di prima, era di più. Più idee, più culture, più linguaggi, più possibilità.





Quel “di più”, quel valore aggiunto che non si vede subito ma si percepisce vivendo la città, è diventato un segno. Un simbolo. Un plus. Torino.Plus nasce così: dal desiderio di raccontare ciò che va oltre la superficie, ciò che si somma alla storia e la proietta in avanti. Il punto non è solo un segno grafico, ma un passaggio: tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, tra ciò che Torino è stata e ciò che sta diventando.





Torino è una città in continua evoluzione, capace di reinventarsi senza mai perdere il legame profondo con la propria identità. Da capitale dell’industria automobilistica a laboratorio di innovazione culturale, tecnologica e sociale, il capoluogo piemontese ha attraversato trasformazioni profonde che ne hanno ridisegnato il volto e il ruolo nel panorama nazionale ed europeo.





Oggi Torino è una città dinamica, aperta, che guarda al futuro valorizzando il proprio passato. Negli ultimi anni, ex aree industriali sono diventate spazi di creatività, ricerca e aggregazione. Le OGR, il Parco Dora, il rinnovato waterfront del Po e i numerosi poli universitari e di innovazione raccontano una città che cambia pelle e sperimenta nuovi modelli di sviluppo.





Torino è sempre più una città di studenti, start-up, artisti e professionisti che trovano qui un terreno fertile per costruire idee e progetti. Accanto alla grande industria, crescono i settori della tecnologia, della cultura, del design, dell’audiovisivo e della sostenibilità.





Ma l’evoluzione di Torino non è solo urbanistica o economica: è anche sociale e culturale. I quartieri si trasformano, accolgono nuove comunità, nuove forme di partecipazione e nuove narrazioni. Dai mercati rionali ai festival internazionali, dalle biblioteche di quartiere ai grandi musei, la città si racconta attraverso una molteplicità di voci che meritano di essere ascoltate.





È proprio da questa esigenza che nasce Torino.Plus, la rivista che racconterà questo cambiamento. Un osservatorio attento su ciò che cresce, si muove e prende forma. Torino.Plus vuole dare voce ai protagonisti del “di più”: idee, persone, progetti che aggiungono valore alla città.





Perché raccontare Torino oggi significa raccontare il suo plus.





Email di redazione: info@agenziadigitaleitaliana.it













Tutto nasce da una domanda semplice: come si racconta una città che non è più solo ciò che è stata, ma nemmeno solo ciò che è oggi?