Migliori strumenti per estrarre testo dalle immagini nel 2025

Che tu sia un professionista o un utente abituale di Internet, è probabile che ti imbatterai in immagini contenenti informazioni preziose che vorresti convertire in un formato modificabile.

Per svolgere questo compito in modo rapido ed efficiente, sono disponibili numerosi strumenti online. Questi strumenti sono basati su una tecnologia OCR avanzata che estrae testo modificabile dalle foto in pochi clic.

Tuttavia, data l'ampia disponibilità di strumenti, scegliere quello giusto potrebbe risultare difficile. Per questo motivo, in questo articolo ne abbiamo esaminati alcuni tra i migliori in modo approfondito.

I migliori strumenti per estrarre rapidamente testo modificabile dalle immagini

Per estrarre senza problemi il testo dalle foto in un formato modificabile, puoi prendere in considerazione l'utilizzo di uno qualsiasi degli strumenti elencati di seguito. Tutti offrono accesso gratuito con funzionalità di base, ma puoi passare a un piano premium per usufruire di funzionalità avanzate e rimuovere i limiti di utilizzo. Puoi scoprire di più sui loro piani tariffari visitando i rispettivi siti.

1. Imagetotext.info

Il primo della lista è Imagetotext.info, un convertitore freemium da immagine a testo in grado di estrarre testo modificabile da un'ampia gamma di fonti, come immagini, fatture scansionate, documenti, note scritte a mano e molto altro.

Visita: https://www.imagetotext.info/it/immagine-in-testo

Questo strumento non solo estrae testo normale, ma riconosce ed estrae anche caratteri speciali, simboli ed equazioni matematiche.

Inoltre, accetta immagini in un'ampia gamma di formati, tra cui JPG, PNG, JPEG, TIFF, BMP, ecc. Oltre a questo, offre anche diverse opzioni di caricamento. Ad esempio, è possibile caricare direttamente la foto dalla memoria locale, copiare/incollare un URL o trascinare/rilasciare le immagini all'interno dell'apposito riquadro.

Imagetotext.info è in grado di estrarre testo in oltre 20 lingue internazionali, il che lo rende un'opzione versatile per il pubblico globale.

Punti salienti:

Semplice da usare

Supporta un'ampia gamma di lingue internazionali

Molteplici opzioni per il caricamento delle immagini

Accetta immagini in diversi formati

Applicazione mobile disponibile

2. Imagetotext.io



Imagetotext.io è un altro strumento affidabile che può essere utilizzato per estrarre rapidamente il testo dalle foto in un formato modificabile. Questo strumento basato sulla tecnologia OCR supporta l'elaborazione in batch. Gli utenti della versione gratuita possono caricare fino a 3 immagini contemporaneamente per l'estrazione, mentre gli utenti a pagamento possono caricare fino a 50 immagini contemporaneamente. Fornisce risultati sotto forma di testo estratto in un formato modificabile, insieme alla possibilità di copiare o scaricare il file. Visita: https://www.imagetotext.io/it Anche questo offre diverse opzioni per il caricamento delle foto e accetta immagini in diversi formati. Per quanto riguarda il supporto multilingue, Imagetotext.io è disponibile in 20 lingue, tra cui l'italiano. È disponibile anche una chat dal vivo per assistere gli utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nel caso in cui riscontrino problemi durante l'estrazione del testo dalle immagini. Punti salienti: Capacità di elaborazione batch

Nessuna registrazione/iscrizione richiesta

Supporto multilingue

Supporta diversi formati di immagine

Disponibile servizio di chat dal vivo 3. Jpgtotext.com

Il nome dice tutto: Jpgtotext.com è anche un'opzione utile per estrarre testo da immagini e documenti scansionati. È supportato da tecnologie avanzate, tra cui il riconoscimento ottico dei caratteri. Ciò consente allo strumento di estrarre dati in modo rapido ed efficiente anche da foto di bassa qualità, ad esempio sfocate o scarsamente illuminate. Questo dimostra in modo significativo l'affidabilità e la versatilità di Jpgtotext.com. Visita: https://www.jpgtotext.com/it/immagine-in-testo Proprio come gli altri strumenti sopra menzionati, anche questo consente agli utenti gratuiti di caricare fino a 3 immagini in una volta sola per velocizzare il processo di estrazione. Non richiede registrazione; basta semplicemente visitare il sito e iniziare l'estrazione con pochi clic. Inoltre, Jpgtotext.com può estrarre testo dalle immagini in 18 lingue diverse. Il vantaggio principale è che offre estensioni per diversi browser, tra cui Google Chrome e Microsoft Edge, per garantire un'esperienza utente fluida. Punti salienti: Accesso rapido e gratuito

Veloce e sicuro

Elabora 3 immagini contemporaneamente per l'estrazione (piano gratuito)

Supporta 18 lingue

Estensioni disponibili per i browser Chrome e Edge 4. Prepostseo Convertitore da immagine a testo

Il convertitore da immagine a testo di Prepostseo può aiutarti a estrarre testo da immagini, documenti scansionati, note scritte a mano, ecc., con pochi clic. La precisione è all'altezza, tutto grazie alla sua più recente tecnologia di riconoscimento intelligente dei caratteri (ICR). Nella versione gratuita, è possibile caricare 3 foto contemporaneamente, incollando l'URL, trascinandole o caricandole dalla propria galleria locale. I risultati vengono forniti in un formato modificabile e si ha la possibilità di copiare o scaricare un file di testo per un utilizzo successivo. Visita: https://www.prepostseo.com/it/image-to-text Una volta completato il caricamento, lo strumento offre la possibilità di " ritagliare " l'immagine caricata in base alle proprie esigenze e necessità specifiche. Utilizzando questa funzione, è possibile garantire l'estrazione solo dei dati importanti. Inoltre, è in grado di estrarre testo dalle immagini in oltre 20 lingue. Punti salienti: Semplice e gratuito

Funzionalità di elaborazione batch

Molteplici opzioni di caricamento

Opzione per ritagliare l'immagine prima di iniziare il processo di estrazione

Supporto per oltre 20 lingue 5. Extracttextfromimage.com

Extracttextfromimage.com è uno strumento freemium (disponibile sia in versione gratuita che a pagamento) che può essere utilizzato per la conversione di foto in testo. Presenta un'interfaccia utente semplice e afferma di utilizzare un set diversificato di algoritmi per ottenere la massima velocità e precisione nel processo di estrazione. È in grado di gestire tipi complessi di input senza causare incongruenze nel testo estratto. Come altri strumenti in questo elenco, consente agli utenti gratuiti di caricare fino a 3 foto contemporaneamente. Per aumentare questo limite, è necessario acquistare un abbonamento premium. L'output viene consegnato in un formato leggibile da computer, per facilitarne la modifica, la ricerca e la copia.

Visita: https://www.extracttextfromimage.com/it/estrarre-testo-da-immagine Supporta fino a 10 lingue internazionali e accetta immagini in diversi formati, tra cui PNG, JPG e altri. È possibile caricare la foto desiderata sfogliandola localmente o incollandone l'URL. Punti salienti: Semplice e veloce

In grado di gestire immagini di bassa qualità

Supporto multilingue disponibile

Funzione di elaborazione batch

Supporto tramite chat dal vivo

6. OCR .best