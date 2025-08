Come prendersi cura del giardino: consigli utili per non sbagliare

Curare il giardino è oggi un gesto terapeutico: oltre ad avere uno spazio tutto per noi dove trascorrere del tempo durante la bella stagione e organizzare feste da favola, un giardino curato ci fa stare bene.

Ma ogni giardino è diverso e richiede le nostre attenzioni: ci sono tuttavia degli aspetti da non sottovalutare, come per esempio predisporre un programma di manutenzione ordinaria da seguire per non dimenticare le cure basilari.

Un altro punto molto importante è il controllo dei parassiti piante: dobbiamo ricordarci in questo caso che è meglio prevenire rispetto a curare. Vediamo i nostri consigli.

L'importanza di un programma di manutenzione

Soprattutto se siamo agli inizi e non abbiamo il cosiddetto pollice verde, è meglio cercare di comprendere le esigenze di ciascuna pianta presente all'interno del nostro giardino.



Sarebbe opportuno programmare un piano di manutenzione: calendario alla mano, le esig enze dell'outdoor variano in base alle stagioni. Seguono infatti un ciclo ben preciso, quindi dobbiamo sapere la tipologia di piante e le varietà che abbiamo.

Facendo un esempio, in primavera e agli inizi dell'autunno siamo soliti tagliare il prato, mentre le esigenze idriche variano dall'estate all'inverno. Se non siamo poi sicuri di come prenderci cura del giardino, meglio interpellare un vivaista esperto per farci consigliare.

Occuparci del terreno

Se desideriamo una crescita sana per le nostre piante o magari abbiamo sempre sognato un orto casalingo, dobbiamo programmare degli interventi ben precisi.

Tra questi possiamo citare l'aratura, così come l’areggiatura, che serve principalmente a idratare e ossigenare il terreno e le piante. Un aspetto importante da ricordare è che va fatto prima della concimazione.

Sempre seguendo il ciclo delle stagioni, è perfettamente normale ritrovarci a rimuovere il fogliame: in autunno, per esempio, la natura dà il suo ultimo spettacolo prima di andare in riposo.

La prevenzione