Consulenti del Colore nel settore dell'architettura e del design

In un’epoca in cui l’esperienza visiva è diventata centrale nella progettazione degli spazi, il colore ha assunto un ruolo strategico e identitario, trasformandosi da semplice elemento decorativo a vero e proprio strumento progettuale. A fare la differenza sono i Color Consultant e i Color Designer, professionisti specializzati nella scelta, nell’abbinamento e nell'applicazione del colore in contesti residenziali, commerciali, pubblici e industriali.

Tra le principali protagoniste in Italia di questa evoluzione culturale e professionale c’è Gabriella Alison Cevrero, torinese, docente di Interior e Color Design, con una specializzazione nella progettazione cromatica per l’architettura e gli interni. Da anni Cevrero forma professionisti in tutta Italia attraverso percorsi didattici innovativi che uniscono teoria del colore, psicologia percettiva, cultura del progetto, Feng Shui e materiali contemporanei come resine e finiture high-tech. Insegna presso l’Accademia Telematica Europea e l’Italian Design Institute, e affianca alla formazione un’attività di consulenza che la vede coinvolta in progetti cromatici per la grande distribuzione, l’ospitalità e l’interior styling ad alto impatto sensoriale.

A garantire la qualità dei percorsi formativi e il riconoscimento professionale dei color designer in Italia è l’APeD – Associazione Progettisti e Designer, punto di riferimento per architetti, interior designer e consulenti cromatici. L’APeD certifica il titolo di Color Consultant e di Color Designer, offrendo una struttura formativa completa che include moduli su armonia cromatica, linguaggio dei colori, codifiche internazionali (Pantone, NCS, RAL), comportamento della luce, oltre a workshop pratici, project work e aggiornamenti costanti con i principali trend del design contemporaneo.

Il colore come strumento funzionale e narrativo

La figura del Color Consultant è sempre più richiesta nel mondo dell’architettura e dell’interior design, perché consente di affrontare il progetto cromatico in modo scientifico, creativo e consapevole. Si tratta di un professionista in grado di valutare i parametri tecnici e ambientali di uno spazio (luce naturale, esposizione, destinazione d’uso), ma anche gli aspetti emozionali, culturali e psicologici legati ai colori.

In questo contesto, la competenza cromatica diventa una skill trasversale e strategica, utile non solo per arredare, ma per orientare comportamenti, favorire il benessere psicofisico e valorizzare brand identity, immagine coordinata o architetture complesse.

Formare i color expert di domani

I percorsi formativi certificati da APeD rappresentano oggi una delle poche realtà in Italia in grado di formare figure professionali altamente specializzate e riconosciute nel settore. Grazie al lavoro di docenti come Gabriella Alison Cevrero, gli studenti apprendono un approccio completo al progetto cromatico, che integra:

Teoria del colore e percezione visiva

Codifiche cromatiche professionali (come NCS e Pantone)

Cultura dei materiali e delle superfici

Psicologia dell’abitare e cromoterapia

Tendenze contemporanee e stilemi progettuali

Color marketing per ambienti commerciali, branding e retail

Il corso di Color Consulting e Color Design promosso da APeD si rivolge non solo a giovani progettisti, ma anche a professionisti che intendono aggiornarsi o riqualificarsi, con una forte componente laboratoriale e applicativa.

Una professione sempre più richiesta

In un mercato sempre più attento all'identità visiva e alla qualità degli spazi, la domanda di consulenti cromatici qualificati è in forte crescita. Dalla progettazione di interni privati fino alla comunicazione visiva per le aziende, passando per l’urbanistica, la didattica, la segnaletica pubblica, il retail design e persino il product design, il colore è un elemento cardine per differenziare, emozionare e comunicare valori.

In questo scenario, figure come Gabriella Alison Cevrero e realtà come l’APeD si confermano tra i principali motori culturali e professionali di un cambiamento che sta ridefinendo il ruolo del colore nel mondo del progetto. Una vera e propria rivoluzione cromatica, tutta italiana, che combina scienza, estetica e consapevolezza.

