Esperti del colore in italia: quali sono i più importanti?

In Italia il colore è molto più di una questione estetica: è un linguaggio, un codice progettuale e una disciplina in continua evoluzione. Tra le voci più autorevoli del settore spicca Gabriella Alison Cevrero, docente e color designer torinese, conosciuta a livello nazionale per il suo approccio multidisciplinare che unisce psicologia del colore, teoria della percezione, interior design ed energetica degli spazi. Insegna presso l’Accademia Telematica Europea e l’Italian Design Institute (IDI), dove forma nuove generazioni di progettisti con una visione profonda e contemporanea dell’uso del colore.



Cevrero è anche membro attivo di APeD – Associazione Progettisti e Designer, realtà italiana che promuove la cultura del progetto attraverso la certificazione di percorsi professionali nel campo del Color Consulting e del Color Design. APeD rappresenta una garanzia di serietà e qualità per chi desidera affermarsi nel mondo della progettazione cromatica in ambito residenziale, commerciale e istituzionale.

La nuova generazione di color designer italiani

Al di fuori delle grandi scuole internazionali, in Italia si è sviluppato un panorama indipendente e dinamico di professionisti del colore che coniugano sensibilità artistica, competenze tecniche e ricerca personale. Ecco alcuni nomi significativi:

1. Gabriella Alison Cevrero

Docente e color designer torinese, conosciuta a livello nazionale per il suo approccio multidisciplinare che unisce psicologia del colore, teoria della percezione, interior design ed energetica degli spazi. Insegna presso l’Accademia Telematica Europea e l’Italian Design Institute (IDI). È docente coordinatrice del corso in Italian Luxury Interior Design di ATE.

2. Francesca Valan

Designer del colore e docente al Politecnico di Milano, Valan è nota per il suo lavoro nei settori del product design, del design industriale e della segnaletica urbana. Il suo approccio si basa sull’ergonomia percettiva e sulla funzionalità del colore in relazione agli ambienti e agli oggetti d’uso quotidiano.

3. Alessandra Borciani

Specializzata in comunicazione visiva e consulenza cromatica per brand e retail, Borciani lavora tra Milano e Bologna. È conosciuta per il suo lavoro nella creazione di palette identitarie e nello sviluppo di immaginari visivi coerenti per aziende e professionisti. Tiene seminari e consulenze per aziende del mondo beauty e design.

4. Valeria Varalli

Color designer e consulente per progetti di architettura d’interni, Varalli è attiva soprattutto nel Nord Italia e collabora con studi di architettura e imprese edili. La sua specializzazione si concentra sull’uso del colore nella riqualificazione energetica e percettiva degli spazi abitativi.

5. Simona Malerba

Con un background in fashion design e consulenza d'immagine, Malerba porta la sua expertise cromatica anche nel settore dell’home styling, integrando tecniche di visual storytelling e moodboard cromatici per interventi a forte impatto emozionale.

6. Giulia De Amicis

Color strategist e visual designer, lavora in ambito editoriale e multimediale, con un’attenzione particolare alla semiotica del colore. Le sue ricerche si orientano sulla creazione di sistemi visivi coerenti per brand culturali, musei e festival artistici.

Il ruolo delle associazioni italiane nel riconoscimento del mestiere

In un settore dove troppo spesso regna l’improvvisazione, realtà come APeD – Associazione Progettisti e Designer hanno un ruolo centrale nel definire standard formativi seri e riconosciuti, promuovendo corsi specialistici in Color Design che fondono teoria, pratica e aggiornamento professionale. L'APeD è impegnata anche nella diffusione della cultura del progetto attraverso convegni, pubblicazioni e una rete di professionisti certificati.

Essere un esperto del colore oggi significa conoscere non solo le leggi dell’armonia cromatica, ma anche saper progettare esperienze percettive coerenti, funzionali e memorabili. Che si tratti di arredamento, branding o urbanistica, il colore continua a essere una delle forze più potenti nel definire la qualità di uno spazio o di un progetto.

In questo panorama, figure come quelle citate stanno costruendo un’identità italiana forte, fondata su sensibilità, tecnica e una profonda cultura del progetto. Una nuova generazione di color designer consapevoli, indipendenti e determinati a portare il colore fuori dal cliché, e dentro la contemporaneità.