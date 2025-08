COME IMPARARE A FARE SCELTE INFORMATE

Come ci hanno insegnato tanti film e diverse opere letterarie, nella vita,può fare un'enorme differenza. Talvolta si tratta di una scelta individuale inerente la, che riguarda noi stessi oppure i nostri figli o anche i nostri genitori anziani. In questi casi - per non fare scelte cieche - occorre conoscere a sufficienza il contesto biomedico, ma sarebbe meglio anche sapere qualcosa di

Ci sono altre situazioni in cui alcuni organi, ad esempio il Governo o il Parlamento, devono effettuare scelte collettive, magari su temi che avranno importanti ricadute sulle future generazioni. Pensate ai cambiamenti climatici o alla resistenza microbica oppure all'intelligenza artificiale. Qui la questione è se i policymaker siano preparati, ma anche quanto siano preparati a scegliere i cittadini. Perché non dimentichiamo che poi ci sono delle responsabilità, non solo del Governo, ma anche degli scienziati e dei comunicatori della scienza.

Ecco, è proprio di questo che tratta "Scienza, pseudoscienza, società - Difendersi dalle fake news e imparare a fare scelte informate", scritto da Giovanni Boniolo e pubblicato da Zanichelli nella collana "Chiavi di lettura". Si comincia con "il primo passo", cioè si impara innanzitutto a ragionare correttamente, perché va bene trovare la soluzione ad un problema, ma tale soluzione va giustificata. E il punto focale è proprio questo: se la soluzione viene giustificata oppure no, se essa è riproducibile da parte di altri e se esiste una "comunità di pari" in grado di controllarla. Quando si tratta di un'affermazione fatta in seguito ad un esperimento scientifico, quest'ultimo deve essere replicabile e riproducibile. E, in fin dei conti, è esattamente questa la differenza fra scienza e pseudoscienza.

In questo libro l'autore ci spiega essenzialmente che la scienza funziona, cosa succede quando non funziona e in che modo essa riesce ad autocorreggersi.

Scienza, pseudoscienza, società

scritto da Giovanni Boniolo

e pubblicato da Zanichelli Editore





Walter Caputo

Divulgatore specializzato in Scienze Statistiche

Autore della rubrica: "Statistica e Probabilità" e del libro "Non è colpa della statistica"