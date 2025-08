Crescita del pet care in Italia: tra nuove abitudini e attenzione ai prodotti naturali

Non più semplici animali domestici, ma veri e propri membri della famiglia. È questa la fotografia più accurata del rapporto che lega gli italiani ai loro pet, un legame che ha trasformato radicalmente le abitudini di consumo e dato vita a un mercato del pet care sempre più vasto e specializzato. I numeri confermano questa percezione: secondo i dati più recenti, il giro d'affari legato all'alimentazione per cani e gatti in Italia ha superato i 3 miliardi di euro, registrando una crescita costante. Questo trend positivo non riflette solo un aumento della popolazione di animali da compagnia, ma soprattutto un cambiamento profondo nell'approccio alla loro cura.

La spesa media delle famiglie per i propri animali è in progressivo aumento, con un budget che non copre più solo le necessità primarie, ma si estende a un concetto più ampio di qualità della vita. Questa evoluzione culturale ha un impatto diretto sul mercato, orientando le scelte d’acquisto dei proprietari non più solo verso il cibo di base, ma verso un'intera gamma di soluzioni pensate per migliorare attivamente la qualità della vita dell'animale. In questo contesto, si assiste a una domanda crescente per prodotti specifici dedicati al benessere (è possibile trovarli anche online in siti specializzati, ad esempio su rimosvet.com, che vanno oltre la semplice nutrizione e puntano a supportare la salute in modo mirato e naturale.

L'ascesa dei prodotti naturali – di cui ha parlato anche La Repubblica –rappresenta una delle tendenze più significative del settore. I proprietari sono sempre più informati e attenti alle etichette, ricercando per i loro compagni a quattro zampe la stessa qualità che pretendono per sé stessi. Si fa strada una preferenza netta per alimenti e integratori con ingredienti "human-grade" (di qualità umana), privi di coloranti, conservanti artificiali e additivi chimici. Questa sensibilità spinge il mercato verso formulazioni biologiche, ricette con pochi e selezionati componenti e l'utilizzo di estratti vegetali e principi attivi di origine naturale noti per le loro proprietà benefiche.

La domanda di trasparenza e naturalità non si ferma alla ciotola. Si estende a ogni aspetto della cura dell'animale: dagli shampoo con ingredienti lenitivi per pelli sensibili ai prodotti per l'igiene orale senza sostanze aggressive, fino agli snack funzionali arricchiti con vitamine e minerali per supportare specifiche funzioni fisiologiche. I consumatori moderni, infatti, non cercano più un prodotto generico, ma una soluzione personalizzata che risponda a esigenze precise legate all'età, alla razza, allo stile di vita e a eventuali condizioni di salute del proprio animale.

Questo paradigma di cura e attenzione non è una prerogativa esclusiva dei proprietari di cani e gatti. Anzi, trova forse la sua massima espressione nel mondo dell'equitazione, un settore dove il benessere dell'animale è da sempre indissolubilmente legato alla sua performance atletica e alla sua longevità. Anche in questo ambito, l'alimentazione ha compiuto passi da gigante, superando il concetto di semplice mangime per diventare una vera e propria scienza della nutrizione.

I proprietari di cavalli, siano essi atleti impegnati in competizioni o compagni di passeggiate, sono estremamente consapevoli di come una dieta bilanciata e supportata da un'integrazione mirata sia fondamentale. L'attenzione si concentra su foraggi di alta qualità, miscele di cereali fioccati per una maggiore digeribilità e, soprattutto, su un'ampia gamma di supplementi studiati per sostenere le articolazioni messe sotto sforzo, favorire la funzione respiratoria, mantenere in equilibrio la flora intestinale e garantire un manto lucido e una cute sana. Aziende specializzate nel settore equestre investono costantemente in ricerca e sviluppo per offrire prodotti sempre più performanti e naturali, spesso sfruttando le proprietà di erbe officinali e principi attivi botanici, in linea con la crescente domanda di naturalità che accomuna ormai l'intero mondo del pet care.

In conclusione, il mercato del pet care in Italia si sta evolvendo verso un modello sempre più sofisticato. Il proprietario moderno è un "pet parent", un consumatore consapevole che considera il proprio animale un membro della famiglia a tutti gli effetti, per il quale desidera solo il meglio. La crescita non è più solo quantitativa, ma qualitativa, trainata da un'inarrestabile richiesta di prodotti naturali, sicuri e funzionali, che promettono non solo di nutrire, ma di promuovere attivamente una vita lunga, sana e felice.