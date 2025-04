Chi sono i più importanti color consultant in Italia?

In un’epoca in cui il benessere sensoriale e la percezione visiva sono centrali per l’abitare e il comunicare, il ruolo del color consultant si è affermato anche in Italia come una figura professionale strategica. Non si tratta semplicemente di scegliere un colore gradevole o di tendenza: i migliori professionisti del settore lavorano con un approccio multidisciplinare, capace di coniugare estetica, neuroscienze, psicologia ambientale e persino principi del Feng Shui, l'antica arte orientale della disposizione armoniosa degli spazi.

Nel contesto aziendale, il color consultant assume un ruolo ancora più determinante. La progettazione di palette cromatiche su misura per brand, showroom, spazi retail, hotel o ambienti corporate non solo trasmette identità e valori, ma incide anche sul comportamento del cliente finale. Colori troppo aggressivi possono allontanare, toni inadatti possono influire negativamente sull'umore e, di conseguenza, sulle vendite. Per questo motivo, le aziende si affidano sempre più spesso a esperti del colore in grado di leggere il contesto, l’obiettivo e il target, trasformando il progetto cromatico in uno strumento di comunicazione visiva e strategia esperienziale.

Nel mondo dell’interior design, il colore è percepito come una vera e propria materia architettonica. Gli studi più avanzati collegano certi toni a reazioni fisiologiche e psicologiche misurabili: il blu abbassa la frequenza cardiaca, il rosso stimola l’attività mentale, i toni neutri aiutano la concentrazione. In questo scenario, il color consultant italiano si presenta come un professionista capace di leggere gli spazi, interpretare le emozioni, valorizzare i materiali e progettare l’atmosfera attraverso una regia cromatica raffinata, fondata su metodo, sensibilità e ricerca. Non a caso, il loro contributo è richiesto non solo nel residenziale di alta gamma, ma anche nelle architetture scolastiche, sanitarie e museali.​

I principali color consultant in Italia

Gabriella Alison Cevrero

​Gabriella Alison Cevrero è una delle figure di riferimento in Italia nel campo del color design e dell’interior design. Docente presso l’Accademia Telematica Europea e l’Italian Design Institute, è anche redattrice della rivista Interiorissimi.it e consulente per importanti aziende nel settore delle vernici e dell’arredamento La sua carriera si distingue per un approccio scientifico e psicologico all’uso del colore negli spazi abitativi e commerciali. Cevrero combina teoria e pratica, integrando conoscenze di neurofisiologia e psicologia per creare ambienti che non solo soddisfano criteri estetici, ma migliorano anche il benessere psicofisico degli occupanti Ospite a eventi di rilievo come Il Salone Internazionale del Mobile di Milano, Il salone Internazionale del Libro di Torino Expocasa, Restructura, Lugano Lifestyler e molti ltri, dove ha tenuto workshop su come il colore possa trasformare l’atmosfera di una stanza, influenzando il comfort e la percezione dello spazio . Ha inoltre collaborato con aziende per sviluppare palette cromatiche complesse, adatte sia a residenze di lusso che a spazi commerciali, utilizzando materiali innovativi come le resine per pavimenti e pareti interne. Il suo sito web, www.alisoninteriors.it, offre ulteriori informazioni sui suoi progetti e servizi.

Rossella Migliaccio



Napoletana di origine e milanese di adozione, è considerata la pioniera dell'armocromia in Italia. Dopo una laurea in marketing alla Bocconi, si è specializzata in consulenza d'immagine a Londra. Ha fondato l'Italian Image Institute e ha pubblicato il bestseller "Armocromia". Conduce il programma televisivo "Revolution – Scopri i tuoi colori" su Real Time.

Gloria Milazzo



Consulente di stile e di etichetta con oltre 20 anni di esperienza, ha diffuso l'armocromia a Catania. Dopo una laurea in Lettere Moderne, ha lavorato nel mondo della comunicazione e degli eventi a Milano, collaborando con brand come Louis Vuitton e Dior. ​

Marianna Caporali



Fondatrice di Stayinpalette a Firenze, è specializzata in armocromia e consulenza d'immagine. Ha studiato diversi metodi di analisi cromatica, tra cui il Color Breeze System. Collabora con brand di moda e forma make-up artist e addetti alle vendite. ​

Maria Michela Mattei



Style Manager con oltre 15 anni di esperienza in moda, comunicazione e televisione. Offre servizi di consulenza d'immagine, tra cui analisi di armocromia, face shape e body shape analysis. Ha lavorato come docente, giornalista e conduttrice TV.

Ildo Damiano



Consulente di styling per star dello spettacolo e brand internazionali. Docente presso l'Istituto Marangoni e la Domus Academy di Milano. Ha curato l'immagine di Eros Ramazzotti e collaborato con Dolce & Gabbana. ​

Frank H. Mahnke



Progettista ambientale e consulente del colore, è stato presidente di IACC International. Ha dedicato la sua carriera allo studio del colore e delle reazioni umane all'ambiente architettonico. Autore di testi di riferimento come "Il colore nella progettazione".

La figura del color consultant in Italia sta vivendo un'evoluzione significativa, alimentata da una crescente consapevolezza del potere del colore sugli stati d’animo, sul comportamento e sull’identità visiva degli ambienti. Sempre più richiesti in contesti multidisciplinari – dall’interior design al branding, dalla progettazione degli spazi pubblici alla formazione – questi professionisti sono destinati a giocare un ruolo chiave nelle trasformazioni estetiche e funzionali degli spazi del presente e del futuro.

Ciò che distingue i migliori color consultant italiani è la capacità di tradurre in linguaggio cromatico le esigenze emotive e strategiche di un progetto. Non si tratta solo di conoscere la teoria del colore, ma di interpretare la luce, la materia, la cultura e la funzione di ogni ambiente, proponendo palette che siano non solo belle, ma coerenti, equilibrate e capaci di durare nel tempo. In quest’ottica, il colore non è un'aggiunta decorativa, ma una scelta progettuale fondamentale, che contribuisce al successo di un’abitazione, di un ufficio o di un punto vendita.

Inoltre, l’attenzione crescente verso il benessere psico-fisico negli spazi abitati – dalle case agli ospedali, dagli ambienti scolastici agli hotel – porta il color consultant a interagire sempre di più con architetti, designer, psicologi, e persino terapisti occupazionali. Le scelte cromatiche si rivelano determinanti nel generare atmosfere rilassanti, stimolanti, rassicuranti o evocative, in sintonia con la missione e l’uso del luogo.

In un’Italia sempre più attenta alla qualità del vivere, alla sostenibilità e all’identità visiva, i color consultant rappresentano una figura professionale centrale, capace di coniugare arte, scienza ed empatia nel disegno dello spazio contemporaneo.