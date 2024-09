Quanto è grande l'Universo in un VIDEO MOZZAFIATO

L'Universo osservabile è immenso, con un diametro stimato di circa 93 miliardi di anni luce. Immagina di intraprendere un viaggio con noi, partendo dalla Terra per esplorare questa vastità.

L'Universo è in continua espansione, come dimostrato da Hubble. Questo significa che le sorgenti di luce, come le stelle e le galassie, si stanno allontanando dal nostro punto di osservazione.

Se l'espansione non esistesse, il raggio dell'Universo osservabile sarebbe limitato a circa 13,8 miliardi di anni luce, ovvero la distanza percorsa dalla luce fin dal Big Bang. Tuttavia, a causa dell'espansione, la distanza all'orizzonte è molto più grande: una radiazione elettromagnetica partita 13,8 miliardi di anni fa oggi proverrebbe da una sorgente che si è già allontanata enormemente da noi.

Le stime attuali suggeriscono che lo spazio potrebbe essersi espanso fino a una distanza di circa 46,5 miliardi di anni luce, portando il diametro dell'Universo osservabile a circa 93 miliardi di anni luce. Immaginiamo di partire dalla Terra, passando per la Luna, il sistema solare, la Nube di Oort, la Via Lattea, il Superammasso della Vergine, il Superammasso di Laniakea, fino ad arrivare ai confini dell'Universo osservabile e oltre! Questo viaggio virtuale ci porterà fino ai limiti dell'Universo conosciuto.









Per chi volesse approfondire, il Superammasso di Laniakea (qui un bellissimo video), di cui fanno parte la Terra, il sistema solare e la Via Lattea, è straordinariamente vasto, con una massa 100.000 milioni di volte quella del Sole e una rete che si estende per 500 milioni di anni luce. Eppure, Laniakea è solo una piccolissima parte dell'Universo visibile, stimato attualmente in un'estensione di circa 90 miliardi di anni luce.

Per approfondire un bellissimo video "POTENZE DI 10: DAGLI ATOMI ALL'UNIVERSO" realizzato dai coniugi Eames, celebri designer.

Qui invece un articolo su come si calcola la grandezza dell'Universo osservabile.