A Erice due serate dedicate a “la complicata storia degli italiani”

Erice, Città di Pace e per la Scienza, ospita due prestigiosi eventi culturali presso la Fondazione Ettore Majorana

ADI, Agenzia Digitale Italiana è lieta di annunciare due importanti eventi culturali che si terranno presso il Chiostro dell'Istituto Wigner - San Francesco, situato nella suggestiva cornice della Fondazione Ettore Majorana, presso la città di Erice, nota per il suo impegno come "Città di Pace e per la Scienza”.

Lunedì 2 Settembre 2024, alle ore 18:30, si terrà la presentazione del libro dello storico Gianni Oliva “45 milioni di antifascisti. Il voltafaccia di una nazione che non ha fatto i conti con il Ventennio” - Mondatori. Durante l'evento interverranno Giorgio Benvenuto, Presidente della Fondazione Bruno Buozzi, e Giovanni Firera, Presidente dell'Associazione Culturale Vitaliano Brancati. Questo appuntamento rappresenta un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di storia e cultura, desiderosi di ascoltare direttamente dall'autore un'analisi approfondita della sua opera.

.

Martedì 3 Settembre 2024, alle ore 18:30, sarà la volta di una serata interamente dedicata a conoscere un personaggio che è stato protagonista assoluto della recente storia d’Italia: Enrico Berlinguer. Durante la serata il Presidente dell’Associazione Brancati Giovanni Firera intervisterà lo storico Gianni Oliva e il Sen. Giorgio Benvenuto protagonista indiscusso del mondo sindacale di quel periodo, che racconterà quella “storia” vista da vicino. Enrico Berlinguer e i Sindacati.

Anche in questa occasione, il pubblico avrà l'opportunità di immergersi in un dibattito ricco di spunti, in un ambiente stimolante e ricco di riflessioni legate a contesti politico- sindacali che hanno determinato svolte importanti nella nostra storia politica ed industriale di quegli anni.

Entrambi gli eventi sono patrocinati dal Comune di Erice, a testimonianza del continuo impegno della città nella promozione della cultura e del sapere e promossi e organizzati dalla Associazione Culturale Vitaliano Brancati che quest’anno compie 20 anni di attività socio- culturale.

Gli appuntamenti sono aperti al pubblico e rappresentano un'occasione unica per vivere momenti di grande valore culturale in uno dei luoghi più suggestivi e storicamente significativi di Erice e d’Italia.

Dove: Erice, Chiostro dell'Istituto Wigner - San Francesco, Fondazione Ettore Majorana.

Quando: Lunedi 2 e Martedi 3 Settembre 2024 - ore 18,30

Per informazioni: info@agenziadigitaleitaliana.it