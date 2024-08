Foibe: la corsa del ricordo per non dimenticare le vittime dei partigiani del dittatore Tito

Commemorare i fatti tragici delle Foibe e l'esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmate

Dieci chilometri di corsa per continuare a tenere vivo il ricordo e perché certi fatti non avvengano mai più

Dopo il grande successo delle tappe di Roma, Latina e Aversa, la Corsa del Ricordo prosegue nel suo impegno di sensibilizzazione attraverso lo sport, diffondendo il suo messaggio in tutta Italia. Organizzato da Asi in collaborazione con ANVGD, l'evento annuale, che commemora la tragedia delle foibe e l’esodo forzato delle popolazioni Giuliano Dalmate, Fiumane, Istriane e di Pola nel dopoguerra, si svolgerà a settembre in diverse città: Milano, Catania, San Felice Circeo (15 settembre), Trieste (29 settembre) e Novara (data ancora da definire).