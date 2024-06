“PERCHÉ IL GIORNO DEL RICORDO”: UN LIBRO SUI 20 ANNI DELLA LEGGE 94: DALLE FOIBE AI GIORNI NOSTRI

La legge nazionale numero 94 del marzo 2004 ha istituito il "Giorno del Ricordo" per commemorare le vittime delle foibe e l'esodo degli istriani, fiumani e dalmati. Questo è stato fatto perché, in Italia, manca ancora una vera conoscenza e consapevolezza di massa riguardo a questi eventi, che hanno drammaticamente segnato la storia del confine orientale e delle regioni vicine (Venezia Giulia, Istria, Dalmazia) tra il 1943 e il 1958. La consapevolezza è spesso influenzata da paraocchi e pregiudizi ideologici del diciannovesimo e ventesimo secolo, che continuano a condizionare gran parte del dibattito politico-culturale, anche per quanto riguarda il passato recente.

Il saggio offre un'analisi dettagliata su questi temi. La legge, che ha compiuto vent'anni, è stata analizzata dagli storici, direttore della rivista e presidente della, e, direttore di questi due organismi e membro, dal 2004, della ai parenti degli infoibati.





L'introduzione degli autori sottolinea che, con l'istituzione del tramite la, la memoria dell' (che si è verificato in più ondate dal) è diventata parte integrante della negli ultimi vent'anni. Lo scorso, il ministro della Cultura ha annunciato la creazione di un. A livello internazionale, il, presso la, unica sul territorio italiano, si sono incontrati il, e il presidente sloveno, dando avvio a nuove forme di

Nel primo capitolo, Giovanni Stelli offre un quadro storico dei territori dell'Adriatico orientale (Venezia Giulia, Istria, Dalmazia) dal Medioevo al periodo successivo alla Prima guerra mondiale, concentrandosi anche sulla politica di assimilazione forzata attuata sia dall'Italia (soprattutto durante il fascismo) che dall'Austria. Dopo l'8 settembre 1943, inizia la tragedia delle foibe, che Stelli descrive come una "pulizia di classe" (e anche etnica anti-italiana), pianificata da anni dal Partito comunista jugoslavo e dalla temuta Ozna, la polizia segreta. Questa "guerra di classe" era più accentuata rispetto all'Italia dello stesso periodo (1943-1945) e aveva il pieno supporto di alcuni leader del Partito comunista italiano (come Pietro Secchia e, in parte, Luigi Longo), nonostante fossero ufficialmente legati alla linea "moderata" promossa da Palmiro Togliatti su input di Iosif Stalin con la Svolta di Salerno del marzo 1944.