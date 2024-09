L'ATOMO NEL RUOLO DI TESTIMONE DELLA STORIA

Sì, senza dubbio l'atomo è più preciso di qualunque storico quando deve definire la data di un evento. Ma cos'è l'atomo? In origine (pensiamo ad esempio a) il termine indicavain quanto elemento fondamentale della materia. Ma oggi sappiamo che non è così. In ogni caso, tutti a scuola abbiamo imparato che l'atomo è composto da un, intorno al quale orbitano gli. Il nucleo è composto da, che hanno carica positiva, e, che non hanno carica. Ma come fanno i protoni a stare tutti impacchettati e vicini vicini in uno spazio ridottissimo, se si respingono a causa della medesima carica elettrica? Stanno insieme grazie alla forza nucleare forte, che è talmente forte da superare la repulsione elettrica.

Tra il nucleo e gli elettroni c'è una marea di spazio vuoto. Gli elettroni orbitano più o meno vicini al nucleo, secondo diversi "gusci" (n=1, n=2, n=3 ecc. con numeri crescenti quanto più si allontanano dal nucleo). Inoltre gli elettroni orbitano secondo diverse forme, indicate con "l" (ne esistono 4 diverse) e sono caratterizzati dallo spin, cioè dal senso di rotazione, detto "s".

Di atomi ne esistono 94 diversi se togliamo quelli creati in laboratorio, che muoiono prima che una farfalla abbia fatto un solo movimento delle ali. Una combinazione di atomi si chiama molecola. Quanto sopra scritto potrete impararlo - finalmente in modo divulgativo e divertente - leggendo le prime 50 pagine di: "Le lancette dell'universo - Riscostruire la storia atomo dopo atomo", scritto da David J. Helfand e pubblicato da Apogeo nel mese di maggio 2024. Ma lo scopo del suddetto libro non è solo un'introduzione alla chimica (che viene poi completata anche con la parte riguardante la radioattività), esso si propone anche di farci osservare l'atomo all'opera, mentre svolge il suo mestiere di "storico". E, a partire dal settimo capitolo, troverete un mucchio di esempi, applicazioni, situazioni in cui l'atomo è in grado di dirci - con un errore effettivamente molto piccolo - qualcosa di preciso su un determinato oggetto (e non solo la data). Può trattarsi di opere d'arte, pergamene, il Corano, la Sindone e persino la malta che - in quanto componente dei materiali di costruzione - viene utilizzata per datare gli edifici.

Vengono trattati molti altri esempi ed applicazioni, tanto che la seconda parte del libro appare un po' discontinua rispetto alla prima. Infatti, mentre la prima tratta gradualmente le nozioni essenziali di chimica fino alla radioattività, la seconda spazia dalle opere d'arte agli escrementi, dal piombo al mais, dai dinosauri al clima.

Le lancette dell'universo - Ricostruire la storia atomo dopo atomo

scritto da David J. Helfand

e pubblicato da Apogeo nel 2024





Walter Caputo

Divulgatore scientifico dal 2008