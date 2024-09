LE MALAVEGLIE DI FILIPPO CERRI: STORIE AL CANTO DEL FUOCO

Il 19 luglio 2022 finii di leggere e di recensire "" ovvero l'esordio letterario di. Sono trascorsi più di due anni e se allora scrissi: "se questo è il primo Filippo Cerri,", non me ne pento ora che - appunto - l'ho finita. Si tratta di "" che, grazie ad, sarà in libreria dal 24 ottobre 2024. Eh sì, l'ho letta in anteprima, perché non potevo aspettare questo nuovo titolo che conferma la sua presenza nella Collana "", peraltro così definita: "Perché tutto ciò di cui non si è in grado di parlare, si deve narrare". E ciò è nuovamente vero, in questa serie di storie di paura popolare, in cui si susseguono temi a cui non è facile dar voce.

Il coraggio e la transizione all'età adulta caratterizzano: "L'uomo dei lupi", mentre "Larisa" è una storia su "quella parte di mondo dove lo straordinario era apparso". Poi c'è: "Il demone della rima" in cui è evidente che chi vuol raggiungere le massime vette dell'arte dovrà pagare un prezzo molto alto. Segue "La regina del mare" dove sembra tutto normale, finché non salta fuori l'impensabile in forma di fantastico, un po' come succede nei racconti di Dino Buzzati.

"Il solengo" è invece un racconto che può introdurvi nell'ambiente "di macchia e di morte" (se non l'avete ancora letto è proprio il caso di farlo). Molto bello anche "un disamore", con un titolo insipido, ma con un contenuto che rispecchia un po' Edgar Allan Poe, quando il protagonista matura gradualmente un proposito malvagio e aggancia il lettore al testo quasi come se fosse incatenato. Gli altri racconti che troverete nel libro sono: "Gli scemi del villaggio", "I trapassati", "Cadono fuori dal tempo le cose morte", "Le stranezze di Villa Sant'Anna", "Il dio sbagliato", "Il circolo della Crapula" ed infine "Le malaveglie".

Fra le righe di queste storie camminerete di notte in un cimitero - nel giorno dei morti - alla ricerca dell' "omomorto", che è condannato a vagare tra i vivi. Poi scoprirete che il mondo dei trapassati è straordinariamente vicino al nostro. Vedrete persino all'opera un uomo che è stato incaricato di liberare gli altri dal tempo.... e non aggiungo altro, in modo che il vostro senso della sorpresa e della meraviglia sia messo adeguatamente alla prova.

Le malaveglie - Storie di paura popolare

di Filippo Cerri

Effequ Editore, ottobre 2024





Walter Caputo

Lettore e recensore dal 2008