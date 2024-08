Block notes personalizzato: tipologie e usi più comuni

Nel moderno mondo di oggi dominato da smartphone e computer, resta ancora fondamentale prendere appunti e note su un blocco cartaceo. I block notes, infatti, sono ancora diffusissimi poiché rappresentano un elemento pratico ma anche utile alla pubblicità e comunicazione. Grazie a un'ampia gamma di usi possibili, i block notes non mancano mai sulla scrivania, in borsa e in cucina, ricordando che ne esistono di tanti tipi diversi.

Le tipologie di block notes





I block notes personalizzati per prendere un appunto o fare la lista della spesa possono essere di vari tipi. In breve, si può dire che se ne distinguono due principali tipologie, cioè incollati o spiralati. Quelli incollati vantano una grande praticità; sono diffusi e comuni perché si adattano a tutte le esigenze, comprese quelle comunicative delle aziende. È un tipo di blocco che si personalizza facilmente poiché è sufficiente scegliere il formato, l'orientamento, orizzontale o verticale, e la stampa da inserire sui fogli interni.

Soprattutto i block notes di piccolo formato, cioè A5 o A6, si distinguono per la loro portabilità; trovano facilmente spazio in uno zaino stracolmo, una ventiquattrore per il lavoro, un trolley da viaggio. Di solito, sulle pagine interne, che siano stampate fronte / retro oppure solo sul davanti, si riportano il logo e i contatti dell’azienda affinché restino impressi tanto quanto le note e gli appunti presi durante riunioni o lezioni. La rilegatura incollata, sul lato lungo o corto, permette di rimuovere e staccare facilmente i fogli. Inoltre, il blocco incollato può avere una copertina rigida che aggiunge una maggiore protezione, solidità e prestigio.

Invece, quando si parla di blocco spiralato, si fa riferimento a una soluzione nota in lungo e in largo per la sua comodità. Ideali per gli studenti, i block notes possono avere la spirale sul lato corto oppure su quello lungo, facendoli assomigliare ancora di più a un quaderno. La spirale permette di girare i fogli senza che si stacchino e conservarli a lungo.





Gli usi più comuni dei block notes





Un block notes personalizzato incorpora tanti usi diversi, più di quanti se ne possano immaginare. Sebbene oggi la tecnologia permetta di fare annotazioni comodamente sul computer, la maggior parte delle persone preferisce il metodo tradizionale, ovvero con carta e penna. Infatti, un blocco è utilissimo a tutti coloro che devono prendere appunti come studenti durante le lezioni oppure dipendenti che partecipano a riunioni, conferenze, congressi, fiere. Infatti, è facile vedere dei blocchi brandizzati durante i meeting.

Le imprese da sempre utilizzano i blocchi come gadget aziendali da distribuire sia a clienti e fornitori sia a lavoratori e dipendenti. Nel primo caso, si migliora la visibilità e si conquista un posto privilegiato nella memoria dei potenziali acquirenti. Nel secondo caso, invece, si rafforza il team e si crea un maggiore senso di appartenenza.

Sia quelli incollati che spiralati, sono apprezzati da professionisti come grafici, e creativi più in generale, per il disegno a mano libera. Infine, c’è chi usa il blocco come se fosse un diario di viaggio dove organizzare e tenere nota giorno per giorno.