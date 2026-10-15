Ascensori: un mercato in crecita: boom mondiale e sfida italiana

Il settore mondiale punta a superare i 116 miliardi di dollari entro il 2030. In Italia la priorità è rinnovare oltre mezzo milione di impianti datati, migliorando sicurezza, accessibilità ed efficienza energetica.

Un mercato globale da oltre 116 miliardi di dollari che non sente crisi

Il settore degli ascensori si prepara a una fase di espansione significativa. Entro il 2030, il valore del mercato mondiale potrebbe raggiungere 116,14 miliardi di dollari, con un incremento del 47% rispetto ai 79,06 miliardi stimati nel 2024. Una crescita che riflette le trasformazioni delle città, l'evoluzione delle tecnologie e la necessità di rendere gli edifici più accessibili, sicuri ed efficienti.

La mobilità verticale rappresenta ormai un elemento essenziale dell'organizzazione urbana. L'aumento della popolazione nelle aree metropolitane, la costruzione di edifici multipiano e la progressiva densificazione dei centri abitati rendono gli ascensori indispensabili tanto nelle abitazioni quanto negli uffici, negli ospedali e nelle strutture pubbliche.

A queste dinamiche si aggiunge un altro fattore decisivo: l'invecchiamento della popolazione. In una società nella quale cresce la necessità di garantire autonomia alle persone anziane e a chi presenta difficoltà motorie, poter raggiungere comodamente i diversi piani di un edificio diventa una condizione fondamentale per la qualità della vita.

Le stime di mercato indicano un tasso medio annuo di crescita del 6,7% fino al 2030. Tuttavia, le opportunità non riguardano soltanto la realizzazione di nuovi impianti. Una parte sempre più rilevante degli investimenti sarà destinata al recupero e all'aggiornamento degli ascensori già installati.





Italia, un patrimonio da rinnovare

Il nostro Paese occupa una posizione di rilievo nel panorama internazionale, grazie a un parco installato che supera il milione di ascensori. Ogni anno vengono aggiunti circa 10.000 nuovi impianti, ma il vero nodo riguarda soprattutto quelli che funzionano da decenni e che necessitano di interventi di aggiornamento.

Secondo le stime riportate nel settore, oltre la metà degli ascensori italiani ha più di 35 anni. Questo significa che oltre 500.000 impianti potrebbero richiedere interventi di modernizzazione per rispondere meglio alle esigenze contemporanee.

La situazione è strettamente collegata alle caratteristiche del patrimonio immobiliare nazionale. Una parte consistente degli edifici residenziali italiani è stata costruita prima del 1980, mentre soltanto una quota inferiore al 10% risale agli ultimi vent'anni. Molti immobili sono quindi stati progettati quando gli standard tecnici, le esigenze di accessibilità e le tecnologie disponibili erano differenti da quelli attuali.

In questo contesto, intervenire sugli ascensori significa affrontare una questione che interessa direttamente condomini, amministratori immobiliari, proprietari e istituzioni. L'obiettivo non è necessariamente sostituire integralmente ogni impianto, ma individuare gli interventi più efficaci per migliorarne prestazioni, affidabilità e sicurezza.

Modernizzazione: la nuova frontiera del settore

Nei mercati caratterizzati da una rapida urbanizzazione, la crescita degli ascensori è sostenuta soprattutto dalle nuove costruzioni. In Europa, invece, assume un peso crescente il rinnovamento degli impianti esistenti.

Le previsioni di settore indicano che la manutenzione rappresenterà una componente particolarmente importante del mercato, arrivando nel 2026 a un valore stimato di circa 55 miliardi di dollari. Parallelamente, la modernizzazione dovrebbe registrare un'espansione ancora più rapida negli anni successivi, con un tasso annuo composto previsto dell'8,8% nel periodo 2026-2034.

Questa evoluzione risponde a una necessità concreta: prolungare la vita utile degli impianti, ridurre i disservizi e adeguare le apparecchiature alle nuove aspettative degli utenti.

Gli interventi possono interessare diversi componenti, dai sistemi di comando ai dispositivi di controllo, dalle porte automatiche alle soluzioni per la gestione dei consumi. La scelta dipende dall'età dell'impianto, dalle sue condizioni effettive, dalle caratteristiche dell'edificio e dagli obiettivi di miglioramento.

Un programma di aggiornamento ben pianificato permette di intervenire sulle criticità più importanti, evitando quando possibile una sostituzione completa. La valutazione deve comunque essere affidata a tecnici qualificati, che possano stabilire quali opere siano necessarie e quali requisiti debbano essere rispettati.

Ascensori intelligenti, digitalizzazione ed efficienza energetica

L'innovazione tecnologica sta modificando profondamente il funzionamento degli ascensori. I sistemi più recenti possono integrare strumenti digitali per monitorare le prestazioni, raccogliere informazioni sul funzionamento e individuare eventuali anomalie.

Una delle innovazioni più rilevanti è la manutenzione predittiva. A differenza di un approccio basato esclusivamente su controlli periodici o interventi successivi a un guasto, questo metodo utilizza i dati disponibili per individuare segnali di deterioramento e programmare le verifiche con maggiore tempestività.

Il vantaggio potenziale è duplice: ridurre le interruzioni del servizio e migliorare la pianificazione delle attività manutentive. Per i condomini e per gli edifici caratterizzati da un intenso utilizzo quotidiano, la continuità di funzionamento rappresenta un aspetto particolarmente importante.

Anche l'efficienza energetica è destinata a svolgere un ruolo centrale. L'aggiornamento dei sistemi di trazione, dei motori, dell'illuminazione e dei dispositivi di gestione può contribuire a contenere i consumi, con risultati che dipendono dalle condizioni iniziali e dalle caratteristiche dell'impianto.

La modernizzazione, inoltre, può favorire una gestione più consapevole delle risorse e migliorare l'integrazione dell'ascensore con gli altri sistemi tecnologici presenti nell'edificio.

Accessibilità e inclusione: una necessità quotidiana

Il rinnovo degli ascensori non riguarda soltanto le prestazioni tecniche. È anche una questione sociale, perché la possibilità di muoversi liberamente all'interno degli edifici incide sull'autonomia personale e sull'inclusione.

In Italia circa una persona su quattro ha più di 65 anni. L'invecchiamento demografico rende quindi sempre più importante disporre di impianti affidabili e accessibili, soprattutto negli edifici residenziali dove vivono persone anziane, famiglie con bambini o cittadini con mobilità ridotta.

Un ascensore adeguato può facilitare le attività quotidiane, permettere di raggiungere l'abitazione senza ostacoli e ridurre le difficoltà negli spostamenti. Al contrario, un impianto obsoleto, soggetto a frequenti guasti o caratterizzato da limitazioni funzionali può trasformarsi in una barriera.

Per questo motivo, gli interventi dovrebbero considerare non soltanto la meccanica, ma anche la facilità di utilizzo, l'affidabilità delle porte, la precisione della fermata ai piani e le esigenze delle persone che utilizzano il servizio.

L'accessibilità deve essere valutata insieme agli altri requisiti tecnici, tenendo conto delle caratteristiche dell'edificio e delle soluzioni concretamente realizzabili.

Il ruolo delle istituzioni europee

La modernizzazione degli impianti esistenti è diventata una delle questioni strategiche per il futuro della mobilità verticale anche a livello europeo. La European Lift Association (ELA), associazione di riferimento per il settore, promuove iniziative e attività legate alla sicurezza, all'accessibilità e all'efficienza degli ascensori.

L'attenzione verso questi temi si inserisce in un cambiamento più ampio, che coinvolge la riqualificazione degli edifici e la necessità di rendere le città più vivibili.

In Italia, la dimensione del parco installato rende particolarmente rilevante questa prospettiva. Migliorare le prestazioni degli impianti può contribuire a valorizzare gli immobili, aumentare la fruibilità degli spazi e accompagnare il rinnovamento del patrimonio edilizio.

Per raggiungere questi obiettivi saranno importanti la programmazione degli interventi, l'informazione dei proprietari, la competenza degli operatori e una valutazione attenta dei costi e dei benefici.

Una sfida per edifici e città del futuro

La crescita prevista del mercato mondiale degli ascensori conferma l'importanza di un comparto che unisce industria, tecnologia e servizi. Ma, per l'Italia, la principale opportunità non consiste soltanto nell'installare nuovi impianti: occorre soprattutto valorizzare quelli già presenti, molti dei quali hanno raggiunto un'età che rende necessario verificarne attentamente le condizioni.

Modernizzare significa investire nella sicurezza, contenere i consumi, migliorare l'accessibilità e prolungare la durata delle infrastrutture esistenti. Significa anche affrontare le esigenze di una popolazione che cambia e di edifici che devono rispondere a standard sempre più elevati.

Con oltre mezzo milione di ascensori potenzialmente interessati da interventi di rinnovo, il percorso è impegnativo, ma le opportunità sono considerevoli. La mobilità verticale è destinata a diventare una componente sempre più integrata nella qualità degli immobili e nella trasformazione delle città, contribuendo a rendere gli spazi abitativi più funzionali, inclusivi ed efficienti.



