FIR cartaceo o digitale: quando la filiera deve seguire la scelta del produttore

Il codice del rifiuto è corretto, la quantità è stata registrata, il trasportatore ha i dati e il destinatario conosce l'impianto di conferimento. Eppure, quando si confrontano i documenti, qualcosa non torna: una quantità diversa, una voce inserita in modo differente, un dato riportato nel registro ma non nel formulario.

È uno dei punti più delicati della gestione dei rifiuti: l'informazione non nasce e non resta nelle mani di un solo soggetto. Passa dal produttore al trasportatore e poi al destinatario, attraversando documenti, software e procedure differenti. Ogni passaggio è un'occasione per perdere un pezzo o introdurre un'incongruenza.

Con la progressiva digitalizzazione della tracciabilità, il problema diventa ancora più evidente. La questione non è soltanto utilizzare uno strumento informatico, ma fare in modo che tutti gli attori della filiera lavorino sugli stessi dati e secondo le stesse modalità.

In breve: dove si può rompere il flusso del dato

Il percorso dell'informazione può essere sintetizzato in alcuni passaggi essenziali:

il produttore identifica e registra il rifiuto;

i dati vengono riportati nel formulario di identificazione;

il trasportatore prende in carico le informazioni necessarie al trasporto;

il destinatario completa il percorso con l'accettazione del rifiuto;

i dati devono poi rimanere coerenti nei registri e nei sistemi utilizzati per la tracciabilità.

A questi passaggi si aggiunge oggi un'altra variabile: il formato del FIR deve essere coerente lungo tutta la filiera.

Il ciclo del dato dei rifiuti e i punti di rottura

Il primo possibile errore arriva ancora prima del trasporto. Se la classificazione del rifiuto è stata effettuata in modo non corretto, il problema si trasferisce automaticamente sui documenti successivi.

Poi c'è la registrazione. Quando uno stesso dato viene inserito manualmente più volte, aumenta la possibilità che tra un documento e l'altro compaiano differenze. Una quantità può essere digitata in modo diverso, una descrizione può essere abbreviata, un codice può essere copiato senza controllare che sia quello corretto.

Il passaggio successivo è quello tra produttore e trasportatore. Qui l'informazione non deve semplicemente essere consegnata, ma deve essere acquisita e utilizzata nello stesso contesto documentale.

Infine arriva il destinatario. Anche in questa fase possono emergere discrepanze tra ciò che era stato dichiarato alla partenza e ciò che viene effettivamente riscontrato all'arrivo.

Il problema, quindi, non è necessariamente un errore clamoroso. Più spesso è una piccola differenza che nasce in un passaggio e diventa evidente solo quando si confrontano dati che dovrebbero essere identici.

Perché il doppio inserimento è un punto critico

Lavorare con più strumenti può rendere il processo più complesso. Il dato viene inserito una prima volta in un gestionale, poi riportato nel FIR, quindi aggiornato o ripreso in altri sistemi.

Ogni operazione manuale aggiuntiva introduce un margine di errore. Per questo l'interoperabilità assume un ruolo importante: non significa soltanto collegare due piattaforme, ma ridurre la necessità di trascrivere nuovamente informazioni già presenti.

Nel sistema RENTRI sono infatti previste modalità di interoperabilità che consentono ai sistemi gestionali di dialogare con il portale attraverso servizi dedicati e API. La vidimazione digitale del FIR può essere gestita tramite il proprio software interoperabile oppure attraverso i servizi messi a disposizione dal RENTRI.

FIR cartaceo o digitale: la scelta non riguarda un solo soggetto

La fase transitoria del 2026 rende il tema particolarmente concreto.

La Legge 27 febbraio 2026, n. 26, ha prorogato fino al 15 settembre 2026 la possibilità, per gli operatori obbligati al RENTRI, di utilizzare il FIR cartaceo in alternativa a quello digitale. Ma la scelta effettuata dal produttore o detentore non resta confinata alla sua organizzazione: la modalità scelta deve essere utilizzata lungo tutta la filiera coinvolta in quella movimentazione.

Questo significa che non è possibile immaginare, per lo stesso formulario, un percorso in cui il produttore lavora in un formato e trasportatore e destinatario passano autonomamente all'altro.

La regola sembra semplice, ma sul piano operativo richiede coordinamento. Prima che il rifiuto parta, tutti devono sapere quale modalità è stata scelta e poter gestire il documento nello stesso modo.

Dal 16 settembre 2026, per gli iscritti al RENTRI, il FIR digitale diventerà l'unico standard obbligatorio.

Cartaceo e digitale a confronto

Aspetto FIR cartaceo FIR digitale Gestione del documento Basata sul supporto cartaceo Gestita attraverso sistemi digitali Passaggi tra soggetti Richiedono controllo e trasferimento delle informazioni Consentono maggiore continuità del dato Rischio di trascrizioni Più elevato quando i dati vengono ricopiati Riducibile attraverso l'interoperabilità Coordinamento della filiera Necessario Necessario Gestione futura Soluzione transitoria Modello destinato a diventare obbligatorio per gli iscritti al RENTRI

La differenza più interessante, però, non è tra carta e digitale in astratto. È nella capacità di mantenere lo stesso dato mentre il rifiuto passa da un soggetto all'altro.

Il rischio principale nel passaggio di consegne dei dati sui rifiuti

Il rischio principale nel passaggio di consegne dei dati sui rifiuti è perdere la coerenza tra le informazioni registrate dai diversi soggetti della filiera.

È questa la ragione per cui registro, FIR, quantità, classificazione e dati relativi a produttore, trasportatore e destinatario devono essere letti come parti dello stesso processo, non come documenti indipendenti.

Il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 disciplina il sistema di tracciabilità e il RENTRI nell'ambito dell'articolo 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Lo stesso quadro normativo prevede la gestione dei dati del FIR e la loro trasmissione al Registro elettronico.

Dove un gestionale può aiutare a mantenere il filo

Quando il problema nasce dalla ripetizione delle stesse informazioni in punti diversi, il gestionale può diventare uno strumento organizzativo prima ancora che amministrativo.

L'obiettivo non è sostituire le responsabilità dei singoli operatori, ma mantenere una continuità tra i dati utilizzati per la registrazione e quelli necessari per il FIR e per la successiva gestione della tracciabilità.

In questo senso, il gestionale per i rifiuti di La Contabile S.p.A . si colloca nell'ambito delle soluzioni digitali che integrano la gestione dei dati relativi ai rifiuti con gli strumenti previsti dal sistema RENTRI. La Contabile S.p.A., azienda che fornisce servizi digitali e soluzioni per l'ufficio ad aziende e professionisti, affiliata Buffetti, propone in questo ambito il software QuiRifiutiPro, indicato nella propria documentazione come gestionale integrato con il RENTRI.

Il punto, anche in questo caso, non è affidare a un software la responsabilità della filiera. Un gestionale può aiutare a mantenere ordinati i dati, ridurre i reinserimenti e collegare attività che altrimenti resterebbero separate. La correttezza delle informazioni e le decisioni operative continuano però a dipendere dagli operatori coinvolti.

Cosa verificare nella pratica

Prima di concentrarsi sul singolo strumento, conviene osservare il percorso dei dati.

Chi inserisce il codice EER? Chi controlla la quantità? Chi verifica che i dati del registro e quelli del FIR coincidano? Chi comunica al trasportatore la modalità scelta? E chi controlla che il destinatario abbia ricevuto tutte le informazioni necessarie?

Sono domande semplici, ma aiutano a individuare i punti in cui la filiera può perdere coerenza.

Nel periodo transitorio, va inoltre verificato che la scelta tra FIR cartaceo e digitale sia conosciuta da tutti i soggetti coinvolti nella singola movimentazione. Dopo il 15 settembre 2026, per gli iscritti al RENTRI, il passaggio al FIR digitale renderà questo coordinamento ancora più importante.

FAQ

Come faccio a sapere in che formato devo emettere il FIR?

Nel periodo transitorio fino al 15 settembre 2026, gli operatori obbligati al RENTRI possono utilizzare il FIR cartaceo oppure quello digitale. La scelta del produttore o detentore vincola la filiera per quella movimentazione.

Il trasportatore può cambiare formato rispetto al produttore?

No. Per lo stesso formulario, la modalità scelta dal produttore o detentore deve essere mantenuta lungo tutta la filiera.

Che cos'è la vidimazione digitale del FIR?

È il processo con cui il FIR viene identificato e validato digitalmente attraverso il sistema RENTRI, anche tramite un gestionale interoperabile.

Un software rifiuti elimina gli errori nella gestione dei dati?

No. Può ridurre alcune attività manuali e collegare informazioni e procedure, ma la correttezza dei dati inseriti resta responsabilità degli operatori.

Cosa cambia dal 16 settembre 2026?

Per gli iscritti al RENTRI, il FIR digitale diventa obbligatorio e non sarà più possibile scegliere il formato cartaceo in alternativa.







