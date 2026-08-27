Geopop lancia “Geopop Scuola”: in arrivo contenuti scientifici per studenti e docenti

Arrivano novità importanti in casa Geopop. Entro l’inverno è previsto il debutto di Geopop Scuola, un nuovo progetto editoriale del noto brand di divulgazione scientifica, pensato specificamente per il mondo dell’istruzione e rivolto a studenti e insegnanti.

Ad anticiparlo su LinkedIn è stato il fondatore e direttore Andrea Moccia, che ha spiegato l’obiettivo dell’iniziativa: mettere a disposizione i programmi scolastici delle materie scientifiche — inizialmente — attraverso video in stile Geopop pubblicati su YouTube. L’idea è quella di offrire uno strumento didattico aggiuntivo, che affianchi libri e lezioni tradizionali, senza sostituirli.

Il progetto è in sviluppo dall’inizio dell’anno e dovrebbe vedere la luce tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, con una prima attenzione rivolta alle scuole secondarie di primo grado. Moccia ha sottolineato come la scuola rappresenti un pilastro fondamentale della società, luogo in cui si formano le menti del futuro, ribadendo l’importanza di investire in innovazione e crescita del sistema educativo, piuttosto che ridimensionarlo.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di espansione del brand Geopop, parte del gruppo Ciaopeople, che nel corso dell’anno ha già introdotto nuovi format e guarda ora anche al lancio di un festival previsto per il 2027.



