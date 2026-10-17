Materia Oscura debutta a Stranimondi: nuova rivista che unisce fantascienza, fantasy e divulgazione scientifica

MILANO – La fantascienza si intreccia con la divulgazione scientifica nell’ambito di Stranimondi 2026. Oggi, sabato 17 ottobre, è stata presentataMateria Oscura, nuova rivista aperiodica dedicata alla fantascienza e al fantasy. L’iniziativa editoriale nasce con l’intento di creare un ponte tra letteratura, ricerca scientifica e immaginazione, proponendo ai lettori un percorso articolato tra racconti, approfondimenti, interviste e recensioni.

La presentazione si è svolta nell’ambito di Stranimondi, la manifestazione dedicata alla letteratura fantastica in programma il 17 e 18 ottobre negli spazi di Gadames 57, in via privata Gadames 57, a Milano. Per chi desidera scoprire la nuova pubblicazione, Materia Oscura è disponibile presso lo stand R24 del Collettivo Scrittori Uniti, punto di riferimento per gli appassionati di narrativa fantastica e fantascientifica.

Lo S tand R24 del Collettivo Scrittori Uniti a Stranimondi 2026

.

Claudio Secci direttore, Giuliano Olivotto vicedirettore

La direzione di Materia Oscura è affidata a Claudio Secci, affiancato dal vicedirettore Giuliano Olivotto. Attorno a loro opera una redazione che integra competenze letterarie, scientifiche e artistiche, con l'ambizione di indagare le molteplici sfaccettature del fantastico, coniugando libertà creativa, approfondimento culturale e rigore nella divulgazione.

Il numero d'esordio, intitolato L'anomalia, è dedicato a ciò che si discosta dalla norma, infrange gli schemi abituali e invita a riconsiderare le interpretazioni consolidate della realtà. Il tema viene esplorato da angolazioni diverse, intrecciando narrativa, scienza e riflessioni sulle dinamiche sociali e sugli universi dell'immaginazione.



Cinque racconti e un'intervista al premio Nobel Reinhard Genzel

Il numero inaugurale propone cinque racconti scelti attraverso un bando, affiancati da approfondimenti che indagano il concetto di anomalia sia in ambito scientifico sia nella narrativa. Ampio spazio è riservato anche al solarpunk, corrente della fantascienza che esplora scenari futuri fondati sulla sostenibilità, e all'analisi dei sistemi magici. Completano il fascicolo recensioni dedicate alla fantascienza, al fantasy e al genere weird, offrendo una panoramica su linguaggi e prospettive differenti della letteratura fantastica.

Tra i contenuti di maggiore interesse spicca un'intervista inedita realizzata da Raffaele Mazzilli, del Max Planck Institute, con Reinhard Genzel, insignito del Premio Nobel per la Fisica nel 2020. Il dialogo approfondisce le ricerche sui buchi neri e si sofferma su alcuni degli interrogativi ancora irrisolti che riguardano la struttura e la natura dell'universo, creando un collegamento diretto tra la ricerca astrofisica contemporanea e la curiosità che alimenta l'immaginario fantascientifico.

La presenza di un'intervista a uno scienziato di fama internazionale sottolinea la vocazione della rivista: superare i confini tra generi letterari e discipline, mostrando come le domande sollevate dalla fantascienza possano dialogare con la ricerca scientifica contemporanea.





Materia Oscura 01 – L'anomalia è già disponibile

Con L'anomalia, Materia Oscura avvia un progetto editoriale che intreccia immaginazione, ricerca scientifica e pensiero critico. La rivista si rivolge non soltanto agli appassionati di fantascienza e fantasy, ma anche a chi desidera approfondire i legami tra scienza, cultura e letteratura, esplorando nuovi punti di vista sulla realtà attraverso il dialogo tra conoscenza e creatività.

Per informazioni sul progetto editoriale è possibile consultare il sito ufficiale www.materiaoscura.it o contattare la redazione all'indirizzo redazione@materiaoscura.it.





Acquisto del primo numero: https://www.amazon.it/dp/B0HL66SN3T



