Dove investire in Piemonte nel 2026: le zone con le migliori opportunità tra immobili, turismo e imprese





Il Piemonte continua a rappresentare una delle regioni italiane più interessanti per chi desidera investire. Grazie a un'economia diversificata, infrastrutture consolidate, un turismo in crescita e prezzi immobiliari ancora competitivi rispetto ad altre aree del Nord Italia, offre opportunità sia per investitori privati sia per imprese.

Ma quali sono le aree che oggi garantiscono le prospettive più interessanti?





Torino: la capitale degli investimenti

Torino resta il principale polo economico della regione. Negli ultimi anni la città ha accelerato la trasformazione da capitale dell'industria automobilistica a centro dell'innovazione, della ricerca e delle startup tecnologiche.

I quartieri interessati da importanti interventi di riqualificazione urbana, come San Salvario, Aurora, Crocetta e l'area di Porta Susa, continuano ad attirare investitori immobiliari grazie alla forte domanda di affitti da parte di studenti, professionisti e turisti.

La presenza del Politecnico di Torino, dell'Università degli Studi di Torino e di numerosi centri di ricerca alimenta inoltre il mercato degli immobili destinati agli affitti a lungo termine.





Langhe, Roero e Monferrato: il turismo che crea valore

Le colline patrimonio UNESCO rappresentano una delle realtà più dinamiche dell'intero Piemonte.

Comuni come Alba, Barolo, La Morra, Neive e Canelli registrano un costante aumento del turismo internazionale, trainato dall'enogastronomia e dal vino.

Qui risultano particolarmente interessanti gli investimenti in:

strutture ricettive;

agriturismi;

case vacanza;

immobili di pregio;

aziende vitivinicole.

La domanda estera continua infatti a sostenere il valore degli immobili.





Novara: la posizione strategica tra Milano e Torino

Negli ultimi anni Novara ha beneficiato della vicinanza con Milano e dell'alta velocità ferroviaria.

La città è diventata un importante polo logistico e industriale, attirando aziende nei settori della distribuzione, della manifattura avanzata e dell'e-commerce.

Anche il mercato immobiliare mostra prospettive interessanti grazie ai prezzi ancora inferiori rispetto all'area metropolitana milanese.





Alessandria e il triangolo logistico

La provincia di Alessandria occupa una posizione privilegiata lungo gli assi che collegano Genova, Milano e Torino.

L'espansione della logistica, favorita anche dallo sviluppo dei collegamenti ferroviari e autostradali, rende particolarmente interessanti gli investimenti in capannoni industriali, magazzini e immobili commerciali.





Il Lago Maggiore continua a crescere

Le località del Lago Maggiore, come Stresa, Arona, Verbania e Baveno, mantengono un mercato immobiliare molto dinamico.

La domanda internazionale, soprattutto proveniente da Svizzera, Germania, Francia e Paesi Bassi, sostiene il valore delle abitazioni di pregio e degli immobili destinati agli affitti turistici.

Il settore alberghiero continua inoltre a beneficiare di una stagione turistica sempre più lunga.





Cuneo: qualità della vita ed economia solida

La provincia di Cuneo rappresenta una delle economie più robuste del Piemonte.

L'agroalimentare, la meccanica, il comparto lattiero-caseario e il turismo montano garantiscono una buona diversificazione economica.

Le aree di Cuneo, Saluzzo, Bra e Fossano mostrano una crescita costante sia sul fronte imprenditoriale sia su quello immobiliare.





Biella punta sul lusso e sul tessile

Dopo anni difficili, Biella sta vivendo una nuova fase grazie agli investimenti nella filiera del tessile di alta gamma.

Le aziende del lusso continuano a investire nel territorio, mentre il costo degli immobili rimane tra i più competitivi del Piemonte.

Per chi punta sul medio-lungo periodo rappresenta una realtà da osservare con attenzione.





Vercelli e il settore agroalimentare

Vercelli mantiene un ruolo centrale nella produzione risicola europea.

L'interesse degli investitori riguarda soprattutto il comparto agricolo, gli impianti di trasformazione alimentare e la logistica legata alla filiera agroalimentare.





Le aree montane con maggiore potenziale

Alcune località alpine continuano ad attirare investimenti grazie al turismo invernale ed estivo.

Tra le destinazioni montane più interessanti per investire figurano: Limone Piemonte , apprezzata sia per il turismo invernale sia per quello estivo;

, apprezzata sia per il turismo invernale sia per quello estivo; Alagna Valsesia , punto di riferimento per gli sport alpini e l'alpinismo;

, punto di riferimento per gli sport alpini e l'alpinismo; Macugnaga , ai piedi della parete est del Monte Rosa, con un turismo sempre più internazionale;

, ai piedi della parete est del Monte Rosa, con un turismo sempre più internazionale; Prato Nevoso (Frabosa Sottana), una delle località sciistiche più dinamiche delle Alpi Liguri, con un mercato vivace di seconde case e affitti turistici.

Oppure, se preferisci puntare su località con maggiore stabilità immobiliare e meno stagionalità:

Limone Piemonte ;

; Alagna Valsesia ;

; Macugnaga ;

; Mottarone, grazie alla vicinanza con il Lago Maggiore e il Lago d'Orta, che garantisce flussi turistici durante gran parte dell'anno.

Qui gli immobili destinati agli affitti turistici possono garantire buoni rendimenti durante le stagioni di maggiore affluenza.





Dove conviene investire oggi

Se l'obiettivo è la rivalutazione immobiliare, Torino, Novara e le aree del Lago Maggiore restano tra le scelte più solide.

Chi punta sul turismo può trovare ottime opportunità nelle Langhe, nel Roero, nel Monferrato e nelle principali località alpine.

Per investimenti produttivi e industriali, invece, i territori di Alessandria, Novara, Cuneo e Torino offrono il mix più favorevole tra infrastrutture, disponibilità di manodopera qualificata e collegamenti con i principali mercati europei.





Il Piemonte resta una delle regioni più interessanti d'Italia

Anche se non tutte le zone hanno pari attrattività, la forza del Piemonte risiede nella capacità di offrire opportunità molto diverse tra loro: innovazione tecnologica, industria, logistica, turismo internazionale, agricoltura di qualità ed eccellenze manifatturiere.

Proprio questa diversificazione rende la regione meno esposta alle oscillazioni di un singolo settore economico e continua ad attrarre investitori italiani e stranieri. Per chi guarda al medio e lungo periodo, il Piemonte rappresenta ancora oggi uno dei territori con il miglior equilibrio tra costi di ingresso, qualità delle infrastrutture e potenziale di crescita.







