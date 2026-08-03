Cosa fare in Piemonte ad agosto: cosa vedere, dove andare e le mete imperdibili

Agosto è il momento ideale per esplorare il Piemonte, una regione capace di concentrare, in pochi chilometri, paesaggi e atmosfere molto diverse. Dalle vette alpine ai laghi, dalle colline riconosciute dall'UNESCO alle città d'arte, il territorio offre un equilibrio tra natura, cultura, buona tavola e relax. Chi sceglie questa destinazione può alternare escursioni panoramiche, visite a castelli e musei, degustazioni di vini e prodotti tipici, passeggiate nei parchi naturali e serate animate da eventi e manifestazioni.

Torino è una tappa imprescindibile, soprattutto nel mese di agosto, quando il traffico diminuisce e la città si lascia vivere con maggiore tranquillità. È l'occasione perfetta per passeggiare sotto gli storici portici, attraversare le grandi piazze e visitare alcuni dei musei più importanti d'Italia. Il Museo Egizio, la Mole Antonelliana con il Museo Nazionale del Cinema, i Musei Reali, Palazzo Reale, il Museo Nazionale dell'Automobile e le numerose mostre temporanee offrono un itinerario culturale di respiro internazionale. Al tramonto, i Murazzi del Po, il Parco del Valentino e Piazza Vittorio Veneto diventano il cuore della vita cittadina, tra locali, spettacoli e passeggiate lungo il fiume.

Proseguendo verso sud si raggiungono le Langhe, il Roero e il Monferrato, paesaggi dichiarati Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Qui i vigneti modellano le colline e accompagnano il visitatore alla scoperta di borghi ricchi di fascino come Alba, Barolo, La Morra, Neive e Canelli. Agosto è il periodo ideale per visitare le cantine storiche, degustare i grandi vini piemontesi e conoscere una tradizione gastronomica tra le più apprezzate del Paese.

Anche la provincia di Cuneo custodisce un patrimonio di grande valore. Il capoluogo conserva eleganti portici e piazze rinascimentali, mentre poco distante si trovano Saluzzo, dominata dall'antico castello dei marchesi, e Limone Piemonte, meta ideale per passeggiate estive tra prati alpini, boschi e sentieri panoramici. Gli appassionati di natura possono inoltre esplorare il Parco Naturale delle Alpi Marittime, uno dei più importanti d'Europa per biodiversità e varietà di ambienti.

Il Lago Maggiore resta una delle destinazioni simbolo dell'estate piemontese. Stresa, Verbania, Baveno e Arona accolgono i visitatori con lungolaghi fioriti, ville storiche e giardini botanici, oltre alla possibilità di raggiungere in battello le celebri Isole Borromee: Isola Bella, Isola Madre e Isola dei Pescatori. Le montagne che incorniciano il lago rendono il paesaggio particolarmente suggestivo durante le lunghe giornate estive.

Più raccolto e intimo è il Lago d'Orta, spesso considerato tra i più romantici d'Italia. Orta San Giulio conserva il fascino di un borgo medievale, con vicoli lastricati, piazzette e dimore storiche affacciate sull'acqua. Dal piccolo porto partono le imbarcazioni dirette all'Isola di San Giulio, dove la basilica e il monastero rappresentano uno dei luoghi più significativi del patrimonio religioso piemontese.

Gli amanti della montagna trovano nel comprensorio del Monte Rosa una delle mete estive più apprezzate della regione. Le vallate tra la provincia di Vercelli e il Verbano-Cusio-Ossola offrono sentieri per ogni livello di esperienza, rifugi alpini, laghi glaciali e panorami spettacolari. Alagna Valsesia, ai piedi della seconda vetta più alta delle Alpi, è il punto di partenza ideale per trekking, escursioni e attività all'aria aperta.

Merita una visita anche il Biellese, dove il Santuario di Oropa, riconosciuto dall'UNESCO, richiama ogni anno migliaia di visitatori. Intorno al complesso si sviluppa una fitta rete di itinerari che attraversano boschi, pascoli e ambienti alpini, offrendo un'esperienza che unisce natura e spiritualità.

La provincia di Alessandria custodisce alcuni dei borghi e dei castelli più interessanti del Piemonte. Casale Monferrato, con il suo centro storico e il Castello Paleologo, rappresenta un ottimo punto di partenza per esplorare le colline del Monferrato, mentre Acqui Terme continua ad attirare visitatori grazie alle sorgenti termali conosciute fin dall'epoca romana.

Una nota riguarda invece la Val di Susa. Negli ultimi anni il territorio è stato interessato dai cantieri della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Residenti e comitati No Tav denunciano da tempo i disagi provocati dai lavori, segnalando viabilità modificata, cantieri diffusi e limitazioni che, a loro giudizio, rendono meno agevole la fruizione turistica di alcune aree della valle. Per chi desidera una vacanza caratterizzata da spostamenti più semplici e da un'offerta turistica pienamente accessibile, il Piemonte propone numerose alternative di pari interesse sotto il profilo naturalistico, storico e culturale.

Per tutto il mese di agosto il calendario degli eventi è particolarmente ricco. Concerti all'aperto, rievocazioni storiche, sagre dedicate ai prodotti del territorio, mercatini serali e manifestazioni culturali animano città e piccoli comuni, offrendo numerose occasioni per scoprire le tradizioni locali.

Uno dei punti di forza del Piemonte è la straordinaria varietà del suo territorio. In breve tempo si può passare da una città d'arte a un lago, da un castello medievale a una strada del vino, oppure da un sentiero alpino a una piazza storica. Una ricchezza che rende la regione perfetta sia per un fine settimana sia per una vacanza più lunga, capace di soddisfare chi cerca cultura, natura, sport o buona cucina.

Visitare il Piemonte ad agosto significa immergersi in una regione dove paesaggi, storia, arte ed eccellenze gastronomiche convivono in armonia. Un territorio che, giorno dopo giorno, offre nuove esperienze e continua a sorprendere per la varietà e la qualità delle sue proposte.







