Torino celebra il Giorno del Ricordo: in memoria delle foibe e dell’esodo Giuliano-Dalmata

A Torino è stato predisposto un ampio programma di eventi per tutto il mese di febbraio dedicato alla memoria delle vittime dei massacri delle foibe e all’esodo degli italiani giuliano-dalmati nel secondo dopoguerra, in occasione del Giorno del Ricordo. Le iniziative sono promosse dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia in collaborazione con l’amministrazione comunale torinese, e vogliono accompagnare la città in un percorso di riflessione collettiva su questa ferita della storia.

Il momento principale del calendario è fissato per mercoledì 11 febbraio alle ore 15.00, con una cerimonia istituzionale nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo Civico. All’incontro saranno presenti il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e altre autorità cittadine. La giornata istituzionale segue le celebrazioni del 10 febbraio, data ufficiale del Giorno del Ricordo, che includono una messa in suffragio nel Duomo di Torino e una commemorazione davanti al Monumento alle Vittime delle Foibe nel Cimitero Monumentale.









Il sindaco Lo Russo ha evidenziato come questa ricorrenza sia un’occasione per riflettere su un episodio doloroso della storia italiana e locale. Ha ricordato che **Torino è stata un luogo di accoglienza fondamentale per migliaia di esuli giuliano-dalmat ** dopo la Seconda guerra mondiale, persone che con determinazione e dignità hanno ricostruito la loro vita contribuendo alla società torinese. Il primo cittadino ha sottolineato che mantenere viva la memoria significa anche rafforzare valori come l’accoglienza, il rispetto e la democrazia, opponendosi a qualunque forma di odio o estremismo.









La relazione tra Torino e l’esodo giuliano-dalmat è radicata: tra il 1947 e il 1958 oltre ottomila profughi giunsero in città, molti dei quali arrivarono alla stazione di Porta Nuova e furono alloggiati inizialmente nelle cosiddette “Casermette” di Borgo San Paolo. Con il tempo queste famiglie si sono integrate nel tessuto sociale attraverso il lavoro, dando vita anche al Villaggio Santa Caterina a Lucento, dove molte di esse ricostruirono una nuova esistenza.

Le iniziative sono già cominciate: il primo evento si è svolto con un seminario inaugurale al Polo del ’900, intitolato “Nuovi sguardi. Itinerari di ricerca sull’esodo Giuliano Dalmata”, nel quale giovani ricercatori hanno presentato studi e ricerche storiche sulle vicende del confine orientale tra il 1945 e il 1956 — il periodo storico in cui si verificarono le migrazioni forzate di decine di migliaia di italiani dalle loro terre d’origine.

Di seguito il programma completo:

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO





Ore 17.00 – POLO DEL ‘900, PALAZZO SAN DANIELE, AUDITORIUM (Piazzetta Antonicelli) Convegno “Nuovi sguardi. Itinerari di ricerca sull’esodo Giuliano Dalmata”. L’incontro affronta le complessità dell’Alto Adriatico Orientale attraverso i contributi di giovani laureate/i. Ospiti: Enrico Miletto, Riccardo Marchis, Luca Contessi, Martina Cappello, Nicol Zurru, Maria Cristina Moscato, Silvia Viviani e Cecilia Spagarino. A cura di: Istoreto, Associazione Vera Nocentini, Università di Torino, ANVGD Torino e Museo Diffuso della Resistenza.





VENERDÌ 6 FEBBRAIO





Ore 17.30 – CIRCOLO CULTURALE ISTRIANI FIUMANI DALMATI TORINO (Via Parenzo, 95/60) Presentazione dei libri “Esuli due volte” di Rosanna Turcinovich e “Autodafé di un esule” di Diego Zandel, con la partecipazione di Franco Papetti (Presidente AFIM). A cura di AFIM e ANVGD Torino.





SABATO 7 FEBBRAIO





Ore 17.00 – REGGIA DI VENARIA REALE, SALA DI DIANA (Piazza della Repubblica, 4) Concerto pianistico straordinario del Maestro Giovanni Bellucci dedicato alla memoria di Sergio Sablich e Paolo Santarcangeli. Organizzato da AFIM con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Venaria Reale e ANVGD Torino.





MARTEDÌ 10 FEBBRAIO (Giorno del Ricordo)





Ore 10.15 – DUOMO DI TORINO (Piazza San Giovanni) Santa Messa in suffragio celebrata da Don Ermis Segatti e cantata dal coro C.A.R.P. di Torino.

Ore 11.45 – CIMITERO MONUMENTALE DI TORINO (Corso Regio Parco, 80) Cerimonia commemorativa presso il Monumento dedicato alle Vittime delle Foibe e dell’Esodo alla presenza delle autorità.





MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO





Ore 15.00 – PALAZZO CIVICO, SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE (Piazza Palazzo di Città, 1) Cerimonia istituzionale alla presenza del Sindaco, della Presidente del Consiglio Comunale e delle Autorità. Intervento di Antonio Vatta (Presidente ANVGD Torino) e orazione ufficiale di Sergio Toffetti.

Ore 17.30 – ARCHIVIO DI STATO DI TORINO (Via Piave, 21) Inaugurazione della mostra fotografica “Da esuli a cittadini. La comunità giuliano-dalmata di Torino. Immagini quotidiane 1947 – 1980”. A cura di Sergio Toffetti con Giulia e Walter Cnapich. Visitabile dal 12 febbraio e fino al 23 marzo. Ingresso libero





VENERDÌ 13 FEBBRAIO





Ore 10.30 – CORSO CINCINNATO angolo VIA PIRANO Commemorazione e posa di una corona alla targa dedicata dal Comune di Torino agli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati.





DOMENICA 15 FEBBRAIO





Ore 17.30 – CIRCOLO CULTURALE ISTRIANI FIUMANI DALMATI TORINO (Via Parenzo, 95/60) Presentazione del libro “Il Cinema di Frontiera” di Alessandro Cuk, con la partecipazione di Egea Haffner.





LUNEDÌ 16 FEBBRAIO





Ore 17.30 – RAI, STUDIO TV8 (Via Verdi, 14) Proiezione del film “La bambina con la valigia” (2024). Introducono: Egea Haffner, Alessandro Cuk, Sergio Toffetti e Sinéad Thornhill. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: mediateca.torino@rai.it





SABATO 28 FEBBRAIO





Ore 17.30 – CIRCOLO CULTURALE ISTRIANI FIUMANI DALMATI TORINO (Via Parenzo, 95/60) Presentazione del libro di Giuseppina Mellace “Le donne e l’esodo giuliano-dalmata. Memorie di una storia dimenticata”.





DOMENICA 1° MARZO





Ore 16.00 – CONSERVATORIO “GIUSEPPE VERDI” (Piazza Bodoni, 6) Concerto con Chiara Bertoglio, il Random String Quartet e l’Orchestra Mandolinistica Città di Torino diretta dal Maestro Pier Carlo Aimone.











