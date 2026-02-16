Concorsi Militari e di Polizia: perché non è affatto facile superarli





Un sogno ambito da migliaia di giovani ogni anno

Numeri e concorrenza: migliaia di candidati per pochi posti

La prova preselettiva: la prima grande barriera

Le prove scritte e orali: non basta la memoria

Le prove fisiche: costanza e preparazione reale

La fase psico-attitudinale: l’ostacolo più imprevedibile

L’errore più comune: pensare che basti provarci

Ansia e pressione: il nemico invisibile

Chi ce la fa: cosa hanno in comune i vincitori

Non è un ripiego, è una scelta di vita

Ogni anno migliaia di giovani presentano domanda per entrare nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia. Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Esercito, Marina, Aeronautica: la divisa continua ad esercitare un fascino potente e concreto. Ma c’è una verità che spesso si scopre solo strada facendo: superare un concorso militare non è semplice. Non lo è per i numeri, non lo è per la selezione, non lo è per la pressione psicologica che accompagna ogni fase. Chi lavora da anni nel settore della preparazione ai concorsi, come il centro specializzato Serem, lo ripete spesso: la differenza non la fa il sogno, la fa la disciplina. E la competizione è molto più alta di quanto si immagini.Dietro ogni domanda di partecipazione c’è una motivazione diversa. C’è chi è attratto dal prestigio della divisa, chi desidera servire il Paese, chi cerca stabilità economica in un mercato del lavoro sempre più incerto. La divisa rappresenta ancora oggi autorevolezza, appartenenza, identità. Per molti giovani significa entrare in una comunità strutturata, regolata da valori chiari: disciplina, rispetto, senso del dovere. Ma c’è anche un altro elemento, spesso meno dichiarato ma altrettanto centrale: la sicurezza. Un posto stabile, uno stipendio certo, una prospettiva di carriera definita. In un contesto economico fragile, soprattutto in alcune aree del Sud Italia, la scelta di tentare un concorso militare è spesso una scelta di solidità. Il problema è che non si è soli a desiderarlo.Ogni concorso registra numeri importanti. Migliaia, a volte decine di migliaia di domande per poche centinaia di posti disponibili. Questo significa che già sulla carta le probabilità sono ridotte. Il meccanismo di selezione è progressivo. Non c’è un’unica prova che decide tutto, ma una serie di fasi che, una dopo l’altra, riducono drasticamente il numero dei candidati. Si parte dalla prova preselettiva, spesso a quiz. Poi arrivano le prove scritte, quelle fisiche, gli accertamenti medici e, infine, la temuta fase psico-attitudinale. A ogni step, centinaia di candidati vengono esclusi. Molti si rendono conto solo dopo aver partecipato che la vera competizione non è contro il bando, ma contro altri ragazzi preparati, motivati, determinati quanto loro.La preselettiva è spesso sottovalutata. Si tratta di quiz a risposta multipla su cultura generale, logica, storia, diritto o su una banca dati ufficiale. In teoria sembra la parte più “gestibile”. In pratica è una vera e propria barriera d’ingresso. Il tempo è limitato. L’errore pesa. La concentrazione deve restare altissima per tutta la durata della prova. Anche chi a casa, durante le simulazioni, ottiene ottimi punteggi può trovarsi in difficoltà il giorno dell’esame. L’ansia gioca un ruolo decisivo. Non è raro che candidati preparati commettano errori banali sotto pressione.Superata la preselettiva, la selezione si fa più tecnica. Temi di italiano, prove orali, materie specifiche: qui emerge il metodo. Non basta aver studiato. Bisogna saper organizzare le informazioni, costruire un ragionamento, argomentare in modo chiaro. La differenza si vede nella struttura, nella capacità di sintesi, nella padronanza dei contenuti. Chi arriva impreparato o con uno studio disorganizzato rischia di essere escluso rapidamente.Un altro errore comune è pensare che la prova fisica sia semplice per chi “si allena un po’”. Le prove atletiche richiedono parametri precisi. Non si tratta solo di forza, ma di tecnica, resistenza, coordinazione. Chi si presenta senza un programma serio di preparazione rischia di essere eliminato per pochi secondi o per pochi centimetri. E a quel punto mesi di studio possono svanire in un attimo.Se c’è una prova che spaventa davvero i candidati è quella psico-attitudinale. Colloqui con psicologi e periti, test di personalità, valutazioni comportamentali. Non si tratta di “essere matti o no”, come qualcuno pensa superficialmente. Si tratta di dimostrare equilibrio, coerenza, maturità, consapevolezza del ruolo. Molti candidati arrivano fin lì convinti che “andrà bene”. Ma la gestione dell’ansia, il linguaggio del corpo, la capacità di rispondere con lucidità sotto osservazione fanno la differenza. È una fase dove l’improvvisazione si paga.Uno dei motivi principali per cui molti candidati non superano il concorso è la sottovalutazione. C’è chi studia in modo discontinuo. Chi si affida solo a manuali generici. Chi pensa che, trattandosi di un concorso pubblico, basti “tentare”. In realtà, la selezione premia la costanza. Premia chi pianifica. Premia chi affronta ogni fase con metodo. La differenza tra chi passa e chi no spesso non è il talento, ma la disciplina.Un altro fattore determinante è la gestione emotiva. Molti candidati raccontano di ottenere risultati eccellenti durante le simulazioni a casa, ma di crollare il giorno della prova. La pressione, la presenza di migliaia di altri concorrenti, la consapevolezza che “è il momento decisivo” possono alterare le prestazioni. Sotto stress, la memoria vacilla. La concentrazione si abbassa. La sicurezza si incrina. Chi riesce a gestire l’ansia ha un vantaggio competitivo enorme.Non esiste un profilo unico del candidato vincente, ma alcuni elementi ricorrono spesso. Costanza nello studio. Disciplina. Capacità di mettersi in discussione. Umiltà nel riconoscere le proprie lacune. Allenamento mentale oltre che tecnico. Chi supera un concorso militare non è necessariamente il più brillante, ma quasi sempre è il più preparato e il più determinato. La divisa non si improvvisa. Si conquista.Entrare nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia non è una soluzione temporanea. È una scelta strutturata, che comporta sacrifici, trasferimenti, regole rigide, responsabilità importanti. Molti candidati immaginano soprattutto l’orgoglio della divisa. Solo dopo comprendono la profondità dell’impegno richiesto. Per questo la domanda che ogni aspirante dovrebbe porsi è semplice e diretta: sono disposto a prepararmi seriamente per vincere? Perché la concorrenza è alta. I posti sono ambiti. Le prove sono selettive. E in un sistema competitivo, non basta desiderarlo. Bisogna meritarselo.