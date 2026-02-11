A&T 2026: Torino si accende con l’innovazione industriale

È ufficialmente iniziata oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, la 20ª edizione della fiera A&T – Automation & Testing, la manifestazione nazionale dedicata alle tecnologie, all’automazione industriale e all’innovazione per la manifattura italiana. L’evento si svolge all’OVAL Lingotto di Torino e proseguirà fino a venerdì 13 febbraio.





Un hub per tecnologie, robotica e IA

A&T si conferma come uno degli appuntamenti più importanti dell’anno nel settore industriale e tecnologico. Per tre giorni, Torino diventa un vero e proprio centro di innovazione, con oltre 320 espositori provenienti da tutto il Paese e numerosi momenti dedicati a robotica avanzata, automazione, intelligenza artificiale, additive manufacturing, metrologia, intralogistica e digital manufacturing.

L’evento è pensato per favorire lo scambio di competenze tra imprese, istituzioni, startup e università, offrendo un ricco programma di workshop, conferenze e dimostrazioni pratiche. Gli spazi espositivi includono aree tematiche come la Casa dell’Intelligenza Artificiale, sezioni dedicate alla stampa 3D e soluzioni per la produzione sostenibile.





Tecnologia e formazione al centro

Uno dei punti forti della manifestazione è proprio il connubio tra tecnologia e capitale umano. Oltre alle tradizionali esposizioni, il programma prevede seminari formativi, tavole rotonde e sessioni specialistiche sui temi chiave della trasformazione digitale e delle nuove competenze richieste dalle imprese. Questo approccio mira a supportare non solo le grandi aziende, ma anche le piccole e medie imprese (PMI) nelle loro strategie di crescita e competitività.

Un’opportunità per il territorio e le imprese italiane

La scelta di riportare A&T all’OVAL di Torino sottolinea l’importanza del Piemonte come polo tecnologico e industriale. L’organizzazione – curata da Italian Exhibition Group (IEG) – guarda a creare sinergie tra realtà locali e nazionali, offrendo alle aziende piemontesi un palcoscenico per presentare le proprie soluzioni innovative.

Un calendario ricco di eventi

Durante i tre giorni di fiera, visitatori e professionisti potranno assistere a presentazioni di prodotto, case study, momenti di networking e approfondimenti sui trend che stanno ridefinendo il futuro della produzione e dei processi industriali. L’obiettivo è chiaro: aiutare le imprese italiane ad affrontare le sfide di un mercato sempre più competitivo e digitale.